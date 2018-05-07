7 cách giảm cân sướng như tiên không cần nhịn ăn mà vẫn tiêu mỡ

Sống khỏe 07/05/2018 09:23

Đôi khi bạn thường tự hỏi liệu có cách giảm cân nào thần kỳ đến mức không cần nhịn ăn mà vẫn gầy không? Câu trả lời là có, chỉ cần bạn nắm vững phương pháp, cân nặng sẽ giảm từ từ trong 1 tuần mà không cần ăn kiêng và tập thể dục.

Giảm cân không cần nhịn ăn là một cách giảm cân bền vững, có thể không thực sự nhanh như các phương pháp ăn kiêng triệt để khác, nhưng nó là một chế độ ăn uống khoa học, không gây áp lực và có thể kéo dài để duy trì cân nặng mà bạn mong muốn.

Giảm cân theo phương pháp ăn kiêng truyền thống thường hạn chế bạn ăn các thực phẩm mà bạn yêu thích mà phải thường xuyên ăn rau củ, salad đến phát ngán. Thậm chí nhiều người mong giảm cân nhanh nên hay bỏ bữa khiến cơ thể bị đói, mệt mỏi và uể oải. Giảm cân quá sức khiến bạn dễ bị căng thẳng, trầm cảm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, gây rối loạn và dễ mắc các bệnh vặt.

Nhưng, không cần phải nhịn ăn khổ sở nữa vì chỉ cần tuân thủ các điều dưới đây, bạn sẽ có thể giảm cân hiệu quả, duy trì vóc dáng khỏe mạnh đón hè.

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Giảm cân không cần nhịn ăn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ - Ảnh: Internet

Không uống nước ngọt

Thức uống có ga, nước ngọt đóng chai chứa một lượng đường lớn và các chất hóa học không những không tốt cho sức khỏe mà còn làm tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì. Thay vì sử dụng các loại đồ uống có ga và nước ngọt, bạn có thể lựa chọn cho mình các loại trà pha với cỏ ngọt để tạo vị ngọt tự nhiên hoặc uống các loại sinh tố, vừa giúp giảm cân lại bổ sung vitamin cho cơ thể.

Không bao giờ nhịn ăn sáng

Không ăn sáng khiến cơ thể mệt mỏi và không đủ sức để làm việc. Thêm vào đó, thói quen nhịn ăn sáng hoặc ăn sáng quá muộn sẽ làm chậm tốc độ trao đổi chất, dẫn đến việc tiêu hóa và chuyển hóa các chất diễn ra chậm chạp hơn biến thức ăn thành chất béo. Việc này lại dẫn tới việc cơ thể bị tích mỡ rất nhiều, đặc biệt là mỡ bụng. Thời gian ăn sáng hợp lý nhất là khoảng 30 phút sau khi thức dậy và tốt nhất là trước 9 giờ sáng.

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Bữa sáng đủ chất cực kỳ quan trọng đối với cơ thể nếu bạn muốn giảm cân lành mạnh - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước

Nước không chỉ cần thiết đối với cơ thể mà còn là một cách giảm cân hiệu quả. Uống 6-8 ly nước mỗi ngày giúp cơ thể bạn được thanh lọc, loại bỏ độc tố, hỗ trợ việc trao đổi chất và ngăn ngừa tình trạng “đói giả” làm bạn nhầm tưởng mình đói khi cơ thể thực chất đang bị mất nước.

Ăn nhiều rau củ, trái cây tươi

Bổ sung nhiều rau và trái cây vào thực đơn hàng ngày giúp bạn giảm cân tốt hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn bởi chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy duy trì chế độ ăn với nhiều rau củ, trái cây như một thói quen, bạn sẽ thấy những kết quả vô cùng tích cực.

Ăn vặt với các loại hạt, ngũ cốc

Tương tự các loại nước ngọt đóng chai thì bim bim, các loại thức ăn vặt đóng gói đều chứa hàm lượng chất béo, tinh bột và đường cực lớn không tốt đối với cơ thể. Bạn nên thay thế chúng bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, và đặc biệt chung rất tốt cho sức khỏe. Các loại ngũ cốc có thể giúp giảm cân hiệu quả bao gồm: gạo lứt, yến mạch, ngô, lúa mạch đen, hạt lanh, hạt óc chó,...

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Các loại hạt, ngũ cốc không chỉ giúp giảm cân mà còn bổ sung cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh: Internet

Nhai thức ăn chậm

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi bạn dành nhiều thời gian hơn để nhai thức ăn thì bạn có thể tiêu thụ lượng calo ít hơn. Nhai chậm giúp bạn ăn ít hơn vì não có đủ thời gian để nhận tín hiệu báo no từ dạ dày. Đồng thời, nhai chậm, nhai kỹ hỗ trợ tối đa cho việc tiêu hóa thức ăn trở nên thuận lợi hơn.

Bữa ăn cân bằng

Mỗi bữa ăn không nên chỉ tập trung vào 1 nhóm thực phẩm mà bạn nên chia đều các thực phẩm chứa carbohydrate, protein và chất béo lành mạnh. Nên loại bỏ đường ra khỏi chế độ ăn và tránh bỏ quá nhiều muối vào thức ăn, cơ thể sẽ dễ bị tích nước. Một bữa ăn khoa học nên sử dụng các cách chế biến lành mạnh như luộc, hấp và có đủ các loại rau xanh.

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