Bà cụ 67 tuổi có thai ngoài ý muốn vẫn quyết định sinh con, cuộc sống hiện tại ra sao?

Theo thông tin từ Thời báo văn học nghệ thuật, vào năm 2019, bà Bà Tiền, ​​67 tuổi, ở Sơn Đông, Trung Quốc, phát hiện gần đây cơ thể mình có triệu chứng chảy máu vùng kín. Bởi vì từng làm việc tại trạm y tế phụ nữ và trẻ em nên bà Tiền rất am hiểu về vấn đề này, kết hợp với tuổi tác của bản thân, bà Tiền không khỏi lo sợ.

Sau khi được bác sĩ hỏi thăm về lịch sử bệnh án, bà Tiền nhớ lại rằng một thời gian trước để chữa trị tai biến mạch máu não, bà đã uống thuốc nam kích thích tuần hoàn máu, có lẽ chính vì lý do này mà bà có kinh nguyệt trở lại. Biết rằng không phải là một căn bệnh nghiêm trọng nên bà Tiền cảm thấy an tâm, trở về nhà tiếp tục cuộc sống như bình thường. Sau một khoảng thời gian, kinh nguyệt lại mất, bà Tiền cũng không quan tâm, chỉ nghĩ là do bà ngừng thuốc.