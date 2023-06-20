Bệnh viện quyết định tới khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khi đã sang tuần 35 của thai kỳ, trường hợp của chị L. nhanh chóng được Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chị Đ.T.L (21 tuổi), mang thai lần đầu, khám thai định kỳ tại phòng khám tư. Tới tuần thai thứ 33, thai nhi được phát hiện bất thường có nhịp tâm thất nhanh. Chị L. đã chuyển đến khám tại một cơ sở y tế và điều trị bằng Digoxin 2 tuần tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Với tình trạng trẻ mắc tim bẩm sinh nặng ngay từ trong thời kỳ bào thai, Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh có kế hoạch quản lý thai kỳ phát hiện tất cả các bất thường kèm theo và có chiến lược chăm sóc thai nghén đặc biệt.

Siêu âm hội chẩn tại tuần 35 cho thấy, thai nhi có nhịp tim thai nhanh, không đều, tần số từ 195-199 lần/phút, có nhịp ngoại tâm thu. Siêu âm hội chẩn tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện: Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, có nhịp nhĩ block.

Chị L. nhập viện tại Khoa Sản bệnh A4, được các bác sĩ theo dõi sát sao, đo monitor kiểm tra tim thai 3 lần/ngày, hướng xử trí mổ lấy thai chủ động khi thai đủ tháng. Kế hoạch theo dõi thai kỳ nghiêm ngặt, phương án can thiệp, các phương án dự phòng,… đều được tính toán kỹ lưỡng.

Khi thai nhi bước sang tuần 38, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để mổ lấy thai cứu nguy cho em bé, các bác sĩ đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch hồi sức sơ sinh, bảo đảm tính mạng cho thai nhi ngay từ khoảnh khắc chào đời.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, một ekip hồi sức sơ sinh ngay tại phòng sinh gồm các bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và TS. BS. Nguyễn Thanh Hải - Trưởng đơn vị rối loạn nhịp - Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Nhi trung ương.

Đội ngũ bác sĩ nỗ lực hồi sức cho bé sơ sinh - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Em bé chào đời với cân nặng 2900g, khóc to, da hồng hào, tuy nhiên nhịp tim dao động 160-200 lần/phút. Ngay lập tức, bé được thực hiện hồi sức sau sinh qua cơn nguy kịch. Khi các chỉ số đi vào ổn định, em bé được chuyển sang theo dõi tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Để được phát hiện tim bẩm sinh ngay trong thai kỳ, sản phụ nên lựa chọn theo dõi tại cơ sở y tế uy tín. Đồng thời trong trường hợp em bé được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh, sản phụ cũng nên lựa chọn cơ sở y tế có ekip hồi sức sau sinh tốt, đảm bảo hồi sức kịp thời cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những trường hợp thai nhi có bệnh lý tim bẩm sinh, Trung tâm có kế hoạch theo dõi, quản lý thai theo từng trường hợp cụ thể cũng kế hoạch hồi sức sơ sinh, phối hợp cùng trung tâm Tim mạch Viện Nhi Trung ương, đảm bảo những chăm sóc y tế kịp thời và tốt nhất cho trẻ.