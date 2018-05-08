Trộn 3 thứ này với nước để uống tốt gấp vạn lần viên collagen, da trắng mịn chỉ sau vài ngày

Nước uống này được chế biến từ dừa tươi, chanh, mật ong và nước lọc. Đây đều là những nguyên liệu mang đến nhiều tác dụng làm đẹp cho làn da.

Sau thời gian dài sử dụng mỹ phẩm, làn da vẫn không mấy tiến triển, tình trạng xỉn màu, sạm, dầu nhờn và mụn nhọt không thuyên giảm, rất có thể cơ thể bạn đang tồn đọng quá nhiều độc tố. Để nuôi dưỡng và phục hồi lại làn da, đầu tiên, cơ thể phải được thanh lọc hết mọi cặn bã. Công thức nước uống làm đẹp da từ sâu bên trong dưới đây sẽ giúp bạn đạt được điều này.

Trong khi đó, axit tự nhiên, chất kháng khuẩn trong nước cốt chanh đóng vai trò tiêu diệt hết các tác nhân gây nên mụn nhọt hay viêm da, mẩn ngứa.

Lượng khoáng chất, kali, vitamin dồi dào trong nước dừa tươi hỗ trợ tăng cường sức đề kháng giúp da chống lại các tác nhân gây hại, ngăn ngừa ung thư, hạn chế tổn thương do tia cực tím...

Mật ong có lượng chất chống oxy hóa, độ ẩm cực lớn giúp làn da tăng cường sản sinh tế bào mới, duy trì sự đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa, từ đó trở nên mịn màng, căng mướt như em bé.

Khi uống loại nước này, cơ thể sẽ tăng cường đào thải độc tố qua đường nước tiểu. Nhờ đó, làn da sẽ khỏe đẹp một cách bền vững chứ không tức thì như dùng mỹ phẩm.

Nước uống detox thanh lọc, làm đẹp da từ sâu bên trong này còn có tác dụng giảm cân vượt trội nếu uống đúng thời điểm - Ảnh: Internet

Công thức nước uống đẹp da

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dừa tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- Nửa quả chanh

- 1 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Chuẩn bị chiếc bình thủy tinh đủ lớn, cho nước dừa tươi, nước lọc, vắt nước cốt chanh, mật ong và thêm một ít muối vào, đậy kín nắp rồi lắc đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Đặt hỗn hợp trong tủ lạnh khoảng 30 phút là có thể thưởng thức ngay.

Để làm tăng thêm hương vị, bạn có thể thêm một ít sả tươi và lá bạc hà vào nước uống đẹp da này.

Nước uống detox từ các loại nguyên liệu tươi xanh giúp làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh:Internet

Bên cạnh việc uống nước detox làm đẹp da này mỗi ngày, bạn nên áp dụng chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Cụ thể, hạn chế tiếp xúc trực diện dưới ánh nắng mặt trời từ 9 đến 16 giờ mỗi ngày, tiết chế đồ ăn dầu mỡ, đường, tinh bột, không uống nước có cồn, hút thuốc lá... Đồng thời, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước mỗi ngày là cách duy trì vẻ đẹp của làn da hiệu nghiệm.