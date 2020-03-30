Ăn gì tốt cho buồng trứng là mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ. Buồng trứng là bộ phận sinh sản cực kỳ quan trọng giúp sản sinh ra trứng cho quá trình thụ thai. Do đó, chị em phụ nữ cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để khỏe mạnh và buồng trứng cũng phát triển tốt, từ đó dễ dàng có em bé.

Khi trứng đã đạt kích thước từ 18-33mm, buồng trứng sẽ phóng noãn, đẩy trứng xuống ống dẫn trứng để chờ thụ tinh. Trứng sau khi rụng xuống sẽ sống sót trong khoảng 24 giờ. Nếu trứng gặp được tinh trùng, phôi thai sẽ hình thành. Còn nếu không gặp được tinh trùng, trứng sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể dưới dạng kinh nguyệt.

Buồng trứng là nơi chứa nang noãn, nuôi dưỡng cho chúng lớn lên thành trứng cho mỗi chu kỳ rụng trứng. Buồng trứng khỏe mạnh sẽ giúp sản sinh trứng đúng kỳ và không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai hay sinh sản của nữ giới.

Tinh trùng gặp trứng và thụ tinh - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì tốt cho buồng trứng và dễ thụ thai?

Nhiều người thắc mắc không biết ăn gì tốt cho trứng, niêm mạc và tử cung để tăng cường khả năng thụ thai. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tốt cho buồng trứng và tử cung mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Các loại cá

Đa phần các loại cá đều giàu protein và axit béo omega-3 giúp cân bằng hormone có chức năng nuôi dưỡng tế bào. Theo nghiên cứu từ giới chuyên gia Mỹ, hàm lượng protein cực lớn có trong cá giúp tăng chất lượng trứng. Do đó, mẹ nên ăn khoảng 300 đến 400gr cá mỗi tuần.

Hàm lượng protein dồi dào trong cá giúp tăng chất lượng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Theo các nghiên cứu, những người uống 1 ly sữa mỗi ngày sẽ có nguy cơ vô sinh thấp hơn 25% so với người không uống sữa. Lý do là vì trong sữa có chứa hàm lượng chất béo có lợi giúp tăng cường chức năng buồng trứng.

Thực phẩm giàu crom

Các loại thực phẩm như: ngô, khoai lang, hải sản, táo, chuối, cam, cà chua, bông cải xanh, húng quế, ớt, củ cải đường, rau diếp cá,... rất giàu crom. Theo nhiều nghiên cứu, hợp chất crom có khả năng chống lại quá trình đề kháng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và giúp cân bằng hormone. Khi hormone trong cơ thể ổn định, quá trình thụ trứng sẽ diễn ra đều đặn hơn.

Khoai lang giàu hợp chất crom giúp cân bằng hormone nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu sắt

Các loại thực phẩm như thịt gà, thịt ngan, thịt lợn, thịt bò,...và rau xanh như rau đay, mồng tơi, cải xoăn,... giàu sắt rất tốt cho sức khỏe của buồng trứng. Sắt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tuần hoàn máu. Khi lượng máu được duy trì ổn định và lưu thông tốt, cơ thể người phụ nữ sẽ khỏe mạnh, da dẻ trở nên hồng hào, từ đó các cơ quan phát triển tốt, trong đó có cả buồng trứng.

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành

Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc ăn gì tốt cho trứng phát triển thì đậu nành chính là một sự lựa chọn tuyệt vời. Hợp chất isoflavone trong đậu nành rất tốt cho sự cân bằng nội tiết tố nữ, đặc biệt là với những người bị suy giảm estrogen - hormone sinh dục. Đậu nành có khả năng ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, loãng xương hoặc rối loạn tiền mãn kinh.

Hợp chất isoflavone trong đậu nành giúp cân bằng nội tiết tố nữ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt khô

Ăn gì để trứng khỏe dễ thụ thai? Những loại hạt khô như hạt vừng, hạt lanh, hạt hướng dương,... chứa nhiều canxi, vitamin, magie, omega-3, kẽm là nguồn dưỡng chất giúp trứng khỏe mạnh.

Hoa quả

Hoa quả chứa nhiều vitamin và chất xơ có lợi cho sức khỏe, được nhiều người bổ sung hàng ngày trong thực đơn ăn uống. Một số loại quả cực kỳ có lợi cho buồng trứng như bơ, chuối.

Trong đó, chuối được xem là loại quả chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là vitamin B6 giúp điều hòa hormone nữ, kích thích quá trình rụng trứng đều đặn hàng tháng. Bơ chứa nhiều vitamin E và các hoạt chất chống oxy hóa giúp tăng cường sản xuất hormone nữ, làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế suy giảm số lượng trứng rụng.

Chuối giàu vitamin B6 giúp điều hòa hormone nữ, kích thích rụng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các loại trái cây như cam, quýt và bưởi có vị chua, giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng thụ thai và sinh sản. Do đó, chị em hãy bổ sung 1 ly nước cam mỗi ngày.

Ăn trứng bổ trứng

Ăn gì để tăng số lượng trứng? Trứng là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D giúp tăng cường quá trình tuần hoàn diễn ra trong buồng trứng, hạn chế tình trạng viêm nhiễm dẫn đến đa nang buồng trứng.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những thông tin giải đáp vấn đề “Ăn gì tốt cho buồng trứng?” Hy vọng bài viết đã mang đến cho các chị em thông tin về những loại thực phẩm bổ dưỡng, từ đó sắp xếp hợp lý vào thực đơn hàng ngày để giúp buồng trứng khỏe mạnh hơn và nhanh chóng có tin vui.