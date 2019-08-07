Theo dân gian, bệnh giời leo là tên gọi chung để chỉ các loại bệnh viêm da dị ứng bởi sự tiếp xúc của acid photpho hữu cơ với các loại côn trùng độc tính như bọ giời, kiến ba khoang, sâu ban miêu.

Dấu hiệu bệnh giời leo dễ nhận thấy nhất đó là những vết tổn thương da ngoằn nghèo có mụn nhỏ li ti kèm theo cảm giác đau rát, khó chịu.

Giời leo là tên gọi chung để chỉ các loại bệnh viêm da dị ứng bởi sự tiếp xúc của acid photpho hữu cơ với các loại côn trùng độc tính

Bệnh này thường xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể. Trong đó, dễ gặp nhất là ở vùng liên sườn, gần tai và đùi trong. Bụng, cổ, vai, mặt, lưng cũng là những nơi có thể xuất hiện bệnh. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất và cũng khó điều trị nhất là ở hốc mắt.

Bệnh giời leo có lây không?

Câu trả lời là CÓ. Bệnh rất dễ lây lan qua tiếp xúc thông thường. Tuy nhiên, nếu kịp thời áp dụng đúng cách chữa trị thì tầm 5 – 7 ngày là khỏi bệnh hoàn toàn.

Bệnh này thường xuất hiện phổ biến nhất là vào mùa gặt, thời điểm giao mùa hay những lúc có độ ẩm cao.

Nguyên nhân gây bệnh giời leo là gì?

Trong côn trùng bọ giời có chứa nhiều độc tố là tác nhân chính dẫn đến bệnh giời leo. Các chất độc trong loại côn trùng này sẽ được giải phóng ra khi chúng bị đập chết. Da bị kích ứng, bỏng rát do sự tiếp xúc với các độc tố này.

Vậy, giời leo là con gì?

Con giời leo hay thường gọi là con giời có hình dáng giống như con rết. Chúng là một loài động vật thuộc ngành chân khớp, kích thước nhỏ hơn, chân cao, khả năng di chuyển khá nhanh. Nơi ở của chúng thường là những nơi ẩm thấp như góc khuất, ngõ ngách gầm giường, bàn, tủ…

Thời điểm hoạt động của loại côn trùng này thường là ban đêm. Chúng có thể bò lên người và tiết dịch acid photpho gây ra các vết phỏng da.

Da bị kích ứng, bỏng rát do sự tiếp xúc với các độc tố trong côn trùng bọ giời

Triệu chứng của bệnh giời leo

Một số triệu chứng xuất hiện trên da có thể dễ dàng nhận biết được giời leo, cụ thể như:

- Vệt dài trên vùng da ửng đỏ khoảng 5cm, cảm giác ngứa, đau rát rất khó chịu.

- Xuất hiện nhiều mụn nước nhỏ li ti theo hình dây. Thường thấy nhất là ở các vùng thường tiết nhiều mồ hôi như đùi, lưng, chân, tay. Hoặc cũng có thể xuất hiện ở các vị trí như môi, cằm, trán má…

Xuất hiện nhiều mụn nước nhỏ li ti theo hình dây ở các vùng thường tiết nhiều mồ hôi như đùi, lưng, chân, tay

Khi các mụn nước bị vỡ ra và sinh mủ, mức độ nghiêm trọng của bệnh sẽ nặng hơn. Chúng có thể để lại sẹo to. Do đó cách tốt nhất là bạn nên đi đến bác sĩ để khám và điều trị kịp thời.

Dấu hiệu nhận biết bệnh giời leo

Không nên nhầm lẫn giữa bệnh giời leo và zona thần kinh. Điều này có thể dẫn đến điều trị bệnh sai cách, mất thời gian, tốn kém và cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe.

