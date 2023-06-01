TP.HCM: Bệnh nhi 5 tuổi tử vong, nghi mắc chân tay miệng

Sức khỏe 01/06/2023 12:08

Khoảng 1-2 ngày tới sẽ có kết quả xét nghiệm chính xác nguyên nhân tử vong của bé 5 tuổi.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết đêm qua, một cháu bé 5 tuổi đã tử vong, nghi ngờ do bệnh tay chân miệng dựa trên chẩn đoán lâm sàng. 

Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, bệnh viện đã gửi mẫu sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để thực hiện xét nghiệm PCR. Dự kiến, khoảng 1-2 ngày tới sẽ có kết quả.

Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay mặc dù mới vào đầu mùa tay chân miệng nhưng số trẻ bị mắc bệnh độ nặng chiếm tỷ lệ cao. Dự báo năm nay số ca mắc và ca nặng sẽ tăng nhiều.

TP.HCM: Bệnh nhi 5 tuổi tử vong, nghi mắc chân tay miệng - Ảnh 1
Bệnh tay chân miệng xuất hiện nhiều ở trẻ dưới 5 tuổi - Ảnh: Vietnamnet

Theo ghi nhận, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM) hiện mỗi nơi có hơn 20 trẻ tay chân miệng đang điều trị nội trú. Số lượng chưa quá cao nhưng tỷ lệ nặng lại tăng, chiếm khoảng 30%. Thuốc phenobarbital truyền tĩnh mạch cho trẻ mắc tay chân miệng độ 3 và 4 đang thiếu, phải dùng thuốc khác thay thế. 

Theo Sở Y tế TP.HCM, số mắc tích lũy bệnh tay chân miệng đến nay là 1.670 ca. Trong tuần 21, thành phố ghi nhận 157 ca, tăng 47,1% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh tăng ở cả trường hợp nhập viện và khám ngoại trú so với trung bình 4 tuần trước.

Theo Báo Giao Thông, mới đây, tại Đắk Lắk cũng vừa ghi nhận một bé trai 1 tuổi đã tử vong do mắc tay chân miệng. 

Trước đó ít ngày, trẻ sốt cao 39 độ C, ho khan ít, đi khám tại phòng khám tư được chẩn đoán viêm họng cấp, có uống thuốc hạ sốt 3 lần/ngày.

Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, trẻ sốt cao kèm nhiều cơn giật mình, có lúc li bì, gia đình vội đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bé được chẩn đoán suy hô hấp độ 4, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, theo dõi bệnh tay chân miệng, viêm não màng não, viêm cơ tim cấp. Không may mắn bé A. tử vong ngay sau đó.

Theo BS. Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM, đa phần trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi trẻ bị tay chân miệng, điều cần lưu ý nhất là phụ huynh nhận biết được dấu hiệu bệnh tay chân miệng trở nặng.

Có 3 dấu hiệu quan trọng "chỉ điểm" bệnh của trẻ đã biến chứng. Thứ nhất là trẻ giật mình khi đang thiu thiu ngủ, hoặc trẻ đang ngủ. Nếu trong vòng 30 phút mà trẻ giật mình 2 lần trở lên chắc chắn bệnh của trẻ trở nặng.

Thứ 2 là 1 số trẻ sẽ quấy khóc liên tục, mạch nhanh, da nổi bông tím hoặc trẻ yếu tay, yếu chân.

Thứ 3 là trẻ sốt trên 2 ngày và sốt cao liên tục trên 38,5 độ C, dùng thuốc Paracetamol cũng không hạ.

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Bệnh tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và đường tiêu hóa - Ảnh minh họa

Bác sĩ nhấn mạnh, khi có bất kỳ 1 trong 3 dấu hiệu trên, thì cha mẹ không chậm trễ cho trẻ đến viện. Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong.

Theo chuyên gia y tế nhi khoa, bệnh tay chân miệng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Virus gây bệnh tồn tại trong nước bọt, dịch hắt hơi, sổ mũi, phân, dịch vỡ ở nốt phỏng nước trên da, niêm mạc…Khi thấy trẻ bị tay chân miệng, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám càng sớm, càng tốt để xác định mức độ bệnh và có phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Để phòng bệnh cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, cho trẻ rửa tay thường xuyên với xà phòng, ăn uống hợp vệ sinh, thường xuyên lau rửa các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh.

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Sau 2 ngày điều trị tích cực, trẻ đã thoátvàiốc, các chỉ số sinh tồn cải thiện, nhịp tim và nhịp thở giảm, không còn tình trạng mất nước, bắt đầu tự ăn, uống được.

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