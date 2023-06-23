Kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch do bị đâm thủng tim

Sức khỏe 23/06/2023 09:00

Bệnh nhân có 1 lỗ thủng đường kính khoảng 1 cm ở cơ tim thất phải đang chảy máu, được các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật kịp thời.

Theo thông tin từ Vietnam+, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Lê Hoàng Phúc (29 tuổi, quê Cà Mau) đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sỹ phẫu thuật kịp thời, phục hồi tổn thương tim ngay trong đêm 20/6.

Cụ thể, nam bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 23 giờ ngày 20/6 trong tình trạng hôn mê, nguy kịch do vết đâm bên ngực trái, mất nhiều máu, tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim.

Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã hội chẩn nhanh, đồng thời tiếp máu cho bệnh nhân và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

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Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật: Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

 

Theo tạp chí Người Đưa Tin, các bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật cấp cứu, mở màng ngoài tim, phát hiện 1 lỗ thủng đường kính khoảng 1 cm ở cơ tim thất phải đang chảy máu. Ê-kíp mổ đã kịp thời khâu lại vị trí chảy máu vết thương tim bị thủng, khâu phục hồi màng ngoài tim và xử lý dịch lưu khoang màng phổi bên trái và khâu vết thương ngực phải 1 cm. Ca phẫu thuật thực hiện từ 0 giờ đến 1h 45 phút sáng ngày 21/6, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu để duy trì sinh tồn trong suốt quá trình phẫu thuật. 

 

Bác sĩ phẫu thuật chính cho biết thêm, đây là trường hợp bị vết thương tim được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời được các bác sĩ can thiệp phẫu thuật ngay cứu sống bệnh nhân. Vì vậy, những ca bệnh do vết thương tim cần được đưa đến bệnh viện ngay, kịp thời để các bác sĩ can thiệp phẫu thuật khẩn cấp đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân. 

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