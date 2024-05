Theo thông tin từ PLO, công an huyện Thường Tín và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ bốn thanh thiếu niên liên quan đến vụ cướp hai xe máy trong đêm trên quốc lộ 1A.

Công an cho biết những thanh thiếu niên này thường di chuyển từ tỉnh Ninh Bình theo đường quốc lộ 1A sang tỉnh Hà Nam về Hà Nội vào ban đêm, nếu gặp những người đi xe máy trên đường vắng vẻ, ít người qua lại là ra tay cướp.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, đêm 9/5, Công an huyện Thường Tín nhận được trình báo của 2 nam thanh niên về việc bị nhóm 4 đối tượng đi 2 xe máy không biển số chặn đường, dùng dao đe dọa cướp 2 xe máy Honda Vision.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai các biện pháp điều tra, truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Với quyết tâm truy xét, bắt giữ bằng được nhóm đối tượng, liên tục trong 1 tuần, nhiều mũi trinh sát của Công an huyện Thường Tín, Phòng Cảnh sát hình sự đã tỏa đi nhiều địa phương để điều tra, xác minh.

Đến chiều 14/5 đến rạng sáng 15/5, lần lượt 4 đối tượng đã bị bắt giữ ở nhiều địa điểm.

Hiện trường vụ án nhóm thanh thiếu niên thực hiện cướp - Ảnh: PLO

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài, tối 9/5, Chiến rủ Hoàng Anh, Linh, Dũng đi cướp tài sản. Cả bọn đồng ý. Chiến chuẩn bị 2 áo mưa cho Linh và Dũng mặc, rồi đưa thêm Linh con dao dài khoảng 40cm làm hung khí gây án.

Nhóm 4 đối tượng di chuyển từ tỉnh Ninh Bình theo đường QL 1A sang tỉnh Hà Nam về TP Hà Nội. Cả nhóm tìm kiếm những người đi xe máy trên đường vắng vẻ, ít người qua lại.

Khi đi đến địa phận thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy Honda Vision đi hướng Hà Nội về Hà Nam.

Lập tức, nhóm đối tượng đuổi theo, ép, chặn 2 xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển. Gây án xong, nhóm cướp tẩu thoát theo hướng QL1 về Nho Quan, Ninh Bình.

Đến sáng 10.5, Dũng rủ Chiến và Linh đi bán xe, đồng thời nhờ một người bạn tên Uyên tìm người mua hộ 2 xe máy Honda Vision vừa cướp được. Qua đó, các đối tượng bán 2 chiếc xe máy được tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Thường Tín phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng.