Nước mật ong ấm sẽ hóa 'tiên dược' làm đẹp nếu uống đúng 3 thời điểm này trong ngày

Nước mật ong ấm cực kỳ tốt cho cả làn da lẫn vóc dáng. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được sẽ cao hơn rất nhiều nếu bạn uống loại nước này vào 3 thời điểm sau đây.

Nước mật ong ấm quen thuộc với công dụng chữa đau rát cổ họng, cảm lạnh, đau dạ dày... Tuy nhiên, loại nước này sẽ mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp khác nếu bạn uống vào 3 thời điểm dưới đây. Uống nước mật ong vào buổi sáng Sau một đêm ngủ sâu, cơ thể sẽ đào thải và chuyển hóa được lượng độc tố đáng kể. Đến sáng hôm sau, tất cả lượng cặn bã đó sẽ được bài tiết ra ngoài. Thời điểm này, nếu bạn uống 1 ly nước mật ong ấm, dạ dày sẽ được làm sạch, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường, cơ thể được thanh lọc. Nhờ đó, tất cả các chỉ số sẽ được cân bằng sau giấc ngủ dài và giảm tối đa tình trạng rối loạn nội tiết tố estrogen giúp làn da luôn mịn màng, ngăn ngừa tăng cân mất kiểm soát.

Uống mật ong vào buổi sáng có tác dụng cân bằng nội tiết tố nữ estrogen - Ảnh: Internet Uống nước mật ong trước bữa ăn Nhờ lượng dưỡng chất dồi dào, cách uống nước mật ong ấm trước khi ăn sẽ làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no. Nhờ đó, lượng thực phẩm, calo bạn nạp vào sau đó sẽ ít dần, làm đẩy mạnh hiệu quả giảm cân. Bên cạnh đó, uống nước mật ong trước khi ăn còn làm ức chế các cơm thèm ăn vặt, ngăn ngừa cơ thể hấp thụ chất béo, đường và tinh bột.

Chính vì vậy, trước bữa ăn là thời điểm tuyệt vời để loại nước này phát huy tác dụng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân cấp tốc. Trước bữa ăn là thời điểm tốt nhất để uống nước mật ong đối với người thừa cân, béo phì - Ảnh: Internet Uống nước mật ong trước khi đi ngủ Ban đêm là thời gian cơ thể thực hiện quá trình trao đổi, chuyển hóa chất, đào thải tế bào cũ, sản sinh tế bào mới mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, đây là thời điểm tuyệt vời để uống nước mật ong nhằm tăng hiệu quả nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, tươi trẻ và ngăn ngừa tối đa quá trình lão hóa. Lượng axit tự nhiên, Vitamin, khoáng chất trong loại mật hữu cơ này góp phần xóa mờ các vết nám, sạm da, tàn nhang cực kỳ nhanh từ sâu bên trong. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp với nghệ tươi để làm tăng hiệu quả dưỡng da của nước mật ong. Tuy nhiên, để hiệu quả đạt được tốt nhất, bạn nên uống nước mật ong trước khi đi ngủ ít nhất 2 giờ đồng hồ. Vì bổ sung nước quá gần giờ ngủ dễ tích tụ nước gây ra bọng mắt, nọng cằm, mỡ bụng... Thêm một ít nghệ tươi vào nước mật ong ấm để uống trước khi đi ngủ sẽ làm tăng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet Tùy vào hiệu quả làm đẹp muốn đạt được mà bạn nên chọn lựa những thời điểm trong ngày thích hợp nhất để uống nước mật ong. Kiên trì áp dụng một thời gian ngắn, kết quả đạt được sẽ không làm bạn thất vọng.

Với 5 ngàn đồng, chị em có ngay cách dưỡng môi bằng mật ong khỏi cần bôi son Dưỡng môi bằng mật ong là phương thức làm đẹp đơn giản mà hiệu quả được chị em truyền tai nhau suốt bao thế hệ. Dưới đây là tường tận cách dưỡng môi bằng mật ong bạn nên bỏ túi.

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