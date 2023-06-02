Virus chân tay miệng nặng ở trẻ em tái xuất, TP.HCM cảnh báo khẩn

Sức khỏe 02/06/2023 10:32

Vừa qua, TP.HCM đã ghi nhận một trường hợp trẻ em tử vong do mắc tay chân miệng nặng.

Theo thông tin từ Zing, tối 1/6, Sở Y tế TP.HCM phát cảnh báo về chủng Enterovirus 71 (EV71) gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em đã xuất hiện trở lại.

Hiện nay, các bệnh viện chuyên khoa nhi TP.HCM đang điều trị 33 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Tất cả trẻ đều dưới 5 tuổi, trong đó có 9 ca nặng. Bốn trường hợp trong số đó được xác định mắc EV71.

Ngày 31/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc tay chân miệng nặng. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang trong tình trạng phù phổi cấp và sốc nặng (độ 4).

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 1.670 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 270 ca điều trị nội trú. So với cùng kỳ năm 2022 (3.107 ca), số ca bệnh vẫn còn thấp hơn 46,3%.

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Bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: VTC News

Dù vậy, bằng kỹ thuật xét nghiệm PCR, ngành y tế lại xác định được virus EV71 trong một số trường hợp nặng. Trong quá khứ, virus này đã gây ra nhiều ca bệnh tay chân miệng nặng và tử vong ở trẻ em.

Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp Trung tâm Y học Nhiệt đới và Sức khỏe toàn cầu tại Đại học Oxford (OUCRU) để giải trình tự gene, xác định các chủng gây bệnh nguy hiểm của EV71.

Trước đó, năm 2011, nhiều trẻ mắc tay chân miệng nặng và tử vong chủ yếu do chủng C4 của EV71. Đến năm 2018, số ca nặng có giảm và chủ yếu là chủng B5.

Theo thông tin từ VTC News, hiện nay, các bệnh viện ở thành phố đều thực hiện được các xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, chẩn đoán dựa vào lâm sàng, chỉ xét nghiệm tìm tác nhân đối với các trường hợp bệnh nặng để phân biệt với các bệnh lý khác và nghiên cứu dịch tễ. Quan trọng hơn vẫn là phát hiện sớm các dấu hiệu nặng để kịp thời nhập viện và điều trị theo phác đồ.

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Virus Enterovirus 71 được tìm thấy trong một số ca bệnh nặng gần đây tại TP.HCM - Ảnh minh họa

Sở Y tế cho biết đã thành lập Tổ chuyên gia hỗ trợ hội chẩn các trường hợp bệnh nặng và tổ chức các đoàn kiểm tra tại các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch tay chân miệng; các chuyên khoa Nhi của TP đã sẵn sàng các trang thiết bị hồi sức các trường hợp nặng (lọc máu, ECMO…) và sẵn sàng thuốc điều trị theo phác đồ.

Để chủ động hơn trong ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và Cục Quản lý dược hỗ trợ cung ứng đủ thuốc điều trị (nhất là 2 loại thuốc Phenobarbital truyền tĩnh mạch, Gamma Globulin truyền tĩnh mạch).

Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC kích hoạt các đội phản ứng nhanh cùng tất cả các Trung tâm Y tế quận, huyện và TP Thủ Đức khởi động ngay các hoạt động phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở cũng khuyến cáo, cần tăng cường vệ sinh đồ chơi cho trẻ, vệ sinh nhà cửa bằng xà phòng, dung dịch Javel hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Các bậc phụ huynh cần phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tay chân miệng ở trẻ (nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân, lở miệng,..) để cách ly kịp thời, hạn chế lây lan. Khi trẻ mắc bệnh, cần theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục khó hạ, nôn ói nhiều, giật mình chới với, run chi.

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