Cần phân biệt giữa bệnh giời leo và bệnh zona. Bệnh zona là bệnh viêm dây thần kinh gây ra bởi virus nhóm Herpes. Biểu hiện của 2 bệnh này khá giống nhau. Tuy nhiên, viêm da dị ứng có thể xuất hiện ở mọi vùng da trên cơ thể. Ngược lại, zona thần kinh thường chỉ lan theo đường đi của các dây thần kinh từ cùng một bó dây thần kinh.

Để chữa bệnh giời leo, chỉ cần bạn kết hợp dùng thuốc bôi ngoài da kèm theo phương pháp dân gian thì sau 5-7 ngày là hết hẳn bệnh. Tuy nhiên, bệnh zona thần kinh nguy hiểm hơn rất nhiều, quá trình điều trị cũng rất phức tạp.

Thủ phạm gây nên bệnh thủy đậu là Virus Herpes zoster. Sau khi mắc bệnh thủy đậu, Virus này sẽ ẩn nấp vào các tế bào thần kinh. Hệ thống miễn dịch suy yếu cũng là chúng sẽ tái hoạt động trở lại, gây đau nhức, nổi mụn đỏ, mủ trắng. Đối tượng thường mắc bệnh này là những ai đã từng bị bệnh thủy đậu, trẻ em hoặc người trên 50 tuổi.

Để tăng cường hệ miễn dịch và phòng bệnh zona, bạn cần có chế độ ăn uống khoa học, nghỉ dưỡng, thường xuyên vận động.

Cần phân biệt giữa bệnh giời leo và bệnh zona để tránh điều trị bệnh sai cách, mất thời gian, tốn kém và gây nguy hiểm đối với sức khỏe

Các cơn đau nhức nghiêm trọng khi mắc bệnh zona thần kinh cùng với các vết sưng, mẩn đỏ sẽ kéo dài trong vài ngày. Sau đó, tại các vết sưng hình thành các bọng nước lớn, phồng rộp. Mụn nước có thể lây lan nhanh chóng Theo đường dây thần kinh, mụn nước lây lan nhanh chóng và khiến vùng tổn thương rộng.

Từ đó dẫn đến một số biểu hiện như đau đầu, đau nửa đầu, sốt cao… Giai đoạn sau khi khỏi bệnh, sắc tố da đổi màu đậm thường gây ra rất nhiều đau đớn cho người bệnh. Thậm chí có trường hợp bệnh nhân phải điều trị tới 3 tháng mới hết bệnh.

So với bệnh zona, giời leo là bệnh lành tính hơn. Bệnh để lại những vết sẹo lớn mất thẩm mỹ nếu không kịp thời điều trị. Trong khi đó, bệnh zona có thể gây ảnh hưởng đến thị giác như sưng phồng mí mắt, mắt đỏ, sẹo giác mạc. Thậm chí có thể dẫn tới bệnh tăng nhãn áp và là nguyên nhân dẫn đến mù lòa.

Cách trị bệnh giời leo hiệu quả nhất

Bệnh giời leo do nguyên nhân chính là độc tố acid photpho. Nhiều người sử dụng các dung dịch kiềm mạnh nhằm trung hòa chất độc. Đầu tiên, bạn dùng nước muối loãng để rửa sạch vùng da. Với từng mức độ nặng nhẹ khác nhau của bệnh mà bạn sẽ áp dụng những cách điều trị phù hợp.

Nếu điều trị kịp thời ngay khi bệnh xuất hiện thì rất đơn giản, chỉ sau 3 – 5 ngày sẽ khỏi bệnh

Tuy bệnh giời leo dễ phát hiện và điều trị nhưng bạn nên kịp thời khám để xác định rõ ràng là giời leo hay zona thần kinh. Nếu điều trị kịp thời thì ngay khi bệnh xuất hiện rất đơn giản, sau 3 – 5 ngày sẽ khỏi bệnh. Bạn có thể bôi hồ nước cùng một số thuốc ngoài da, ví dụ như Gentrisone giúp kháng viêm. Với trường hợp quá nặng, bội nhiễm thì cần uống kháng sinh.

