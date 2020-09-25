Từ A đến Z những công dụng của bột quế đối với sức khỏe, làm đẹp và ẩm thực

Quế được trồng phổ biến ở các vùng núi phía bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái… Bột quế được tạo ra từ vỏ cây quế xay nhuyễn, có mùi thơm đặc trưng và giữ được lâu. Chứa nguồn vitamin và khoáng chất rất đa dạng như: Vitamin A, niacin, canxi, kali, mangan, axit pantothenic, pyridoxine, sắt, kẽm và Magie.

Nhắc đến quế là nhắc đến một trong tứ dược quý giá “sâm, nhung, quế, phụ”. Công dụng của bột quế không chỉ dừng lại ở đó mà còn ứng dụng nhiều trong những lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Do đó, quế luôn chiếm được lòng tin và sự yêu thích của nhiều người.

Mặc dù trải qua quá trình xay nhuyễn nhưng trong bột quế vẫn đảm bảo giữ lại được những tác dụng vốn có. Bột quế được ứng dụng đa dạng trong cuộc sống từ dược phẩm cho đến chế biến thức ăn, cải thiện sắc đẹp.

Bên cạnh đó, nó còn cung cấp hàm lượng lớn chất xơ và chất chống oxy hoá. Ước tính trong 1 muỗng canh bột quế có chứa đến 1,4 mg mangan, tương đương gần 75% lượng mangan được khuyến cáo hàng ngày của cơ thể.

Sau đây là chia sẻ chi tiết những công dụng của bột quế:

2. Công dụng của bột quế đối với sức khỏe

+ Hỗ trợ điều trị các vấn đề tim mạch

Bột quế giảm cholesterol, có khả năng giúp ngăn ngừa máu vón cục và giúp lưu thông máu hiệu quả. Dùng quế là phương pháp chống nghẽn mạch máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và cao huyết áp. Đồng thời, quế còn cung cấp hàm lượng lớn canxi và chất xơ tốt cho hệ tim mạch.

Bột quế giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề tim mạch

+ Tăng cường sự lưu thông máu

Dùng bột quế giúp lọc sạch các loại tạp chất có chứa trong máu và tăng cường lưu thông máu lên não. Cung cấp oxy đến các bộ phận trong cơ thể đầy đủ hơn.

+ Tăng trí nhớ, bổ não

- Giảm bớt triệu chứng căng thẳng, tối ưu khả năng tập trung.

Kết quả một nghiên cứu tại Đại học Wheeling Jesuit ở Hoa Kỳ cho thấy hương vị của quế có khả năng kích thích tăng hoạt động của não bộ hiệu quả.

- Nâng cao khả năng nhận thức, tăng cường bộ nhớ làm việc.

Bột quế được xem là một liều thuốc bổ có giúp chữa bệnh suy giảm trí nhớ và tăng nhận thức. Theo nghiên cứu do Tiến sĩ P. Zoladz và các đồng sự cho thấy, thường xuyên dùng quế sẽ giúp tăng nhanh hoạt động trực quan, khoảng chú ý và bộ nhớ nhận dạng ảo của não bộ.

+ Tốt cho hệ tiêu hóa

Trong quế có chứa hàm lượng lớn tinh dầu nên giúp giảm bớt lượng gas trong dạ dày, ruột. Từ đó, đẩy lùi hiệu quả chứng đầy hơi, buồn nôn và tiêu chảy.

Quế có chứa hàm lượng lớn tinh dầu nên giúp giảm bớt lượng gas trong dạ dày, ruột

+ Chữa lành vết thương và giảm đau do chứng viêm khớp

Quế có chứa thành phần kháng sinh nên giúp chữa lành vết thương nhanh chóng. Mang đến hiệu quả cao trong giảm đau khớp.

+ Giảm bệnh truyền nhiễm

Dùng quế là cách hiệu quả giúp ngăn chặn sự tấn công của các loại khuẩn, virus và vật ký sinh. Từ đó, giảm nguy cơ nhiễm các vấn đề về âm đạo, nhiễm trùng, nấm vòm họng, loét dạ dày hay chấy trên đầu.

+ Chữa cảm cúm

Bột quế trị bệnh gì? Quế giúp máu lưu thông tốt hơn, khu trừ khí độc xâm nhập vào cơ thể. Dùng quế là cách hữu hiệu để nhanh khỏi cảm. Ngoài ra, nó cũng giúp hỗ trợ điều trị đau họng và chứng sưng huyết.

