Thực đơn giảm cân bằng trà xanh sau 1 tuần tạm biệt vòng eo bánh mì

Sống khỏe 10/05/2018 09:12

Giảm cân bằng trà xanh sai cách có thể càng làm chậm quá trình giảm cân. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết cách sử dụng trà xanh để giảm cân thế nào cho hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Uống trà xanh có giảm cân không?

Giảm cân bằng trà xanh không còn là khái niệm xa lạ với chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Trà vốn dĩ là một trong số những loại đồ uống phổ biến toàn cầu, giúp giảm cân và thanh lọc cơ thể. Trà xanh có nồng độ polyphenol cao, còn được gọi dưới tên một hợp chất chống oxy hóa là catechin, hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể người và đốt cháy chất béo nhanh hơn, không làm cho cơ thể bị tích mỡ.

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Uống trà xanh đúng cách có thể giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Catechin có trong trà xanh giúp vận động chất béo bằng cách ức chế một loại enzyme phá vỡ một hormone có tên gọi là norepinephrine, báo hiệu các tế bào tiến hành phân hủy các chất béo dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra, trà xanh cũng chứa caffein phù hợp cho việc kích thích giảm cân và tăng cường sự tỉnh táo cho các hoạt động trong ngày.

Thực đơn giảm cân bằng trà xanh

Uống từ 2-3 tách trà xanh mỗi ngày có thể giảm được mỡ bụng hiệu quả sau vài tuần. Tùy thuộc vào kỹ thuật sản xuất mà 1 tách trà xanh có thể chứa từ 120 đến 320 mg catechin và từ 10 đến 60 mg caffein.

Hãy khởi đầu mỗi ngày bằng 1 tách trà xanh ấm, uống thêm trà xanh vào trước bữa trưa và trước bữa tối mỗi lần 1 cốc để tăng khả năng giảm cân và tránh gây mất ngủ. Dưới đây là thực đơn giảm cân bằng trà xanh bạn có thể sử dụng linh hoạt trong 1 tuần để lấy lại vòng eo con kiến hấp dẫn.

Thực đơn giảm cân bằng trà xanh sau 1 tuần tạm biệt vòng eo bánh mì - Ảnh 2

Uống từ 2-3 tách trà xanh mỗi ngày có thể giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Thứ hai:

Uống trà xanh pha loãng với nước ấm và 1 thìa nước cốt chanh giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Sử dụng trà xanh với chanh vào ngày thứ hai đầu tuần giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái hơn để có động lực bước vào một tuần làm việc mới căng thẳng.

Thứ ba:

Pha 1 tách trà xanh ấm với ½ thìa cà phê bột quế sẽ giúp đốt cháy chất béo dư thừa. Quế cay cay, ngọt ngọt cũng tạo nên một hương vị cực kỳ hấp dẫn cho trà xanh. Uống trà xanh với quế trước bữa ăn sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và ngăn chặn việc bạn ăn quá nhiều thức ăn trong bữa chính.

Thứ tư:

Dùng mật ong với 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất giúp cho bạn khỏe mạnh và thải độc rất tốt. Mật ong với đặc tính kháng khuẩn giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại vi khuẩn và giúp cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thức ăn hơn. Thay đường bằng mật ong sẽ giúp cơ thể giảm được 63% lượng calo, là một cách giảm cân siêu nhanh và tốt cho sức khỏe.

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Trà xanh mật ong là công thức đơn giản giúp giảm cân, thải độc - Ảnh: Internet

Thứ năm:

Uống nước trà xanh đơn thuần đôi khi lại đem đến cho bạn một cảm giác sảng khoái và thanh mát. Bạn có thể thay nước trà xanh ấm bằng nước trà mát lạnh để giải nhiệt ngày hè. Pha loãng trà xanh uống thay nước trong ngày cũng là một cách detox cơ thể cực kỳ hiệu quả.

Thứ sáu:

Đun nước trà xanh với 1 chút quế rồi vớt bỏ quế đi sẽ tạo cho trà xanh một hương thơm nhẹ nhàng hơn là bạn pha trà xanh với bột quế. Quế sẽ giúp đốt cháy chất béo nhanh chóng. Bạn có thể thêm vào nước trà ½ thìa cà phê mật ong giúp tăng vị ngọt và dễ uống hơn.

Thứ bảy:

Pha thêm ½ thìa cà phê giấm táo vào tách trà xanh giúp bạn bắt đầu ngày mới với một bữa sáng ngon miệng hơn.

Chủ nhật:

Chủ nhật bạn có thể thư giãn bằng một tách trà xanh với lá bạc hà và mật ong. Công thức đơn giản này sẽ giúp bạn thải độc, giảm cân tốt hơn.

Nên kết hợp chế độ giảm cân với trà xanh cùng một thực đơn đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây giúp cơ thể khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn.

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