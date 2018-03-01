Trứng gà chứa hàm lượng lớn protein, vitamin A, D, B12 cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như phốt phô, selen... mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe , giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Không chỉ là một món ăn quen thuộc, trứng gà luộc còn có thể chế biến thành nhiều bài thuốc chữa bệnh vô cùng hiệu quả.

Bạn chỉ cần chuẩn bị 2 quả trứng gà, 50g hà thủ ô và một ít đường đỏ. Bạn cho trứng gà vào luộc cùng hà thủ ô trong 30 phút rồi bóc vỏ, sau đó cho vào nồi tiếp tục luộc khoảng 60 phút, thêm đường đỏ vào khuấy đều. Dùng bài thuốc này trong ngày sẽ giúp điều trị thiếu máu.

Trứng gà luộc giúp chữa nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Điều hòa huyết áp

Những người mắc bệnh cao huyết áp nên áp dụng bài thuốc này để điều trị bệnh, đồng thời ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.

Cách làm rất đơn giản, bạn cho 1 quả trứng gà luộc, 30g đậu đen, 30 ngải cứu vào nồi nấu chín. Dùng món ăn này khi còn ấm, mỗi ngày 1 lần, áp dụng liệu trình 10 ngày liên tục sẽ mang lại kết quả cao.

Trị đau bụng kinh

Bài thuốc từ trứng gà và ích mẫu sẽ giúp tư âm dưỡng huyết, trị đau bụng kinh, ngăn ngừa huyết khối và một số bệnh phụ khoa. Bạn chỉ cần dùng 2 quả trứng gà, 30g ích mẫu, 15g nguyên hồ cho vào nồi luộc với một lượng nước vừa phải. Sau khi trứng chín, bạn lột vỏ rồi cho vào nồi tiếp tục luộc khoảng 15 phút. Sau đó lọc bỏ phần bã ích mẫu và nguyên hồ rồi ăn trong ngày.

Áp dụng bài thuốc trước kỳ kình từ 1-2 ngày sẽ giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả.

Trứng gà luộc có thể chế biến thành nhiều bài thuốc khác nhau - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa rụng tóc

Để cải thiện tình trạng rụng tóc, bạn có thể dùng trứng gà và hà thủ ô mỗi ngày. Bài thuốc này còn giúp tóc thêm bóng mượt, làm chậm quá trình lão hóa.

Bạn cần chuẩn bị 10g hà thủ ô, 2 quả trứng gà. Đầu tiên, bạn dùng hà thủ ô sắc thuốc, sau đó luộc chín 2 quả trứng rồi bóc vỏ. Cho hà thủ ô và trứng vào nồi nấu thêm khoảng nửa tiếng, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 quả sẽ giúp ngừa rụng tóc.

Hỗ trợ điều trị viêm thận

Những người viêm thận hoặc thận yếu đều có thể dùng bài thuốc này. Bạn dùng 2 quả trứng gà, 50g mã tiên thảo tươi cho vào nồi đun sôi đến khi trứng chín thì tắt bếp. Ăn trứng trong ngày, áp dụng bài thuốc liên tục 3 ngày cho 1 liệu trình để bổ thận.

Trên đây là một số tác dụng chữa bệnh của trứng gà luộc, bạn có thể lưu lại và dùng khi cần.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.