+ Giảm viêm đường tiết niệu

Quế hỗ trợ cho hệ bài tiết và giúp lợi tiểu tự nhiên. Do đó, những người thường xuyên ăn quế đều có nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu rất thấp.

+ Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Bột quế chữa bệnh gì? Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, sử dụng 1 – 6g quế mỗi ngày là cách hiệu quả để giúp điều chỉnh Glucose trong máu. Từ đó, giúp cải thiện và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

+ Ngừa sâu răng và giúp sạch miệng

Từ lâu, dùng quế là cách điều trị hiệu quả các vấn đề về răng miệng như hơi thở có mùi hôi, sâu răng. Chỉ cần ngâm bột quế cùng nước ấm sẽ giúp hơi thở thơm tho và làm sạch khoang miệng,, ngăn vi khuẩn xâm hại, bảo vệ răng miệng.

Dùng quế là cách điều trị hiệu quả các vấn đề về răng miệng như hơi thở có mùi hôi, sâu răng

+ Chữa vô sinh

Mật ong có công dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh tinh trùng yếu ở nam giới. Trong khi đó, dùng bột quế mang đến hiệu quả cao đối với phụ nữ khó thụ thai. Đây là cách giúp cho buồng trứng và tử cung được cải thiện, dễ thụ tinh và mang thai hơn. Chính vì công dụng chữa bệnh tuyệt vời này mà bột quế và mật ong chữa vô sinh là bài thuốc được rất nhiều cặp vợ chồng tin tưởng lựa chọn.

Bột quế và mật ong chữa vô sinh là bài thuốc được rất nhiều cặp vợ chồng tin tưởng lựa chọn

+ Chống ung thư

Bột quế có hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư bạch cầu nhờ ức chế sự sinh sôi của các tế bào ung thư bạch cầu. Chứa các thành phần canxi và chất xơ giúp loại bỏ dịch mật dư thừa nên giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

3. Công dụng của bột quế trong việc làm đẹp

Ngoài tác dụng điều trị bệnh, quế còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả. Bao gồm:

+ Bột quế giảm cân

Thường xuyên dùng bột quế là cách hiệu quả để ổn định quá trình trao đổi chất trong cơ thể, góp phần loại bỏ lượng mỡ thừa, đẩy nhanh hiệu quả giảm cân hơn. Chất chống oxy hóa và chất xơ có trong bột quế sẽ đẩy nhanh hiệu quả giảm cân mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, bột quế mật ong giảm cân là bí quyết để lấy lại vóc dáng thon gọn được nhiều người áp dụng thành công.

Chất chống oxy hóa và chất xơ có trong bột quế giúp đẩy nhanh hiệu quả giảm cân mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe

+ Chăm sóc da

Quế còn là dược liệu quý giúp làm đẹp da và điều trị mụn trứng cá hiệu quả. Đồng thời, giúp làm sạch các tế bào chết còn bám lại trên môi nên giúp trị thâm môi.

Quế là dược liệu quý giúp làm đẹp da và điều trị mụn trứng cá hiệu quả

Ngoài ra, thường xuyên dùng bột quế còn giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, giảm tình trạng rụng tóc và hỗ trợ điều trị bệnh hói đầu.

4. Công dụng của quế trong chế biến thực phẩm

+ Bảo quản thực phẩm

Bột quế không chỉ mang đến công dụng trong lĩnh vực chữa bệnh, làm đẹp mà còn trong cả trong chế biến thực phẩm. Quế mang đến hiệu quả như một chất bảo quản tự nhiên, không độc hại. Kết quả nhiều thí nghiệm cho thấy dùng quế là cách để chống vi trùng và chống nấm.

Quế là một trong những chất bảo quản tự nhiên, không độc hại

+ Gia vị

Bột quế giúp tạo hương vị thơm ngon trong quá trình làm bánh và được dùng làm gia vị để kích thích vị giác giúp thành phẩm thơm ngon hơn. Đặc biệt dùng quế có khả năng khử mùi tanh với món cá rất tốt.

+ Pha chế đồ uống

Dùng bột quế pha chế đồ uống rất tiện lợi. Hơi cay ngọt và tính ấm của bột quế tạo ra một loại đồ uống ngon miệng và giúp làm ấm cơ thể giải cảm, rất tốt cho sức khỏe.

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Hơi cay ngọt và tính ấm của bột quế giúp tạo ra một loại đồ uống ngon miệng

Bột quế được thực hành ứng dụng nhiều trong chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp và quá trình chế biến thực phẩm, dược phẩm. Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã có thể nắm được công dụng của bột quế và có thêm được nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào cuộc sống.