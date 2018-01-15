Đôi khi những hành động tưởng chừng bình thường này lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hãy kiểm tra xem bạn đang mắc phải bao nhiêu thói quen có hại dưới đây nhé!

Bạn thường xuyên lặp đi lặp lại những hành động này nhưng lại không hề biết rằng nó có thể gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh những thói quen tốt cần được duy trì là những thói quen có hại bạn cần phải phải bỏ ngay. Những thói quen có hại cho sức khỏe bạn cần tránh Đứng hoặc ngồi dậy liền sau khi thức giấc Hành động đứng dậy ngay lập tức khi vừa thức giấc sẽ khiến cho huyết áp đột ngột tăng cao, gây đau đầu, chóng mặt, thậm chí có thể khiến mạch máu não bị vỡ rất nguy hiểm. Đặc biệt là với những người bị cao huyết áp hoặc mắc các bệnh về tim mạch thường gặp tình trạng huyết áp tăng cao vào buổi sáng.

Khi vừa thức giấc, bạn không nên đứng hay ngồi dậy ngay lập tức - Ảnh: Internet Chính vì vậy, bạn nên thực hiện một vài động tác thể dục đơn giản để khởi động cơ thể ngay trên giường khi vừa thức giấc, sau đó ngồi yên trong khoảng 1 – 2 phút rồi mới đứng dậy để tránh tình trạng chóng mặt, ngất xỉu. Bỏ bữa sáng Đây là một trong những thói quen rất có hại cho sức khỏe mà nhiều người đang mắc phải. Bữa ăn sáng rất quan trọng để cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài nên dù bạn đang có ý định giảm cân thì cũng không nên bỏ qua bữa ăn này.

Thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ khiến sức khỏe ngày càng sa sút, gây ảnh hưởng tới não bộ dẫn đến mất tập trung và suy giảm trí nhớ. Bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe nên bạn đừng bỏ qua nhé! Dùng sức nhiều khi đại tiện Khi gặp trường hợp táo bón hoặc đại tiện khó khăn, bạn tuyệt đối không được rặn quá sức hoặc nín thở vì thói quen này sẽ khiến huyết áp tăng cao đột ngột do áp lực lớn từ ổ bụng, thậm chí có thể dẫn đến xuất huyết não. Bên cạnh đó, việc dùng quá nhiều sức khi đi đại tiện có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu lên não, gây chóng mặt hoặc ngất xỉu. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu chất xơ và vitamin vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Tránh dùng sức quá nhiều khi đại tiện - Ảnh: Internet Ngồi im một chỗ trong nhiều giờ Những người làm việc văn phòng thường mắc phải thói quen có hại này. Ngồi im một chỗ trong nhiều giờ là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe Nếu cơ thể không được vận động trong một thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, dễ gây ra các bệnh liên quan đến xương khớp như loãng xương, viêm khớp… Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì thói quen này còn có thể gây nguy hiểm đến hệ tim mạch của bạn. Trên đây là những thói quen có hại cho sức khỏe bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Không phải kẹo cao su, đây mới là thực phẩm giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho cả ngày Bạn có thể sử dụng những thực phẩm quen thuộc có sẵn trong bếp để cải thiện tình trạng hôi miệng nhanh chóng, giúp hơi thở có mùi trở nên thơm tho cả ngày.

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