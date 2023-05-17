Hy hữu: Sau trận sốt, thiếu niên 16 tuổi chân tay lủng lẳng, lưng gồ lên như 'mai rùa'

Tin y tế 17/05/2023 12:03

Sau một trận sốt từ lúc 2 tuổi, thiếu niên 16 tuổi (ở Bắc Ninh) bất ngờ bị cong vẹo cột sống, chân tay lủng lẳng như không xương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thiếu niên 16 tuổi (ở Bắc Ninh) được phát hiện bị cong vẹo cột sống từ năm 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi, tình trạng cong vẹo cột sống của cậu thiếu niên đã tiến triển nặng, góc vẹo lên đến 120 độ. Đưa con đi khám thì được chẩn đoán bị viêm đa rễ thần kinh

Hy hữu: Sau trận sốt, thiếu niên 16 tuổi chân tay lủng lẳng, lưng gồ lên như 'mai rùa' - Ảnh 1
Cậu thiếu niên bị vẹo cột sống nặng, góc vẹo lên đến 120 độ - Ảnh: Báo Dân trí

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, trẻ bị vẹo cột sống nặng, góc vẹo lên đến 120 độ, chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, rối loạn thông khí phổi. Trường hợp này, dự kiến sẽ phải trải qua 2 lần phẫu thuật, làm mềm cột sống sau đó mới tiến hành nắn chỉnh cho thẳng. 

Hy hữu: Sau trận sốt, thiếu niên 16 tuổi chân tay lủng lẳng, lưng gồ lên như 'mai rùa' - Ảnh 2
Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Báo Dân trí

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện nay cong vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến. Đáng chú ý, số trẻ em bị cong, vẹo cột sống chiếm từ 0,5 đến 1% dân số. Có đến 80 - 85% trường hợp bị cong, vẹo cột sống không rõ nguyên nhân, một số bị bệnh bẩm sinh, hoặc mắc bệnh khác liên quan tới thần kinh - cơ. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khác bị vẹo cột sống do ngồi sai tư thế lâu ngày.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết nữ bệnh nhân (53 tuổi), mang khối u khổng lồ (khối u kích thước 20x30x40 cm) vùng bả vai, kéo xuống thắt lưng và mông bên phải, di chuyển khó khăn. 

Hy hữu: Sau trận sốt, thiếu niên 16 tuổi chân tay lủng lẳng, lưng gồ lên như 'mai rùa' - Ảnh 3
Khối u khổng lồ vùng vai bệnh nhân - Ảnh: VnExpress

30 năm trước, khối u này chỉ nhỏ như ngón tay ở bả vai. Dần dần, u phát triển lớn hơn, đã phẫu thuật ở bệnh viện tuyến dưới song không giảm. Hai năm qua khối u lớn hơn, lan rộng. Phó giáo sư Lê Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, ngày 22/1/2021 bệnh nhân phải phẫu thuật hai lần. May mắn ca phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt.

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Từ khóa:   khoi u viêm đa rễ thần kinh cong vẹo cột sống

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