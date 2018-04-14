Sài Gòn nóng ‘phát điên’, hãy cẩn thận đề phòng những căn bệnh mùa hè ai cũng có thể gặp phải này

Sống khỏe 14/04/2018 17:29

Thời tiết nắng nóng dễ khiến cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút nên rất dễ bị những tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài tấn công. Dưới đây là những căn bệnh mùa hè dễ gặp phải bạn nên đề phòng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Những ngày gần đây, Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng oi bức lên tới 35-36 độ C. Nhiệt độ thời tiết đột ngột tăng cao dễ khiến bạn bị say nắng, sốc nhiệt, giảm khả năng miễn dịch…

Bên cạnh đó, thời tiết oi bức còn là cơ hội để các loại vi khuẩn và vi rút gây bệnh sinh sôi và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, bạn cần bảo vệ sức khỏe, tăng cường miễn dịch để phòng những căn bệnh thường gặp vào mùa hè.

Sài Gòn nóng ‘phát điên’, hãy cẩn thận đề phòng những căn bệnh mùa hè ai cũng có thể gặp phải này - Ảnh 1
Thời tiết thay đổi dễ khiến bạn mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những căn bệnh bạn có thể mắc phải khi thời tiết nắng nóng:

Những căn bệnh mùa hè cần đề phòng

Cảm sốt

Những người thường phải làm việc trong môi trường điều hòa rất dễ bị sốc nhiệt, say nắng khi ra ngoài trời nắng, dẫn đến các triệu chứng như sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, cảm sốt…

Bên cạnh đó, nhiều người còn có thói quen giải nhiệt khi trời nắng nóng bằng cách tắm nước lạnh, ngủ điều hòa, sử dụng các loại đồ uống lạnh, kem, đá… nên càng khiến nguy cơ mắc bệnh viêm họng tăng cao.

Sài Gòn nóng ‘phát điên’, hãy cẩn thận đề phòng những căn bệnh mùa hè ai cũng có thể gặp phải này - Ảnh 2
Cảm sốt, viêm họng... là những căn bệnh thường gặp mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh ngoài da

Ánh nắng gay gắt là một trong những tác nhân trực tiếp gây ra các bệnh về da. Nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây ra các vấn đề như viêm lỗ chân lông, mụn nhọt, nhiễm trùng da, sưng tấy, mẩn đỏ... nghiêm trọng hơn là ung thư da.

Chính vì vậy, bạn luôn phải bảo vệ và che chắn cho làn da trước khi ra ngoài bằng các sản phẩm như kem chống nắng, khẩu trang, áo khoác… để ngăn sự ảnh hưởng của tia UV nguy hiểm.

Đột quỵ

Thời tiết quá nóng có thể khiến cơ thể mất nước và các chất điện giải, dễ dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao, kèm theo nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Chính vì vậy, nếu bạn gặp dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, khó thở, thở nhanh và gấp, mạch đập nhanh nhưng không ra mồ hôi... thì nên gọi cấp cứu ngay lập tức. Chúng có thể là triệu chứng của đột quỵ, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng.

Sài Gòn nóng ‘phát điên’, hãy cẩn thận đề phòng những căn bệnh mùa hè ai cũng có thể gặp phải này - Ảnh 3
Cần cẩn thận trước những dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm cơ

Những cơn đau nhức khắp cơ thể có thể do viêm cơ gây ra. Một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do bạn thường xuyên ngủ hoặc ngồi quá lâu trong phòng điều hòa. Bên cạnh đó, khi thời tiết thay đổi đột ngột có thể gây ra  tình trạng viêm cơ, khiến những cơn đau nhức xuất hiện nhiều hơn, gây mệt mỏi khó chịu cho người bệnh.

Trên đây là những căn bệnh thường gặp vào mùa hè bạn nên phòng tránh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

8 vật dụng quen thuộc trong phòng ngủ có thể khiến bạn mắc bệnh đột ngột

8 vật dụng quen thuộc trong phòng ngủ có thể khiến bạn mắc bệnh đột ngột

Phòng ngủ là nơi thư giãn, nhưng cũng có thể là nơi khiến bạn mắc bệnh bởi những đồ vật quen thuộc dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng bệnh mùa hè bảo vệ sức khỏe những căn bệnh thường gặp mùa hè

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?