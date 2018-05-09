3 loại nước uống tự nhiên giúp da trẻ lại cả chục tuổi, giảm cân 'thần tốc'

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/05/2018 12:00

Chăm chỉ uống 3 loại nước tự nhiên này mỗi ngày, sau thời gian ngắn da dẻ sẽ căng mịn, tươi trẻ, cân nặng sẽ trở về mức tiêu chuẩn.

Tuy chỉ là những thức uống tự nhiên quen thuộc nhưng 3 loại nước này lại có khả năng ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da và giảm cân cấp tốc không thua kém gì "thần dược". Chính vì vậy, để sở hữu sắc vóc hoàn hảo mà chẳng cần tốn kém, uống các loại nước này thường xuyên là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Nước uống tự nhiên giảm cân, đẹp da

Sữa đậu nành

Đây là loại sữa nổi tiếng với khả năng giảm cholesterol trong máu, do đó, rất tốt cho người thừa cân, béo phì, bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường... Cũng chính nhờ tác dụng này mà sữa đậu nành giúp đánh tan chất béo, mỡ thừa trong cơ thể nhanh chóng. Uống sữa này vào mỗi buổi sáng trong thời gian ngắn giúp giảm cân cực kỳ hữu hiệu và an toàn. 

Không những thế, lượng dưỡng chất, chất chống oxy hóa, protein tự nhiên, chất đạm... dồi dào trong sữa đậu nành giúp săn chắc cơ, giảm tình trạng chảy xệ quanh vùng bụng, đùi, bắp tay, cằm hiệu nghiệm. 

Nhờ lượng chất chống oxy hóa cực cao, loại sữa từ đậu này hỗ trợ đẩy lùi lão hóa, xóa mờ các dấu hiệu gây ra bởi hắc sắc tố melanin nhanh chóng, từ đó giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp, mềm mịn tự nhiên. 

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Sữa đậu nành là một trong những loại nước uống tự nhiên hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Nước trà xanh

Theo nghiên cứu, người có thói quen uống nước trà xanh tươi mỗi ngày đa phần đều sở hữu vóc dáng cân đối cùng vòng eo thon gọn. Bởi loại thực vật này chứa nhiều hợp chất có khả năng phá hủy phân tử chất béo tích tụ lâu ngày rồi đào thải ra bên ngoài nhanh chóng. 

Đặc biệt, chất kháng khuẩn, chống viêm, ngăn ngừa oxy hóa trong nước trà xanh giúp làn da khỏe đẹp, tươi trẻ, không tì vết tương tự như sử dụng mỹ phẩm, viêm uống dưỡng da đắt tiền. 

Để tăng thêm hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác dễ uống, bạn có thể thêm vào nước trà xanh một ít mật ong. 

3 loại nước uống tự nhiên giúp da trẻ lại cả chục tuổi, giảm cân 'thần tốc' - Ảnh 2
Nước trà xanh là một trong những thức uống tự nhiên giúp giảm cân, làm đẹp da cấp tốc - Ảnh: Internet

Nước ép táo

Táo giàu khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng cơ thể săn chắc, không tồn đọng mỡ thừa.

Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong loại quả này hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc năng suất hơn, nhờ đó chất béo bị đào thải ra ngoài triệt để chứ không tích tụ rồi được cơ thể hấp thụ. Ngoài ra, nước ép táo làm dạ dày có cảm giác no lâu hơn, ức chế cơn thèm ăn giúp kiểm soát cân nặng hiệu nghiệm.

Lượng axit tự nhiên, Vitamin C, chất chống oxy hóa trong nước ép táo chính là những "trợ thủ" giúp làm da luôn trắng mịn, căng hồng tự nhiên.

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Nước ép táo cũng là một trong những thức uống tự nhiên giúp giảm cân, đẹp da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Kiên trì uống 3 loại nước tự nhiên trên thường xuyên là thói quen cực kỳ tốt. Chúng không chỉ có tác dụng giảm cân, làm đẹp da từ sâu bên trong mà còn rất bổ dưỡng cho sức khỏe mỗi người.

Trộn 3 thứ này với nước để uống tốt gấp vạn lần viên collagen, da trắng mịn chỉ sau vài ngày

Trộn 3 thứ này với nước để uống tốt gấp vạn lần viên collagen, da trắng mịn chỉ sau vài ngày

Sử dụng nhiều mỹ phẩm nhưng hiệu quả đạt được không làm bạn hài lòng, hãy thử áp dụng công thức nước uống làm đẹp da từ sâu bên trong có thành phần từ thiên nhiên này.

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