Tử vong sớm vì thiếu vitamin D và những khuyến khị đặc biệt từ giới y khoa

Sống khỏe 14/11/2022 02:12

Chúng ta đều biết Vitamin D có liên quan đến sức khỏe của xương và sự thiếu hụt của nó trong cơ thể làm suy giảm sức khỏe của xương. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ hơn về sự liên quan của vitamin D với sức khỏe.

Tử vong sớm vì thiếu vitamin D và những khuyến khị đặc biệt từ giới y khoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine vào ngày 25 tháng 10 đã liên hệ sự thiếu hụt vitamin D với tử vong sớm. Nghiên cứu có tiêu đề "Thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ tử vong ở Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh" đã được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Chính xác Úc, Đơn vị Khoa học Y tế và Lâm sàng, Đại học Nam Úc, Adelaide.

Tổng cộng 307601 người đã được nghiên cứu trong 14 năm từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 7 năm 2010.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy gì?

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong tăng lên khi mức độ thiếu hụt vitamin D cao hơn ở những người tham gia.

Tổng cộng 18.700 trường hợp tử vong đã được báo cáo trong suốt 14 năm theo dõi.

Nguy cơ tử vong tỷ lệ thuận với mức độ thiếu hụt, nghiêm trọng là sự thiếu hụt làm tăng nguy cơ tử vong cao hơn.

Mức vitamin D liên quan trực tiếp đến tử vong sớm

Tử vong sớm vì thiếu vitamin D và những khuyến khị đặc biệt từ giới y khoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo nghiên cứu cho biết: Mối liên hệ giữa 25- (OH) D được dự đoán về mặt di truyền với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và nguy cơ tử vong giảm mạnh khi tăng nồng độ đạt đến 50 nmol / L”, báo cáo nghiên cứu cho biết và cho biết thêm rằng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tỷ lệ tử vong trong phân tích di truyền ước tính tăng 25% đối với những người tham gia có nồng độ 25- (OH) D đo được là 25 nmol / L so với 50 nmol / L.

Các dấu hiệu thiếu vitamin D là gì?

Bệnh tật thường xuyên, mệt mỏi liên tục, thay đổi tâm trạng, lo lắng, trầm cảm, rụng tóc, phát ban trên da và mụn trứng cá có liên quan đến việc giảm mức vitamin D trong cơ thể ngoài các triệu chứng đã biết như xương yếu đi, đau các vùng khớp, co giật cơ, cực đau ở chân và cứng cơ thể.

Mức Vitamin D thấp là gì?

Tử vong sớm vì thiếu vitamin D và những khuyến khị đặc biệt từ giới y khoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà nghiên cứu, mức độ thấp của vitamin D là dưới 25 nanomoles mỗi lít (nmol / L) với nồng độ trung bình được tìm thấy là 45,2 nmol / L.

Nói chung, mức vitamin D từ 50 nmol / L trở lên là đủ cho hầu hết mọi người cho xương và sức khỏe tổng thể. Trong khi 25 nanomoles mỗi lít được coi là quá thấp, mức vitamin D trên 125 nmol / L là quá cao và có thể dẫn đến ngộ độc vitamin D.

Vitamin D và sức khỏe tim mạch

Vitamin D rất cần thiết để xây dựng xương. Nó giúp cơ thể hấp thụ và giữ lại canxi và phốt pho.

Tử vong sớm vì thiếu vitamin D và những khuyến khị đặc biệt từ giới y khoa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng vitamin D có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư và ức chế tình trạng viêm. Do đó, nó được coi là một yếu tố cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Cơ tim có các thụ thể đối với vitamin D. Theo báo cáo của Harvard, "Các tế bào miễn dịch và viêm có vai trò trong các tình trạng bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch được điều chỉnh bởi vitamin D. Vitamin D cũng giúp kiểm soát huyết áp cao."

Vitamin D và ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa nguy cơ ung thư ruột kết với sự thiếu hụt vitamin D. Nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng lượng vitamin D tốt trong cơ thể thực sự có thể ức chế sự phát triển của các khối u và làm chậm sự phát triển của các khối u hiện có ở vú, buồng trứng, ruột kết, tuyến tiền liệt và não.

Mặc dù cần nhiều dữ liệu hơn để chứng minh điều này, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng vitamin D cao hơn tỷ lệ nghịch với nguy cơ tử vong.

Nguồn vitamin D

Tử vong sớm vì thiếu vitamin D và những khuyến khị đặc biệt từ giới y khoa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Thật khó để có đủ vitamin D thông qua thực phẩm.

Vitamin này được tổng hợp bởi cơ thể theo một cách duy nhất. Có biệt danh là vitamin ánh nắng mặt trời, cơ thể chúng ta sản xuất ra loại vitamin này khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vitamin D hữu ích về mặt sinh học được hình thành khi 7-dehydrocholesterol bị phân hủy bởi bức xạ UVB của mặt trời.

Theo Times of Inida

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Ung thư là một thuật ngữ chung để chỉ một số lượng lớn các bệnh gây ra bởi sự phát triển bất thường của các tế bào ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nó là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trên toàn cầu. Một số bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng, dạ dày và ung thư gan, trong khi phụ nữ dễ bị ung thư vú, đại trực tràng, phổi, cổ tử cung và tuyến giáp.

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