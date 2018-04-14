Bên cạnh đó, thời tiết oi bức còn là cơ hội để các loại vi khuẩn và vi rút gây bệnh sinh sôi và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, bạn cần bảo vệ sức khỏe , tăng cường miễn dịch để phòng những căn bệnh thường gặp vào mùa hè.

Những ngày gần đây, Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng oi bức lên tới 35-36 độ C. Nhiệt độ thời tiết đột ngột tăng cao dễ khiến bạn bị say nắng, sốc nhiệt, giảm khả năng miễn dịch…

Những người thường phải làm việc trong môi trường điều hòa rất dễ bị sốc nhiệt, say nắng khi ra ngoài trời nắng, dẫn đến các triệu chứng như sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, cảm sốt…

Dưới đây là những căn bệnh bạn có thể mắc phải khi thời tiết nắng nóng:

Bên cạnh đó, nhiều người còn có thói quen giải nhiệt khi trời nắng nóng bằng cách tắm nước lạnh, ngủ điều hòa, sử dụng các loại đồ uống lạnh, kem, đá… nên càng khiến nguy cơ mắc bệnh viêm họng tăng cao.

Cảm sốt, viêm họng... là những căn bệnh thường gặp mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh ngoài da

Ánh nắng gay gắt là một trong những tác nhân trực tiếp gây ra các bệnh về da. Nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây ra các vấn đề như viêm lỗ chân lông, mụn nhọt, nhiễm trùng da, sưng tấy, mẩn đỏ... nghiêm trọng hơn là ung thư da.

Chính vì vậy, bạn luôn phải bảo vệ và che chắn cho làn da trước khi ra ngoài bằng các sản phẩm như kem chống nắng, khẩu trang, áo khoác… để ngăn sự ảnh hưởng của tia UV nguy hiểm.

Đột quỵ

Thời tiết quá nóng có thể khiến cơ thể mất nước và các chất điện giải, dễ dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao, kèm theo nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Chính vì vậy, nếu bạn gặp dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, khó thở, thở nhanh và gấp, mạch đập nhanh nhưng không ra mồ hôi... thì nên gọi cấp cứu ngay lập tức. Chúng có thể là triệu chứng của đột quỵ, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng.

Cần cẩn thận trước những dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm cơ

Những cơn đau nhức khắp cơ thể có thể do viêm cơ gây ra. Một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do bạn thường xuyên ngủ hoặc ngồi quá lâu trong phòng điều hòa. Bên cạnh đó, khi thời tiết thay đổi đột ngột có thể gây ra tình trạng viêm cơ, khiến những cơn đau nhức xuất hiện nhiều hơn, gây mệt mỏi khó chịu cho người bệnh.

Trên đây là những căn bệnh thường gặp vào mùa hè bạn nên phòng tránh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.