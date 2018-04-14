Nắng nóng khiến bạn ngại ngần vì mồ hôi dưới cánh tay, hãy áp dụng ngay những cách ngăn ngừa cực hiệu quả này

Tương tự các mùi khác trên cơ thể, mùi hôi dưới cánh tay có liên quan mật thiết với tuyến đầu tiết. Tuyến đầu tiết này có khả năng bài tiết mồ hôi ở vùng dưới cánh tay.

Mùi mồ hôi dưới cánh tay khiến bạn ngại ngần khi giao tiếp và dần trở nên tự ti trước đám đông. Bạn thường xuyên sử dụng những sản phẩm khử mùi, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Rượu giấm táo có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ nhờ chứa nhiều axit. Sản phẩm này có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi hôi, khử mùi cực tốt dưới cánh tay. Ngoài ra, cách này còn giúp ngăn ngừa mồ hôi tiết nhiều dưới cánh tay.

Để ngăn ngừa mồ hôi dưới cách tay và hỗ trợ điều trị tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng những cách cực hiệu quả dưới đây:

Bạn chỉ cần chuẩn bị một ít giấm táo, cho ra bát nhỏ rồi dùng bông gòn thấm ướt. Sau đó đặt trực tiếp lên vùng da dưới cánh tay. Thực hiện cách này 2 lần mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Rượu giấm táo giúp giảm mồ hôi và mùi dưới cánh tay hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Muối i-ốt

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, muối còn có khả năng làm lành vết thương, kháng khuẩn và khử mùi cực tốt. Đặc biệt, muối i-ốt có tác dụng cân bằng độ pH ở vùng da dưới cánh tay, nhờ đó giúp giảm tiết mồ hôi và giảm mùi hiệu quả.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn pha muối với một chút nước sau đó đắp muối lên vùng nách. Giữ nguyên khoảng 3 phút rồi nhẹ nhàng mát xa nhẹ nhàng. Cuối cùng, bạn rửa sạch với nước ấm.

Nước chanh

Nhờ tính axit cao, chanh sở hữu đặc tính kháng khuẩn tuyệt vời mà không phải loại quả nào cũng có được. Bên cạnh đó, chanh còn có khả năng giảm nồng độ pH cho vùng da dưới cánh tay và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi ở khu vực này.

Bạn dùng một quả chanh rửa sạch, cắt đôi rồi chà xát nhẹ nhàng lên vùng da dưới cánh tay. Đợi vùng da khô thì rửa lại với nước.

Chanh có tính axit không chỉ giúp giảm mùi mà còn giúp giảm thâm vùng nách - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Dùng khoai tây là một trong những phương pháp đơn giản nhất giúp ngăn mồ hôi dưới cánh tay. Những dưỡng chất trong khoai tây có thể giúp kiểm soát mồ hôi và giảm độ pH trên da.

Bạn cắt khoai tây thành lát mỏng rồi dùng để chà lên vùng da dưới cánh tay, sau đó rửa sạch lại với nước.

Nha đam

Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong nha đam có khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ và được xem là một trong những phương thuốc hiệu quả giúp loại bỏ mùi hôi dưới cánh tay tự nhiên.

Bạn dùng nha đam đã rửa sạch ép lấy nước rồi nhỏ vài giọt lên tay và mát xa nhẹ nhàng vùng nách. Bạn có thể thực hiện cách này vào buổi tối trước khi ngủ, để qua đêm và rửa sạch lại da vào sáng hôm sau.

Sử dụng nha đam là cách trị mồ hôi dưới cánh tay an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách ngăn ngừa mồ hôi dưới cánh tay cực hiệu quả bạn có thể áp dụng ngay tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả cao.