Thường xuyên uống nước chanh nhưng bạn đã biết hết những công thức giúp giảm cân cấp tốc này

Nếu biết cách kết hợp nước chanh với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, bạn sẽ thu được hỗn hợp chứa dưỡng chất đặc biệt có khả năng thúc đẩy quá trình loại bỏ mỡ thừa ra khỏi cơ thể, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hoàn hảo.
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Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giúp đốt cháy chất béo dư thừa và chăm sóc sức khỏe tổng thể của bạn.
Nước chanh thường được nhiều chị em dùng để giảm cân nhưng nếu chỉ pha nước chanh như thông thường thì quá trình loại bỏ mỡ thừa sẽ diễn ra chậm hơn. Bằng cách kết hợp với những thực phẩm khác giàu vitamin C, chất xơ và khoáng chất sẽ giúp bạn giảm cân cấp tốc.
Chẳng cần phải luyện tập vất vả hay ăn kiêng nghiêm ngặt, bạn vẫn có thể sở hữu vòng eo “con kiến” hằng mơ ước chỉ với một ly nước chanh làm theo công thức sau mỗi ngày.
Dưới đây là những công thức chế biến nước chanh giúp giảm cân cực hiệu quả:
Những công thức nước chanh giúp giảm cân nhanh chóng
Chanh mật ong
Nguyên liệu:
- 1 chén nước ấm
- 1 quả chanh
- 1 thìa cà phê mật ong
Cách làm:
Vắt chanh vào cốc nước ấm, thêm vào mật ong và khuấy đều là hoàn thành thức uống thơm ngon, đơn giản. Thường xuyên uống chanh mật ong ấm vào buổi sáng sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ, thúc đẩy trao đổi chất để loại bỏ chất béo dư thừa, mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.
Nước chanh và quế
Nguyên liệu:
- 1 ly nước
- 1 quả chanh
- 1 thìa cà phê bột quế
Cách làm:
Thêm bột quế vào ly nước và để ngâm qua đêm. Sau đó đun sôi nước quế cho đến khi lượng nước giảm một nửa là được. Đợi nước nguội bớt, bạn thêm chanh vào khuấy đều rồi uống. Quế có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà còn rất tốt cho sức khỏe.
Chanh và bạc hà
Nguyên liệu:
- 1 ly nước
- 1 quả chanh
- 6-7 lá bạc hà
Cách làm:
Lá bạc hà rửa sạch, xay nhuyễn rồi cho vào ly nước, vắt nước cốt chanh vào, dùng thìa khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Bạc hà chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin có tác dụng làm dịu thành ruột, bảo vệ cơ thể khỏi cảm cúm và dị ứng, đồng thời hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.
Chanh và gừng
Nguyên liệu:
- 1 ly nước ấm
- 1/2 quả chanh
- 1/2 củ gừng
Cách làm:
Gừng cạo sạch vỏ đem xay nhuyễn hoặc giã nát rồi cho vào ly nước ấm, thêm vào nước cốt nửa quả chanh khuấy đều là có thể uống ngay. Gừng chứa nhiều dưỡng chất có khả năng chống béo phì, ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường và các vấn đề về tiêu hóa.
Mặc dù nước chanh có khả năng thanh lọc cơ thể và giảm mỡ thừa nhanh chóng nhưng bạn nên tránh lạm dụng. Uống quá nhiều nước chanh có thể gây ợ nóng, xói mòn men răng, trào ngược axit... Tốt nhất bạn chỉ nên dùng với liều lượng vừa phải mỗi ngày để vừa giảm cân vừa không gây hại cho sức khỏe.