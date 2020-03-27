Người bị u xơ tử cung nên ăn gì để ngăn u xơ phát triển?

Sức khỏe 27/03/2020 20:54

Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn sự phát triển của u xơ tử cung. Vậy người bị u xơ tử cung nên ăn gì và kiêng ăn gì?

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U xơ cổ tử cung là tình trạng thường gặp ở phụ nữ có liên quan đến sự rối loạn chức năng buồng trứng và gia tăng nội tiết tố nữ. Chế độ ăn uống được cho là có ảnh hưởng đến tình trạng bệnh, việc ăn uống hợp lý sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u. Nhiều chị em băn khoăn không biết bị u xơ tử cung nên ăn gì? hay ăn gì để giảm kích thước u xơ tử cung? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về u xơ tử cung và có được chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý. 

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Người bị u xơ tử cung nên ăn gì để ngăn u xơ phát triển? - Ảnh minh họa: Internet

U xơ tử cung là gì?

U xơ tử cung là khối u được hình thành và phát triển từ lớp cơ tử cung. U xơ tử cung thường xảy ra ở nữ giới hơn là nam giới, đặc biệt là các chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản. U xơ tử cung là u lành tính và không gây tổn hại đến tính mạng, nhưng có thể gây ra nhiều biến chứng và các vấn đề sức khỏe.

Khi bị u xơ tử cung, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, thì chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần làm giảm các triệu chứng và biến chứng của bệnh.

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U xơ tử cung là những khối u được hình thành và phát triển từ lớp cơ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

U xơ tử cung nên ăn gì?

Để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh cũng như hỗ trợ điều trị bệnh u xơ tử cung hiệu quả, bạn cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dưới đây là một số thực phẩm mà chị em nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày:

Sữa và sản phẩm từ sữa

Phô mai hay sữa chua là các sản phẩm từ sữa rất tốt cho người bị u xơ tử cung. Sữa có chứa rất nhiều canxi, magie và photpho. Đây là những khoáng chất có thể giúp ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của u xơ. 

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Phô mai hay sữa chua là các sản phẩm từ sữa rất tốt cho người bị u xơ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa một số chất chống oxy hóa (antioxidants), trong đó có chất epigallocatechin gallate có thể làm chậm sự phát triển của u xơ bằng cách giảm nồng độ estrogen và giảm viêm. Trà xanh còn giúp cải thiện triệu chứng chảy máu do u xơ bị thiếu sắt.

Rau xanh và trái cây

Rau xanh và trái cây là nhóm thực phẩm rất tốt đối với người bệnh u xơ tử cung. Theo một số nghiên cứu thì rau xanh và trái cây có tác dụng giúp ngăn ngừa u xơ phát triển là nhờ vào vai trò của chất chống viêm và chất xơ. Chất xơ giúp cân bằng lượng hormone và giữ mức đường huyết ổn định. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của u xơ tử cung.

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Các chất có trong rau xanh giúp ngăn ngừa và làm chậm sự tăng trưởng của u xơ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Ăn cá thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp giảm nồng độ estrogen vào cơ thể. Ngoài ra, cá có chứa rất nhiều acid béo có tác dụng làm giảm phản ứng viêm kích thích lên u xơ. Một số loại cá như: Cá hồi, cá thu, cá ngừ... là những loại cá có khả năng làm dịu các tổn thương của mô. Người bệnh nên bổ sung xen kẽ các loại cá với các loại thịt trắng trong chế độ ăn hàng ngày.

Người bị u xơ tử cung có nên uống sữa đậu nành?

Theo các nghiên cứu, trong đậu nành có chứa chất  phytoestrogen có tác dụng tương tự như estrogen nhưng có nguồn gốc từ thực vật. Vì vậy, trong các trường hợp cần bổ sung estrogen như phụ nữ ở tuổi mãn kinh, thường được khuyên nên thường xuyên dùng đậu nành để bổ sung phytoestrogen. Hợp chất này còn giúp ức chế thụ thể estrogen trên tế bào u xơ và giảm nguy cơ phát triển u xơ tử cung.

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Trong đậu nành có chứa chất  phytoestrogen có tác dụng tương tự như estrogen - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong sữa đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành mà chúng ta hay dùng hằng ngày không thể chứa đủ lượng phytoestrogen để cho tác dụng tương tự như estrogen hay tăng lượng estrogen đến mức làm cho u xơ tử cung phát triển. Vì vậy, người bị u xơ tử cung có thể an tâm dùng đậu nành và các thực phẩm chế biến từ đậu nành .

Nên kiêng ăn gì khi bị u xơ tử cung

Bên cạnh những thực phẩm cần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, thì khi bị u xơ tử cung người bệnh cần phải hạn chế các thực phẩm sau:

  • Thịt màu đỏ:  Các loại thịt màu đỏ có thể làm tăng khả năng kích thích khối u xơ phát triển mạnh hơn.
  • Không nên ăn nội tạng các loại động vật.
  • Hạn chế sử dụng thức uống cafein, nước ngọt,  chocolate, thuốc lá...
  • Không nên sử dụng các thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn vì chúng có chứa hàm lượng natri cao.
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Các loại thịt màu đỏ có thể làm tăng khả năng kích thích khối u - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, u xơ tử cung là một loại u lành tính và không gây hại đến tính mạng. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe và ngăn u xơ phát triển gây ra các biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Hy vọng qua một số thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn biết được bị u xơ tử cung nên ăn gì và kiêng ăn gì để có thể hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển của u xơ một cách hiệu quả hơn.

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