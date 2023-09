10 lợi ích tuyệt vời từ thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng

Chanh rất giàu vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất có lợi khác. Những chất dinh dưỡng này mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Thực tế đã chứng minh, chanh hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng, hỗ trợ tiêu hóa.

2. Thanh lọc cơ thể

Nước chanh ấm có tác dụng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể nhờ hoạt tính tăng tần suất thải nước tiểu. Nhờ vậy mà các độc tố được phóng thích nhanh hơn, giúp đường tiết niệu luôn khỏe mạnh. Lượng acid citric có trong Nước Chanh giúp tối đa hóa chức năng các enzymes, kích thích hoạt động của gan và hỗ trợ tiến trình thanh lọc cơ thể.

3. Kích thích hệ thống miễn dịch

Trong quả chanh giàu hàm lượng vitamin C rất tốt cho cho cơ thể và hệ miễn dịch, đặc biệt với những người đang mắc bệnh cảm, cúm. Nếu đang bị cảm mạo, ho khan, một ly nước chanh ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn giảm những cơn ho khó chịu. Nước chanh cũng đặc biệt có ích cho những bệnh nhân hen suyễn và dị ứng. Bên cạnh đó, chanh cũng giàu kali, có tác dụng kích thích chức năng của não và thần kinh, giúp cho đầu óc của bạn luôn tỉnh táo để bắt đầu ngày mới.

4. Cân bằng độ Ph của cơ thể

Thức ăn chuyển hóa, yếu tố môi trường và quá trình tập luyện sẽ để lại một lượng axit trong cơ thể. Vì thế, nếu bạn duy trì thói quen uống nước chanh ấm hàng ngày, tính kiềm trong chanh sẽ cân bằng lượng axit dư và bảo vệ cơ thể khỏe mạnh hơn.

5. Làm sáng da và giảm mụn thâm

Đã có một số nghiên cứu cho rằng axit có trong các loại nước ép cam, chanh, và quýt có khả năng làm giảm sự hình thành của các vết thâm, vết sẹo trên da.

Bên cạnh đó, loại axit này còn góp phần giúp xóa mờ từ từ các vết thâm, vết sẹo cũng như cung cấp 1 lượng vitamin cần thiết cho da, giúp các vết thương trên da mau lành hơn.

Để áp dụng cách làm này, bạn chỉ cần lấy một ít nước cốt chanh cho lên miếng bông tẩy trang. Sau đó, thoa đều lên da mặt trước khi rửa sạch sẽ bằng nước lạnh.

6. Cải thiện tâm trạng

Những thành phần được tìm thấy trong quả chanh giúp giảm huyết áp , căng thẳng và lo lắng. Từ đó, giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn. Có hai lý do chính cho những lợi ích này:

- Hydrat hóa.

Uống một ly nước chanh ấm là một cách tuyệt vời để hydrat hóa cơ thể chúng ta. Điều này đặc biệt quan trọng vào buổi sáng. Vì trải qua một đêm dài, cơ thể chúng ta thiếu nước trầm trọng. Hydrat hóa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng tích trữ nước đầy đủ. Từ đó, giúp giảm thăng bằng, cả về thể chất và cảm xúc.

- Vitamin C

Chanh chứa một lượng vitamin C, một chất dinh dưỡng được biết đến có tác dụng giúp làm giảm hormone căng thẳng. Đồng thời, có thể chống lại tổn thương tế bào não do hormone cortisol (hormone căng thẳng) gây ra.

7. Giảm đau bụng kinh

Vitamin C giúp hấp thụ sắt từ thực phẩm. Và bạn đang mất rất nhiều máu trong kỳ kinh nguyệt, thật hữu ích khi có thêm một số vitamin C giúp tăng cường hấp thu sắt từ các loại thịt. Chanh cũng chứa rất nhiều chất xơ làm cho chúng trở thành một thực phẩm giúp giảm những cơn co thắt.

8. Giúp hơi thở thơm mát

Ngoài giúp hơi thở tươi mát hơn , chanh còn làm giảm đau răng và viêm nướu. Lưu ý, axit citric có thể làm mòn men răng. Vậy tốt nhất bạn nên đánh răng trước khi uống nước chanh hoặc đợi một lúc hẵng đánh răng sau khi uống. Sau đó, bạn có thể súc miệng bằng nước tinh khiết khi đã uống xong nước chanh.

9. Giảm cân

Bạn từng nghe đến chế độ giảm cân nhờ chanh đúng không nhỉ? Uống 1 ly nước chanh nóng vào trước bữa ăn sẽ giảm sự thèm ăn. Nguyên lý ở đây là chất xơ hòa trong chanh vùng vi chất polyphenol chiết xuất từ vỏ chanh giúp duy trì thể trạng no lâu hơn.

10. Phòng ngừa giun sán

Giun, ký sinh trùng và vi khuẩn đường ruột sẽ phát triển nhanh trong môi trường giàu axit. Vậy nên, bổ sung chanh để tăng tính kiềm là cách nhanh nhất để cân bằng lượng axit và tiêu diệt ký sinh trùng.

Theo Step to Health