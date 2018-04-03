Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe , PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn (Phó trưởng bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng hôi vùng kín ở phụ nữ, trong đó 3 nguyên nhân chính là nhiễm nấm, nhiễm khuẩn Trichomonas và Gardnerella Vaginosis”.

Vùng kín tiết mùi hôi khó chịu không chỉ khiến chị em cảm thấy tự ti mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh, bạn tuyệt đối không được xem thường.

Theo PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn, để ngăn ngừa tình trạng vùng kín có mùi hôi, bạn nên chăm sóc và vệ sinh “cô bé” đúng cách, giữ vùng kín luôn thông thoáng bằng cách lựa chọn những loại quần áo mỏng nhẹ.

Vùng kín ẩm ướt và có mùi hôi khó chịu luôn khiến bạn ngại ngần và lúng túng trong sinh hoạt thường ngày. Đừng quá lo lắng, trên thực tế bạn có thể ngăn ngừa tình trạng này nhờ thay đổi thói quen vệ sinh cũng như chăm sóc “cô bé”.

Bên cạnh đó, PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn còn chia sẻ thêm: “Tuyệt đối không lạm dụng những loại thuốc đặt và rửa vùng kín mà không có chỉ định của bác sĩ. Nhiều người tự ý mua và sử dụng những loại dung dịch vệ sinh để thụt rửa mà không biết rằng hành động này có thể giết chết những vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ vùng kín. Điều này chỉ gây hại thêm chứ không hề có lợi, vệ sinh và thụt rửa quá nhiều không hề tốt như bạn nghĩ”.

Tránh thụt rửa quá nhiều khi vệ sinh vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Một số phương pháp giúp ngăn ngừa và giảm mùi hôi vùng kín

Giữ "cô bé" luôn khô thoáng

Cách tốt nhất để bảo vệ vùng kín và ngăn ngừa viêm nhiễm chính là giữ cho “cô bé” luôn khô thoáng. Sau khi luyện tập thể dục, bạn nên thay ngay những bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi bằng một bộ trang phục thoáng mát, giúp vùng kín được “nghỉ ngơi”.

Vùng kín luôn khô thoáng sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng xuất hiện mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn đồ lót phù hợp

Việc sử dụng những loại đồ lót quá ôm hoặc bó sát sẽ khiến vùng kín khó thoáng khí, làm tăng nguy cơ gây mùi âm đạo.

Chính vì vậy, lựa chọn đồ lót không phù hợp có thể gây bí và hôi vùng kín. Tốt nhất bạn nên chọn những loại quần lót có kích cỡ phù hợp, chất liệu mềm mại và thấm hút mồ hôi tốt để giúp vùng nhạy cảm luôn khô ráo.

Bên cạnh đó, bạn nên thay quần lót thường xuyên, giặt sạch sẽ và phơi ở nơi có ánh nắng, không nên mặc quần lót ẩm ướt. Đây chính là cách đơn giản nhất giúp chị em khử mùi hôi vùng kín và luôn tự tin.

Nên lựa chọn những loại đồ lót thoáng mát, làm từ chất liệu thấm hút - Ảnh minh họa: Internet

Tránh thụt rửa

Việc vệ sinh vùng kín bằng cách thụt rửa âm đạo không hề tốt như bạn nghĩ, ngược lại nó còn khiến "cô bé" mất đi phần lớn vi khuẩn có lợi.

Khám phụ khoa định kỳ

Chị em nên khám phụ khoa định kỳ khoảng 3 – 6 tháng/lần để sớm phát hiện ra bệnh kịp thời, từ đó có hướng điều trị phù hợp và giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Trên đây là ý kiến của chuyên gia về những nguyên nhân gây mùi vùng kín và cách ngăn ngừa hiệu quả, chị em cần nắm rõ để bảo vệ sức khỏe sinh sản bản thân.