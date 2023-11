Tổng cộng 18.700 trường hợp tử vong đã được báo cáo trong suốt 14 năm theo dõi.

Nguy cơ tử vong tỷ lệ thuận với mức độ thiếu hụt, nghiêm trọng là sự thiếu hụt làm tăng nguy cơ tử vong cao hơn.

Mức vitamin D liên quan trực tiếp đến tử vong sớm

Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo nghiên cứu cho biết: Mối liên hệ giữa 25- (OH) D được dự đoán về mặt di truyền với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và nguy cơ tử vong giảm mạnh khi tăng nồng độ đạt đến 50 nmol / L”, báo cáo nghiên cứu cho biết và cho biết thêm rằng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tỷ lệ tử vong trong phân tích di truyền ước tính tăng 25% đối với những người tham gia có nồng độ 25- (OH) D đo được là 25 nmol / L so với 50 nmol / L.

Các dấu hiệu thiếu vitamin D là gì?

Bệnh tật thường xuyên, mệt mỏi liên tục, thay đổi tâm trạng, lo lắng, trầm cảm, rụng tóc, phát ban trên da và mụn trứng cá có liên quan đến việc giảm mức vitamin D trong cơ thể ngoài các triệu chứng đã biết như xương yếu đi, đau các vùng khớp, co giật cơ, cực đau ở chân và cứng cơ thể.

Mức Vitamin D thấp là gì?

Theo các nhà nghiên cứu, mức độ thấp của vitamin D là dưới 25 nanomoles mỗi lít (nmol / L) với nồng độ trung bình được tìm thấy là 45,2 nmol / L.

Nói chung, mức vitamin D từ 50 nmol / L trở lên là đủ cho hầu hết mọi người cho xương và sức khỏe tổng thể. Trong khi 25 nanomoles mỗi lít được coi là quá thấp, mức vitamin D trên 125 nmol / L là quá cao và có thể dẫn đến ngộ độc vitamin D.

Vitamin D và sức khỏe tim mạch

Vitamin D rất cần thiết để xây dựng xương. Nó giúp cơ thể hấp thụ và giữ lại canxi và phốt pho.

Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng vitamin D có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư và ức chế tình trạng viêm. Do đó, nó được coi là một yếu tố cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Cơ tim có các thụ thể đối với vitamin D. Theo báo cáo của Harvard, "Các tế bào miễn dịch và viêm có vai trò trong các tình trạng bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch được điều chỉnh bởi vitamin D. Vitamin D cũng giúp kiểm soát huyết áp cao."

Vitamin D và ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa nguy cơ ung thư ruột kết với sự thiếu hụt vitamin D. Nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng lượng vitamin D tốt trong cơ thể thực sự có thể ức chế sự phát triển của các khối u và làm chậm sự phát triển của các khối u hiện có ở vú, buồng trứng, ruột kết, tuyến tiền liệt và não.

Mặc dù cần nhiều dữ liệu hơn để chứng minh điều này, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng vitamin D cao hơn tỷ lệ nghịch với nguy cơ tử vong.

Nguồn vitamin D

Vitamin D vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Thật khó để có đủ vitamin D thông qua thực phẩm.

Vitamin này được tổng hợp bởi cơ thể theo một cách duy nhất. Có biệt danh là vitamin ánh nắng mặt trời, cơ thể chúng ta sản xuất ra loại vitamin này khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vitamin D hữu ích về mặt sinh học được hình thành khi 7-dehydrocholesterol bị phân hủy bởi bức xạ UVB của mặt trời.

Theo Times of Inida