Trị dứt cơn ho dai dẳng với hỗn hợp dứa xay cực đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà

Sống khỏe 02/05/2018 16:55

Những cơn ho dai dẳng khiến cổ họng đau rát, mệt mỏi và khó chịu. Thay vì dùng thuốc tây, bạn có thể uống nước ép dứa (thơm) xay để trị ho nhanh chóng.

Mùa hè nắng nóng khiến bạn thường xuyên sử dụng những đồ uống lạnh để giải khát. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn dễ bị viêm họng gây ho dai dẳng.

Thay vì lạm dụng các loại thuốc tây có thể gây nóng trong, bạn có thể trị ho bằng nước ép dứa xay, vừa an toàn vừa hiệu quả. Nhờ chứa hàm lượng lớn vitamin C và bormelain, dứa có tính chống viêm và chữa ho rất tốt.

Dứa có tác dụng gì trong việc trị ho?

Chỉ với 1 ly nước ép dứa mỗi ngày đã có thể cung cấp đến 50% hàm lượng vitamin C mà cơ thể cần. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong dứa giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.

Trị dứt cơn ho dai dẳng với hỗn hợp dứa xay cực đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 1
Dứa có tác dụng trị ho rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ép dứa là phương thuốc kỳ diệu giúp chữa ho hiệu quả. Đặc biệt thành phần bromelain trong dứa sẽ giúp giảm triệu chứng ho và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Nếu muốn điều trị dứt điểm bệnh, bạn chỉ cần dùng khoảng 150ml siro từ dứa mỗi ngày sẽ giúp giảm đau họng và ngăn ngừa các cơn ho khan, ho có đờm xuất hiện.

Bên cạnh đó, khi kết hợp nước ép dứa với mật ong nguyên chất có thể giúp hòa tan các chất nhầy trong phổi, thậm chí khả năng làm giảm chất nhầy trong phổi nhanh hơn gấp 5 lần so với siro ho thông thường.

Thường xuyên uống nước ép dứa còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, giúp hình thành các mô liên kết và cải thiện chức năng thần kinh.

Trị dứt cơn ho dai dẳng với hỗn hợp dứa xay cực đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 2
Mỗi ngày một ly nước ép dứa sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước ép dứa trị ho

Bạn có thể tự làm nước ép dứa tại nhà để trị ho và tăng cường sức khỏe. Những loại nước ép dứa được bày bán trên thị trường có thể chứa những chất phụ gia không lành mạnh và đường hóa học gây hại cho sức khỏe. Tốt nhất bạn nên dùng dứa tươi ép lấy nước với cách làm cực đơn giản dưới đây:

Nguyên liệu:

- 1 ly nước ép dứa tươi

- ¼ ly nước chanh tươi

- 1 miếng gừng (khoảng 7cm)

- 1 thìa cà phê mật ong

- ½ thìa cà phê ớt sừng trâu

Cách làm: Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau, dùng thìa khuấy đều để hòa tan hỗn hợp. Sử dụng 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần uống khoảng 2 thìa cà phê nước ép. Cơn ho sẽ được giảm thiểu đáng kể chỉ sau một ngày sử dụng hỗn hợp. Để trị dứt điểm, bạn nên kiên trì áp dụng phương thuốc này khoảng 3 ngày.

Trị dứt cơn ho dai dẳng với hỗn hợp dứa xay cực đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 3
Chỉ sau một ngày áp dụng phương thuốc này, cơn ho sẽ giảm thiểu đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Phương thuốc chữa ho bằng nước ép dứa này đã được nhiều người áp dụng và thành công. Bạn sẽ chẳng lo lắng gặp tác dụng phụ hay nóng trong do uống quá nhiều kháng sinh. 

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