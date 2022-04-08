10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng

Sức khỏe 08/04/2022 16:07

Nước chanh được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm cân vì nó hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch gan. Uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng là một cách tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống và cải thiện sức khỏe của bạn.

Chanh rất giàu vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất có lợi khác. Những chất dinh dưỡng này mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Thực tế đã chứng minh, chanh hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng, hỗ trợ tiêu hóa.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới và duy trì đều đặn mỗi sáng bằng một ly nước chanh ấm là một thói quen tốt cho sức khỏe. Có thể bạn chưa biết, nước chanh ấm sẽ có nhiều lợi ích không ngờ.

Lợi ích của nước chanh ấm mỗi sáng

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Thành phần trong nước chanh có tác dụng như nước bọt và acid hydrochloric của dịch tiêu hóa, kích hoạt gan sản xuất mật, một loại acid cần thiết cho hệ tiêu hóa, nên một ly chanh ấm vào buổi sáng sẽ là thức uống hoàn hảo giúp hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, ngăn ngừa những vấn đề về đường ruột.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Thanh lọc cơ thể 

Nước chanh ấm có tác dụng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể nhờ hoạt tính tăng tần suất thải nước tiểu. Nhờ vậy mà các độc tố được phóng thích nhanh hơn, giúp đường tiết niệu luôn khỏe mạnh. Lượng acid citric có trong  Nước Chanh giúp tối đa hóa chức năng các enzymes, kích thích hoạt động của gan và hỗ trợ tiến trình thanh lọc cơ thể.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Kích thích hệ thống miễn dịch 

Trong quả chanh giàu hàm lượng vitamin C rất tốt cho cho cơ thể và hệ miễn dịch, đặc biệt với những người đang mắc bệnh cảm, cúm. Nếu đang bị cảm mạo, ho khan, một ly nước chanh ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn giảm những cơn ho khó chịu. Nước chanh cũng đặc biệt có ích cho những bệnh nhân hen suyễn và dị ứng. Bên cạnh đó, chanh cũng giàu kali, có tác dụng kích thích chức năng của não và thần kinh, giúp cho đầu óc của bạn luôn tỉnh táo để bắt đầu ngày mới. 

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Cân bằng độ Ph của cơ thể

Thức ăn chuyển hóa, yếu tố môi trường và quá trình tập luyện sẽ để lại một lượng axit trong cơ thể. Vì thế, nếu bạn duy trì thói quen uống nước chanh ấm hàng ngày, tính kiềm trong chanh sẽ cân bằng lượng axit dư và bảo vệ cơ thể khỏe mạnh hơn.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Làm sáng da và giảm mụn thâm

Đã có một số nghiên cứu cho rằng axit có trong các loại nước ép cam, chanh, và quýt có khả năng làm giảm sự hình thành của các vết thâm, vết sẹo trên da.

Bên cạnh đó, loại axit này còn góp phần giúp xóa mờ từ từ các vết thâm, vết sẹo cũng như cung cấp 1 lượng vitamin cần thiết cho da, giúp các vết thương trên da mau lành hơn. 

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để áp dụng cách làm này, bạn chỉ cần lấy một ít nước cốt chanh cho lên miếng bông tẩy trang. Sau đó, thoa đều lên da mặt trước khi rửa sạch sẽ bằng nước lạnh. 

 

6. Cải thiện tâm trạng

Những thành phần được tìm thấy trong quả chanh giúp giảm huyết áp , căng thẳng và lo lắng. Từ đó, giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn. Có hai lý do chính cho những lợi ích này:

- Hydrat hóa. 

Uống một ly nước chanh ấm là một cách tuyệt vời để hydrat hóa cơ thể chúng ta. Điều này đặc biệt quan trọng vào buổi sáng. Vì trải qua một đêm dài, cơ thể chúng ta thiếu nước trầm trọng. Hydrat hóa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng tích trữ nước đầy đủ. Từ đó, giúp giảm thăng bằng, cả về thể chất và cảm xúc.

- Vitamin C

Chanh chứa một lượng vitamin C, một chất dinh dưỡng được biết đến có tác dụng giúp làm giảm hormone căng thẳng. Đồng thời, có thể chống lại tổn thương tế bào não do hormone cortisol (hormone căng thẳng) gây ra. 

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

7. Giảm đau bụng kinh

Vitamin C giúp hấp thụ sắt từ thực phẩm. Và bạn đang mất rất nhiều máu trong kỳ kinh nguyệt, thật hữu ích khi có thêm một số vitamin C giúp tăng cường hấp thu sắt từ các loại thịt. Chanh cũng chứa rất nhiều chất xơ làm cho chúng trở thành một thực phẩm giúp giảm những cơn co thắt.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 

8. Giúp hơi thở thơm mát

Ngoài giúp hơi thở tươi mát hơn , chanh còn làm giảm đau răng và viêm nướu. Lưu ý, axit citric có thể làm mòn men răng. Vậy tốt nhất bạn nên đánh răng trước khi uống nước chanh hoặc đợi một lúc hẵng đánh răng sau khi uống. Sau đó, bạn có thể súc miệng bằng nước tinh khiết khi đã uống xong nước chanh.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

9. Giảm cân

Bạn từng nghe đến chế độ giảm cân nhờ chanh đúng không nhỉ? Uống 1 ly nước chanh nóng vào trước bữa ăn sẽ giảm sự thèm ăn. Nguyên lý ở đây là chất xơ hòa trong chanh vùng vi chất polyphenol chiết xuất từ vỏ chanh giúp duy trì thể trạng no lâu hơn.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

 

10. Phòng ngừa giun sán

Giun, ký sinh trùng và vi khuẩn đường ruột sẽ phát triển nhanh trong môi trường giàu axit. Vậy nên, bổ sung chanh để tăng tính kiềm là cách nhanh nhất để cân bằng lượng axit và tiêu diệt ký sinh trùng.

10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Theo Step to Health

 

 

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