Bạn có thể tham khảo một số bài thuốc chữa bệnh giời leo đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, như sau:

- Giời leo chưa lây lan nhiều

Kết hợp dùng đậu xanh và lá khổ qua, gạo nếp giã nát. Sau đó dùng đắp lên vùng da bị giời leo. Trong đậu xanh và lá khổ qua có tính hàn. Áp dụng cách chữa bệnh giời leo bằng đậu xanh, chỉ sau 5 – 7 ngày sẽ lành bệnh.

- Bệnh ở mức độ nặng

Dùng mủ trong trái sung non:

Dùng vỏ cây sung hoặc mủ trái sung non bôi lên vùng da bị giời leo mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều. Sau khoảng 2 -3 ngày các mụn nước trên da sẽ khô đi và giảm đau hơn.

Dùng lá trúc đào:

Đốt lá trúc đào, lấy than này nghiền nhuyễn. Sau đó đem trộn chung với dầu dừa. Dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da hư tổn 2 lần/ngày.

Lá Xương cá và vôi tôi:

Vò nát lá xương cá, lấy bọt. Sau đó, cho thêm vào tí vôi tôi. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên vùng giời leo. Phương pháp trị liệu dân gian này mang đến hiệu quả cao, được nhiều người áp dụng thành công. Thời gian lành bệnh nhanh chóng ( 3 ngày).

Chữa bệnh giời leo đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm chi phí bằng bài thuốc dân gian

Hoặc bạn cũng có thể áp dụng một số bài thuốc trị bệnh giời leo dân gian khác như rau sam, cỏ nhọ nồi, mơ leo, lá cây xấu hổ, rau dừa nước,…

Cách phòng ngừa bệnh giời leo

- Mùa gặt là thời kỳ côn trùng sinh sản, nên tránh bật đèn sáng trong phòng khi đi ngủ. Côn trùng khi thấy ánh sáng sẽ bay theo vào nhà.

- Tránh dùng tay đập côn trùng bởi độc tố gây bệnh sẽ dính vào tay.

- Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt là những nơi ẩm thấp, dễ trú ngụ của côn trùng.

- Giữ vệ sinh cá nhân, ăn mặc thoáng mát, sạch sẽ.

- Kiểm tra kỹ mền gối, mắc mùng để tránh côn trùng.

– Không nên phơi quần áo vào ban đêm.

Bệnh giời leo có kiêng gì không?

Vì giời leo rất dễ lây lan qua tiếp xúc thông thường. Do đó, người bệnh tuyệt đối không sờ tay vào vùng da bị bệnh rồi chạm vào những vùng da khác. Nên dùng vật dụng cá nhân riêng để chăm sóc vùng da bị bệnh

Để chống viêm, bạn nên dùng dung dịch nước muối rửa sạch vùng da bị nóng rát, đau hoặc nổi vệt đỏ

Chế độ ăn uống khi bị giời leo

Bệnh giời leo nên ăn gì?

Nên uống nhiều nước và bổ sung những loại thức ăn thanh mát

- Khi bị giời leo, sức đề kháng của cơ thể thường rất yếu, do đó, bạn cần bổ sung các loại thực phẩm giúp cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, nguyên tố vi lượng cho cơ thể như cam, bưởi, …

- Uống nhiều nước

- Bổ sung những loại thức ăn mát, thanh nhiệt, giải độc như khổ qua, bí xanh, hạt sen, rau má, các loại rau có màu xanh đậm….

Bệnh giời leo kiêng ăn gì?

- Người bệnh cần kiêng dùng đồ ăn có tính nóng, thức uống có cồn, món ăn chiên xào, các loại thực phẩm giàu arginine như bánh mì trắng, yến mạch, socola, ngũ cốc tinh chế,...

– Kiềng dùng những thức ăn chứa nhiều canxi như tôm, cua.

Không khó để phòng và chữa trị bệnh giời leo. Hi vọng với những thông tin vừa chia sẻ, bạn sẽ tránh được những ảnh hưởng tới thẩm mỹ cùng biến chứng nghiêm trọng mà bệnh gây ra.