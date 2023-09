1. Bệnh hắc lào là gì?

Bệnh hắc lào là tình trạng da bị tổn thương do nấm Trichophyton gây ra. Bệnh xuất hiện ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó nhóm tuổi thanh niên thường dễ mắc bệnh hơn, nam giới mắc bệnh nhiều hơn so với nữ giới. Bệnh xuất hiện do môi trường ẩm ướt gây nhiễm nấm.

Khi bị hắc lào, trên da thường xuất hiện những đốm da tròn, đổi màu kèm theo cảm giác rất ngứa rát. Theo các bộ phận mà bệnh nấm xuất hiện mà sẽ có những tên gọi tương ứng, chẳng hạn như nấm da toàn thân (tinea corporis), nấm da chân (lác đồng tiền-tinea pedis,), nấm da đầu (tinea capitis), nấm da đùi (tinea crucis), và nấm móng tay (tinea unguium).