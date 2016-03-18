Trồng ngay chậu cây này trong nhà để tránh được bức xạ, chất độc và khói thuốc lá

Sống khỏe 18/03/2016 12:31

Một chậu cây rồng, sung hoặc dương xỉ sẽ giúp thanh lọc không khí, hấp thụ tất cả các bức xạ phát ra từ tivi nhà bạn, theo Healthy Life Tricks.

Các loại cây này cũng sẽ loại bỏ mùi độc hại thải ra từ sơn trên tường, dung môi hoặc chất tẩy rửa. Bạn có biết rằng bạn cần phải có ít nhất một chậu cây cho chừng 20m vuông trong không gian nhà bạn hay không?

Cây dương xỉ, cây rồng và cây sung là những loại cây tốt nhất giúp bạn loại bỏ mùi khó chịu, bức xạ, hóa chất độc hại từ không khí bên trong ngôi nhà bạn. Nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, điều này dường như là bắt buộc để giúp trẻ tránh được nhiễm độc và phát triển tốt nhất.

1.    Cây rồng

Cây rồng là một loại cây cảnh đẹp, dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây rồng sẽ làm nhiệm vụ giúp thanh lọc bức xạ từ tivi, máy tính và cả những chất độc hại khác.

Trồng ngay chậu cây này trong nhà để tránh được bức xạ, chất độc và khói thuốc lá - Ảnh 1

Vì vậy, bạn nên đặt vài chậu rồng nhỏ ở phòng ngủ, gần tivi, bàn làmt? việc. Loại cây này rất ưa ánh sáng, bạn có thể xịt cho nó một chút nước mỗi tuần kết hợp với phơi nắng. 

Khi ở trong gian nhà bạn, xương giảm nồng độ formaldehyde, làm bay hơi các thành phần từ chất làm sạch, sơn, dung môi, thuốc xịt và khử mùi.

2.    Cây sung

Trồng ngay chậu cây này trong nhà để tránh được bức xạ, chất độc và khói thuốc lá - Ảnh 2

Bạn có biết rằng cây sung là “công cụ” tốt nhất chống lại khói thuốc lá không? Nếu gia đình bạn có người hút thuốc, hãy đặt ngay một chậu sung cảnh trong nhà. Ngoài công dụng trung hòa khói thuốc, cây sung còn làm giảm nồng độ carbon dioxide, carbon monoxide và hóa chất độc hại khác được tìm thấy trong các loại sơn và vecni.

3.    Cây dương xỉ

Cây dương xỉ  sẽ làm giảm nồng độ formaldehyde - thường bốc hơi từ đồ gỗ, keo, sơn, chất tẩy rửa, vải và rèm cửa. Loại cây này cần rất nhiều độ ẩm  nó không ưa ánh sáng mặt trời, bạn nên tưới nước mỗi ngày.  

Trồng ngay chậu cây này trong nhà để tránh được bức xạ, chất độc và khói thuốc lá - Ảnh 3

Ngay sau khi đọc bài viết này, bạn hãy trồng càng nhiều càng tốt 3 loại cây trên trong nhà để giúp không trí trong nhà trong lành hơn. Hãy chia sẻ điều này đến bạn bè và người thân để giúp ích nhiều hơn cho mọi người.

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