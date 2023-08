TP.HCM: Hơn 400 ca mắc chân tay miệng trong tuần, Bộ Y tế đưa ra 6 khuyến cáo cần nhớ

Theo thông tin từ VTC News, tối 18/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) cho biết, trong tuần 23, số ca mắc tay chân miệng tăng 142,4%, gấp 2,5 lần so với 4 tuần trước.

Trong đó, số ca bệnh tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và các trường hợp khám ngoại trú so với trung bình 4 tuần trước.

HCDC ghi nhận, hầu hết các quận, huyện đều có số ca mắc tăng so với trung bình 4 tuần trước (19/22 quận huyện). Quận 1, quận 3 có số ca mắc không thay đổi so với trung bình 4 tuần trước. Quận 10 có số ca mắc giảm so với trung bình 4 tuần trước.