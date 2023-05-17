Hy hữu: Sau trận sốt, thiếu niên 16 tuổi chân tay lủng lẳng, lưng gồ lên như 'mai rùa'

Theo thông tin từ báo Dân trí, thiếu niên 16 tuổi (ở Bắc Ninh) được phát hiện bị cong vẹo cột sống từ năm 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi, tình trạng cong vẹo cột sống của cậu thiếu niên đã tiến triển nặng, góc vẹo lên đến 120 độ. Đưa con đi khám thì được chẩn đoán bị viêm đa rễ thần kinh.

Cậu thiếu niên bị vẹo cột sống nặng, góc vẹo lên đến 120 độ - Ảnh: Báo Dân trí

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, trẻ bị vẹo cột sống nặng, góc vẹo lên đến 120 độ, chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, rối loạn thông khí phổi. Trường hợp này, dự kiến sẽ phải trải qua 2 lần phẫu thuật, làm mềm cột sống sau đó mới tiến hành nắn chỉnh cho thẳng.