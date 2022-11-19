Thu qua đông đến - Giữ ấm cho cơ thể từ bên trong, ngăn ngừa cảm lạnh với 4 loại nước không thể thiếu trong mùa đông

Vào mùa đông, trà gừng là loại đồ uống giữ ấm cơ thể tuyệt vời. Nó còn có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh. Uống đều đặn 2 tách trà gừng mỗi ngày có thể giúp thông xoang, lòng đờm, hạn chế chất nhờn gây tắc nghẽn đường thở.

Bạn có thể sử dụng gừng tươi cho vào cốc trà nóng để uống. Hoặc nếu muốn tiết kiệm thời gian, hãy mua gói trà gừng tại hiệu thuốc hoặc các siêu thị.

Gừng có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus nên rất có lợi cho đường hô hấp. Không những thế, trà gừng còn rất tốt cho dạ dày. Nó giúp giảm cảm giác đầy hơi, thúc đẩy tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Chocolate nóng

Đã có một vài các nghiên cứu chỉ ra rằng, chocolate có tác dụng giúp các tế bào máu giảm bớt đi sự nhạy cảm với các gốc tự do và khi nhiệt độ xuống thấp, từ đó cơ thể bạn có thể chịu đựng tốt hơn.

Một cốc chocolate nóng cũng là một loại đồ uống làm ấm người mà bạn có thể dùng cho bữa phụ hay ăn một thanh chocolate cũng đem lại tác dụng tương tự.

Trà quế mật ong

Trong quế có chứa chất tanin có tính kháng khuẩn và giải độc, do đó quế được nhiều bác sĩ đánh giá cao trong y học vì tính bổ dưỡng cho sức khỏe. Mật ong được sử dụng nhiều trong thực phẩm cũng như một vị thuốc tự nhiên.

Trà quế mật ong không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ mà còn giúp nhanh chóng giảm các triệu chứng do cảm lạnh. Vào những ngày thời tiết thay đổi thất thường sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải các triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, cảm cúm, đau đầu. Quế và mật ong đều có khả năng kháng khuẩn rất tốt, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Mặc dù loại thức uống này sẽ giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng, thế nhưng hãy chỉ nên uống một lượng vừa đủ để tránh các tác dụng phụ có thể gặp phải.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng như tên gọi của mình, loại đồ uống này có ba nguyên liệu chính là nước trà, quế và mật ong. Để có một ly trà quế mật ong nóng hổi, trước hết hãy chuẩn bị một muỗng bột quế, hai muỗng mật ong và 200ml nước sôi. Tiếp đến, cho bột quế vào túi lọc, hãm trong nước sôi khoảng 3 phút, sau đó thêm một thìa mật ong và thưởng thức.

Trà xanh

Trà xanh có chứa đến hơn 300 hợp chất chống oxy hóa và kháng khuẩn. Bởi vậy công dụng chính của trà xanh chính là giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chống lại quá trình lão hóa và các bệnh như béo phì, giảm nguy cơ ung thư.

Do vậy mà trời mưa lạnh bạn nên pha một cốc trà xanh ấm trong nhà để sử dụng. Trà có thể là trà tươi hoặc trà khô đều được. Bạn sẽ cảm thấy thân nhiệt của mình được tăng lên trong vài phút.