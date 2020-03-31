Cách chữa buồng trứng có nhiều nang nhỏ hiệu quả

Sức khỏe 31/03/2020 05:00

Buồng trứng có nhiều nang nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí dẫn đến vô sinh. Dưới đây là cách chữa buồng trứng có nhiều nang nhỏ giúp người bệnh bớt lo lắng.

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Buồng trứng có nhiều nang nhỏ là một trong những dấu hiệu đặc trưng của bệnh đa nang buồng trứng. Tuy không gây nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người bệnh, thậm chí tăng nguy cơ vô sinh rất cao.

Theo thống kê, bệnh này sẽ xảy ra với khoảng 12-18% những phụ nữ độ tuổi sinh sản. Do đó, cách chữa buồng trứng có nhiều nang nhỏ là vấn đề mà các chị em rất quan tâm. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

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Cách chữa buồng trứng có nhiều nang nhỏ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao buồng trứng có nhiều nang nhỏ?

Buồng trứng có nhiều nang nhỏ là hiện tượng rối loạn, mất cân bằng hormone và kháng insulin, dẫn đến các triệu chứng ở nữ giới như không có kinh, chu kỳ kinh nguyệt không đều, rậm lông, thừa cân, mụn, rụng tóc, khi siêu âm thì thấy buồng trứng có nhiều nang,...

Nguyên nhân chính khiến buồng trứng có nhiều nang nhỏ là do buồng trứng không sản xuất được các hormone đảm bảo tỷ lệ bình thường, gây nên hiện tượng rụng trứng thưa (kinh nguyệt thưa 1 lần/2-3 tháng) hoặc không rụng trứng (không có kinh nguyệt). Tình trạng này làm cho khả năng thụ thai của chị em bị suy giảm, thậm chí là hiếm muộn, vô sinh.

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Buồng trứng có nhiều nang nhỏ là hiện tượng rối loạn, mất cân bằng hormone và kháng insulin - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa buồng trứng có nhiều nang nhỏ

Nhiều chị em lo lắng và không biết liệu buồng trứng có nhiều nang nhỏ có chữa được không? Câu trả lời là có thể chữa được. Để điều trị được tình trạng này, chị em mắc bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và tiếp nhận các phương pháp chữa trị phù hợp.

Cách trị buồng trứng có nhiều nang nhỏ dựa trên nguyên tắc gây phóng noãn. Tùy theo mong muốn của người bệnh là mong có thai hay không, phương pháp thực hiện sẽ khác nhau.

  • Với những chị em chưa muốn có thai ngay, bác sĩ sẽ dùng thuốc kích thích phóng noãn để điều trị. Thuốc sẽ giúp nang trứng phát triển, to lên, vỡ ra và phóng noãn. Khả năng thành công phụ thuộc vào độ dày của lớp vỏ buồng trứng cũng như mức độ đáp ứng của người bệnh. Trong quá trình điều trị, chị em vẫn có thể mang thai. Do đó, người bệnh cần áp dụng biện pháp phòng tránh ngoại trừ việc uống thuốc tránh thai vì có thể gây ức chế quá trình phóng noãn.
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Sử dụng thuốc giúp nang trứng phát triển, to lên và vỡ ra, phóng noãn - Ảnh minh họa: Internet

Với những chị em muốn có thai  ngay, phương pháp điều trị như sau:

  • Dùng thuốc phóng noãn để kích thích buồng trứng: Trong quá trình cho người bệnh dùng thuốc, bác sĩ sẽ sử dụng que thử phóng noãn hoặc đầu dò âm đạo để theo dõi nang noãn phát triển như thế nào. Người bệnh cần phải quan hệ gần với thời gian nghi ngờ có phóng noãn. Nếu sau 6 chu kỳ mà người bệnh vẫn không có thai thì sẽ được áp dụng bước điều trị sau.
  • Dùng ngoại khoa can thiệp buồng trứng: Cụ thể là phẫu thuật nội soi để chọc thủng hoặc cắt bỏ một phần bề mặt buồng trứng, giúp giải phóng nang noãn. Các nang noãn bị phá vỡ sẽ làm nội tiết tố thay đổi, hỗ trợ thuốc kích thích sự phóng noãn phát huy tác dụng cao hơn. Sau khi phẫu thuật xong, chị em có thể thực hiện thụ thai ngay.
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Dùng ngoại khoa can thiệp buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Buồng trứng có nhiều nang nhỏ nên ăn gì?

Theo một số nghiên cứu, người bị mắc chứng buồng trứng có nhiều nang nhỏ hay buồng trứng đa nang chủ yếu là do các vấn đề về trao đổi chất, cụ thể là kháng insulin. Tức là các tế bào sử dụng insulin chuyển hóa đường thành năng lượng nhưng không hiệu quả, ngược lại chuyển thành chất béo, khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Điều này khiến tuyến tụy gia tăng sản xuất insulin gây đói và tạo cảm giác thèm ăn. Nồng độ insulin quá cao khiến buồng trứng tạo nhiều hormone sinh dục nam hơn.

Nếu không có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, người bị mắc chứng buồng trứng đa nang càng khó có thai. Không phải kiêng khem quá nhưng một chế độ ăn hợp lý và lành mạnh sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt tình hình sức khỏe, từ đó cải thiện và chăm sóc buồng trứng khỏe mạnh.

Rau có màu xanh đậm

Các loại rau xanh có màu đậm như cải xoăn, rau chân vịt, bông cải xanh,... rất giàu canxi, kali, sắt, magie, vitamin C, K và E, đặc biệt là vitamin B giúp kiểm soát các triệu chứng buồng trứng đa nang.

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Các loại rau có màu xanh đậm giúp kiểm soát các triệu chứng buồng trứng đa nang - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Trái cây là một loại thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của người bị buồng trứng đa nang vì chúng rất giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Nếu trái cây có lượng đường fructose cao, người bệnh nên thay thế bằng những loại ít đường như bơ, dâu tây, bưởi, lê, cam, ổi, dưa hấu, táo, kiwi,...

Chất béo tốt

Chất béo tốt giúp cơ thể đào thải độc tố, hỗ trợ ổn định nội tiết tốt, từ đó tăng khả năng thụ thai và sinh sản. Các thực phẩm chứa chất béo có lợi như bơ, các loại hạt, dầu ô liu, cá hồi, cá ngừ,...

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Chất béo tốt hỗ trợ ổn định nội tiết tốt, từ đó tăng khả năng thụ thai và sinh sản - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua bài viết này, chị em đã biết được cách chữa buồng trứng có nhiều nang nhỏ. Mong rằng chị em sẽ nhanh chóng lành bệnh và sớm có tin vui. 

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