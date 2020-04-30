U nang buồng trứng kiêng ăn gì để tốt cho sức khỏe?

U nang buồng trứng là những nang nhỏ phát triển trong buồng trứng. Nang có chứa chất dịch lỏng hoặc đặc. Tuy rằng đây là bệnh lành tính nhưng vẫn có những trường hợp bệnh diễn tiến nguy hiểm, di căn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe , thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh.

Đồng thời với chữa bệnh theo phác đồ của bác sĩ, thì nắm được u nang buồng trứng kiêng ăn gì và nên ăn gì cũng đóng vai trò quan trọng khi muốn cải thiện bệnh.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với bệnh nhân mắc u nang buồng trứng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thiết lập chế độ ăn uống phù hợp sẽ giúp khối u nhỏ lại hơn, tình trạng bệnh sẽ được cải thiện và sức khỏe tốt hơn.

Nguyên nhân gây bệnh đó là một số vấn đề liên quan đến hormon hoặc những bệnh lý. Để điều trị u nang buồng trứng đạt được hiệu quả tốt, không chỉ cần theo dõi, áp dụng đúng phương pháp mà người bệnh cũng cần có chế độ sinh hoạt, ăn uống thật khoa học, hợp lý.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với bệnh nhân mắc u nang buồng trứng

Đồng thời, giúp tăng cường sức đề kháng và đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Không ít người bệnh, vì chủ quan không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng mà dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Nguyên tắc cần tuân thủ trong chế độ ăn:

+ Hạn chế hàm lượng chất béo trong bữa ăn, chỉ nên chiếm 20-30% tổng calo tiêu thụ.

+ Uống nhiều nước, mỗi ngày uống trên 2 lít nước.

+ Không dùng đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ

+ Tránh xa các chất kích thích như rượu bia,…

+ Ăn đủ số lượng và chất lượng, không nên ăn quá nhiều

2. U nang buồng trứng không nên ăn gì?

Ăn gì giảm u nang buồng trứng? Bị u nang buồng trứng cần kiêng những gì? là những thắc mắc được nhiều người quan tâm. Để phòng ngừa sự phát triển của khối u, người bệnh u nang buồng trứng nên tránh những loại thực phẩm sau:

2.1. Các loại thịt đỏ

Để tránh những nguy cơ xấu của bệnh, cần tránh các loại thịt đỏ như bò, thịt xông khói, xúc xích,…

Trong thịt đỏ có chứa nồng độ chất béo và cholesterol rất cao. Đây chính là yếu tố có thể dẫn đến tăng sinh khối u và nguy cơ phát triển thành ung thư. Để tránh những nguy cơ xấu của bệnh, cần tránh các loại thịt đỏ như bò, thịt xông khói, xúc xích,…

2.2. Đồ ăn nhanh

Người bị u nang buồng trứng nên hạn chế tối đa đồ ăn nhanh. Trong các loại thực phẩm ăn nhanh có chứa nhiều dầu mỡ, chất béo, lượng chất xơ rất ít.

Không những khiến khối u phát triển mà còn có thể kéo theo hàng loạt các căn bệnh như béo phì, tim mạch, huyết áp cao,… Do đó, tốt nhất người u nang buồng trứng cần tránh xa việc dùng các loại thực phẩm nhanh này.

Người bị u nang buồng trứng nên hạn chế tối đa đô ăn nhanh

2.3. Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường

Để tránh sự phát triển của khối u, người bệnh u nang buồng trứng cần phải duy trì lượng đường phù hợp. Nên loại bỏ hoặc hạn chế tối đa các loại bánh kẹo, siro, mía.

Nên loại bỏ hoặc hạn chế tối đa các thực phẩm chứa nhiều đường

2.4. Ngũ cốc tinh chế

Đây là nhóm thực phẩm có chứa lượng đường cao sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường máu. Đồng thời khiến khối u phát triển theo chiều hướng xấu. Thay vì dùng các loại ngũ cốc tinh chế, người bệnh nên dùng ngũ cốc nguyên hạt.

3. Người bị u nang buồng trứng nên ăn gì?

Chắc hẳn ăn gì để chữa u nang buồng trứng là câu hỏi được các chị em phụ nữ quan tâm.

Sau đây là những thực phẩm cần bổ sung trong chế độ ăn uống của người bị u nang buồng trứng.

3.1. Rau củ quả trái cây tươi

Đây là gợi ý hay cho những ai đang băn khoăn không biết nên ăn gì khi bị u nang buồng trứng. Với hàm lượng vitamin, chất xơ cao, rau củ quả trái cây tươi là nhóm thực phẩm có lợi bệnh u nang buồng trứng và hầu hết các bệnh khác.

