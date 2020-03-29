Sỏi mật nên ăn gì trong quá trình điều trị hay sau khi mổ là vấn đề luôn được người bị bệnh quan tâm. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu hơn về những loại thực phẩm nào tốt cho người bị sỏi mật.

Trong thời gian đầu sau khi mổ sỏi mật, người bệnh nên giữ chế độ ăn uống dễ tiêu hóa. Trong đó người bệnh cần cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ từ rau xanh để cơ thể giảm thiểu nguy cơ bị táo bón. Tuy nhiên bạn cũng nên bổ sung chất xơ một cách từ từ để tránh được tình trạng đầy hơi.

Sau khi mổ túi sỏi mật bệnh nhân có thể ăn hoa quả nhưng cần sử dụng dưới dạng nước ép vì hệ tiêu hóa còn rất yếu sau khi mổ. Những loại trái cây ít đường được khuyên dùng là táo, cam hay nho.

Người bị bệnh sỏi mật nên bổ sung chất xơ- Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh rau xanh, người bệnh cũng cần bổ sung thêm các loại thực phẩm khác như thịt trong khẩu phần ăn. Bạn nên ăn thịt trắng thay vì thịt đỏ, khi ăn nên bỏ da. Trong giai đoạn này bạn cũng cần ăn theo nguyên tắc ăn từ ít đến nhiều, không nên ăn quá nhiều một lúc. Bạn nên chia nhỏ bữa ăn vì ngay sau khi mổ thức ăn sẽ không thể tiêu hóa được. Khi chế biến thức ăn bạn nên chế biến dưới dạng lỏng, mềm như súp, cháo…

Bạn không nên ăn thức ăn dưới dạng đặc, thực phẩm nhiều dầu mỡ để không làm tăng áp lực lên hệ thống đường mật.

Sỏi mật nên uống gì?

Sữa và các thực phẩm từ sữa có ít chất béo

Những loại thực phẩm từ sữa ít béo như sữa tách kem, sữa tách chất béo, sữa tách bơ hay sữa chua có công dụng bổ sung chất dinh dưỡng cho bệnh nhân bị sỏi mật mà không làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể.

Sữa ít béo tốt cho người bệnh sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sữa đậu nành hay sữa gạo cũng là những thức uống được các chuyên gia khuyên dùng.

Nước

Đây là một thức uống cần thiết đối với tất cả mọi người, không ngoại trừ người bị bệnh sỏi mật. Người bệnh cần uống nhiều nước mỗi ngày để giúp cơ thể đào thải độc tố ra bên ngoài.

Sỏi mật nên ăn gì để tan sỏi?

Ăn uống gì để tan sỏi mật là điều không chỉ người bệnh mà người thân của họ cũng rất quan tâm vì chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Bạn hãy cùng tham khảo những nhóm chất dinh dưỡng dưới đây để bổ sung vào thực đơn của mình.

Thực phẩm tốt cho người bị sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm chất béo

Những thực phẩm dầu mỡ luôn nằm trong danh sách ăn kiêng cho người bị bệnh sỏi mật. Tuy nhiên nếu bạn loại bỏ hoàn toàn chất béo trong cơ thể sẽ làm cho túi mật bị giảm khả năng co bóp và đẩy dịch mật xuống đường tiêu hóa. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh sỏi mật cần có những thực phẩm với chất béo lành mạnh từ cá hồi, dầu oliu, dầu đậu nành, chất béo từ bơ, hạt óc chó, hạt hạnh nhân… Đây là những thực phẩm có chất béo tốt cho người bệnh sỏi mật.

Nhóm chất xơ và các loại vitamin tan trong dầu

Người bệnh sỏi mật nên ăn nhiều rau xanh, dù là trước hay sau khi phẫu thuật mổ sỏi. Bên cạnh đó bạn cũng nên ăn nhiều hoa quả có chứa đường fructose, một loại đường dễ hấp thụ. Những loại thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo nâu hay bánh mì đen.

Những loại thực phẩm trên không chỉ cung cấp cho cơ thể vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cơ thể đề phòng sỏi hay bùn mật.

Chất đạm thực vật

Các chuyên gia khuyên người bị bệnh sỏi mật nên bổ sung cho cơ thể đạm thực vật từ hạt mè, hạt hướng dương hay các loại rau có màu xanh đậm để chống thoái hóa mỡ tế bào gan. Bạn cũng có thể dùng đậu nành hay các loại đậu khác tuy nhiên cần nấu nhừ để tránh cảm giác đầy bụng.

Người bị bệnh sỏi mật nên ăn thịt trắng từ cá hay gia cầm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn sử dụng thịt, chỉ nên dùng cá đã bỏ da, các loại thịt trắng như thịt từ gia cầm và đặc biệt không nên dùng nước luộc thịt vì nó chứa chất béo không tốt.

Chất đường bột

Chất đường bột có nhiều trong các loại thực phẩm như cơm trắng hay ngũ cốc. Tuy nhiên đây cũng là những nguyên liệu tạo ra cholesterol trong cơ thể. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung chất đường bột từ nhóm lương thực còn nguyên vỏ cám như gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt…

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi sỏi mật nên ăn gì để cải thiện tình trạng bệnh. Bạn nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng đồng thời kết hợp với việc nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể ngày một khỏe mạnh hơn.