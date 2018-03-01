Thường xuyên ăn trứng gà luộc mà không biết đến những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời này thì phí cả đời

Sống khỏe 01/03/2018 16:28

Trứng gà luộc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm thường ngày nhưng không phải ai cũng biết đến những tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe.

Không chỉ là một món ăn quen thuộc, trứng gà luộc còn có thể chế biến thành nhiều bài thuốc chữa bệnh vô cùng hiệu quả.

Trứng gà chứa hàm lượng lớn protein, vitamin A, D, B12 cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như phốt phô, selen... mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Tác dụng của trứng gà luộc

Điều trị thiếu máu

Trứng gà luộc kết hợp với hà thủ ô có tác dụng bổ huyết, giảm đau lưng, đau đầu, an thần, cải thiện giấc ngủ…

Bạn chỉ cần chuẩn bị 2 quả trứng gà, 50g hà thủ ô và một ít đường đỏ. Bạn cho trứng gà vào luộc cùng hà thủ ô trong 30 phút rồi bóc vỏ, sau đó cho vào nồi tiếp tục luộc khoảng 60 phút, thêm đường đỏ vào khuấy đều. Dùng bài thuốc này trong ngày sẽ giúp điều trị thiếu máu.

Thường xuyên ăn trứng gà luộc mà không biết đến những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 1
Trứng gà luộc giúp chữa nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Điều hòa huyết áp

Những người mắc bệnh cao huyết áp nên áp dụng bài thuốc này để điều trị bệnh, đồng thời ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.

Cách làm rất đơn giản, bạn cho 1 quả trứng gà luộc, 30g đậu đen, 30 ngải cứu vào nồi nấu chín. Dùng món ăn này khi còn ấm, mỗi ngày 1 lần, áp dụng liệu trình 10 ngày liên tục sẽ mang lại kết quả cao.

Trị đau bụng kinh

Bài thuốc từ trứng gà và ích mẫu sẽ giúp tư âm dưỡng huyết, trị đau bụng kinh, ngăn ngừa huyết khối và một số bệnh phụ khoa. Bạn chỉ cần dùng 2 quả trứng gà, 30g ích mẫu, 15g nguyên hồ cho vào nồi luộc với một lượng nước vừa phải. Sau khi trứng chín, bạn lột vỏ rồi cho vào nồi tiếp tục luộc khoảng 15 phút. Sau đó lọc bỏ phần bã ích mẫu và nguyên hồ rồi ăn trong ngày.

Áp dụng bài thuốc trước kỳ kình từ 1-2 ngày sẽ giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả.

Thường xuyên ăn trứng gà luộc mà không biết đến những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 2
Trứng gà luộc có thể chế biến thành nhiều bài thuốc khác nhau - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa rụng tóc

Để cải thiện tình trạng rụng tóc, bạn có thể dùng trứng gà và hà thủ ô mỗi ngày. Bài thuốc này còn giúp tóc thêm bóng mượt, làm chậm quá trình lão hóa.

Bạn cần chuẩn bị 10g hà thủ ô, 2 quả trứng gà. Đầu tiên, bạn dùng hà thủ ô sắc thuốc, sau đó luộc chín 2 quả trứng rồi bóc vỏ. Cho hà thủ ô và trứng vào nồi nấu thêm khoảng nửa tiếng, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 quả sẽ giúp ngừa rụng tóc.

Hỗ trợ điều trị viêm thận

Những người viêm thận hoặc thận yếu đều có thể dùng bài thuốc này. Bạn dùng 2 quả trứng gà, 50g mã tiên thảo tươi cho vào nồi đun sôi đến khi trứng chín thì tắt bếp. Ăn trứng trong ngày, áp dụng bài thuốc liên tục 3 ngày cho 1 liệu trình để bổ thận.

Trên đây là một số tác dụng chữa bệnh của trứng gà luộc, bạn có thể lưu lại và dùng khi cần.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Mất ngủ nguyên đêm vẫn tỉnh táo như thường nhờ ăn những thực phẩm này vào buổi sáng

Mất ngủ nguyên đêm vẫn tỉnh táo như thường nhờ ăn những thực phẩm này vào buổi sáng

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng mất ngủ hoặc làm việc đến tối muộn và không thể tỉnh táo vào ngày hôm sau thì hãy dùng ngay những thực phẩm này vào buổi sáng để lấy lại tinh thần nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tác dụng của trứng gà luộc bài thuốc từ trứng gà luộc

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 45 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?