Rau củ quả trái cây tươi

Các chất chống oxy hóa, kali, khoáng chất,… trong nhóm thực phẩm này sẽ giúp làm chậm sự phát triển của khối u nang, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và tránh được những biến chứng của u nang buồng trứng.

3.2. Thực phẩm giàu sắt

Bổ sung những thực phẩm giàu sắt trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cân bằng hormone. Từ đó ngăn chặn sự phát triển của u nang.

Thực phẩm làm giảm kích thước u nang buồng trứng chứa hàm lượng sắt cao có thể kể đến như hàu, trai củ dền, cá, thịt gà, hải sản, các loại hạt đậu, ngũ cốc, trứng,…

Bổ sung những thực phẩm giàu sắt trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của u nang

3.3. Các loại thịt có màu trắng

Các loại thịt trắng chứa nhiều acid béo có hiệu quả giảm viêm, ngăn chặn sự phát triển của khối u. Nên ăn các loại thịt trắng như: Gà, cá, thịt, gia cầm.

Người bệnh nên ăn các loại thịt trắng

Đặc biệt, các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá thu,… là thực phẩm chữa u nang buồng trứng hiệu quả bởi giúp làm dịu các mô sưng, ngăn ngừa hình thành khối u nang, u xơ hiệu quả.

3.3. Thực phẩm giàu Omega-3

Thay vì dùng các loại chất béo thông thường, người bệnh nên dùng dầu thực vật và các loại bơ, dầu oliu. Lượng chất béo trong những thực phẩm này rất tốt cho sức khỏe người bệnh. Đồng thời, người bệnh cũng nên lựa chọn các loại thực phẩm giàu Omega-3 có tác dụng hỗ trợ cải thiện sức khỏe người bệnh.

3.4. Sữa tươi

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, so với người ít sử dụng sữa, chị em nào thường xuyên tiêu thụ sữa sẽ có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn. Đồng thời, dùng sữa chua và pho mát thường xuyên cũng giúp ức chế hiệu quả hoạt động của tế bào hình thành khối u.

Dùng sữa chua và pho mát thường xuyên cũng giúp ức chế hiệu quả hoạt động của tế bào hình thành khối u

U nang buồng trứng có nên uống sữa đậu nành?

Câu trả lời là CÓ. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, bị u nang buồng trứng nên uống sữa đậu nành. Lý do bởi uống sữa đậu nành sẽ góp phần khắc phục được các khối u và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe toàn diện.

Đối với phụ nữ mắc u nang buồng trứng, cơ thể bị thiếu hụt estrogen do khả năng tiết hormone bị ảnh hưởng. Trong sữa đậu nành có chứa nhiều Isoflavone, Phytoestrogen có thể thay thế đảm nhiệm vai trò của estrogen hiệu quả và giúp cải thiện triệu chứng bệnh.

4. Chế độ sinh hoạt của người bệnh u nang buồng trứng

Để kiểm soát sự phát triển của khối u, đồng thời với áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp, người bệnh cũng cần xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý.

Với khối u có kích thước nhỏ, luyện tập là cách sẽ phần nào giúp giảm nhỏ kích thước khối u. Người bệnh nên thường xuyên tập thể dục với các bài tập nhẹ nhàng như bài tập duỗi cơ, yoga, các bài tập thở. Không chỉ vậy, nó cũng là biện pháp tự nhiên đẩy lùi các căn bệnh khác.

Luyện tập là cách sẽ phần nào giúp giảm nhỏ kích thước khối u

+ Cần tái khám định kỳ khi được chẩn đoán bệnh. Đây là cách để theo dõi sự phát triển của khối u và tình trạng sức khỏe.

+ Theo dõi kinh nguyệt hàng tháng. Khi thấy xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người bệnh cân kịp thời báo cho bác sĩ sớm nhất có thể.

+ Chia thành các bữa ăn nhỏ trong ngày để cân bằng lượng đường trong cơ thể.

+ Tránh thức khuya thường xuyên. Ngủ đủ giấc 8 tiếng mỗi ngày. Thư giãn, giảm stress.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đọc đã có được giải đáp cho thắc mắc "U nang buồng trứng kiêng ăn gì?" Nếu còn tiếp tục tiếp tục dùng những loại thực phẩm này thì đừng hỏi vì sao bệnh mỗi lúc một trầm trọng hơn.