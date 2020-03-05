Phụ nữ sau sinh ăn thịt vịt được không?

Bạn thắc mắc liệu sau sinh ăn thịt vịt được không ? Và sau sinh mổ có được ăn thịt vịt không? Trước hết, hãy cùng tìm hiểu qua những giá trị dinh dưỡng mà loại thịt mang đến cho chúng ta nhé.

Sau khi sinh, sự tiêu hao về cả sức khỏe , năng lượng của phụ nữ là rất lớn. Vì thế, việc ăn uống hàng ngày là không thể xem thường. Việc này vừa để bổ sung dưỡng chất bù lại sự tiêu hao về năng lượng, vừa giúp bổ sung dinh dưỡng để người tiết sữa nuôi con.

Trong Đông y, thịt vịt có tính hàn, vị ngọt, có công dụng tư âm, dưỡng vị, giải độc và lợi thủy tiêu thũng. Ăn thịt vịt sẽ tốt cho việc hỗ trợ chữa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ trị lao phổi, ung thư (với người đang trong giai đoạn xạ trị, hóa trị). Thịt vịt cũng rất có ích cho người có thể chất dễ suy nhược, bị chứng chán ăn, phù nề, người mới ốm dậy, hay đổ mồ hôi vào ban đêm, phụ nữ có kinh nguyệt ít, khí hư, sản phụ bị thiếu sữa…. Và cũng theo Đông y, thịt vịt cũng là thực phẩm tốt cho những sản phụ đang gặp tình trạng thiếu sữa.

Vậy bà đẻ mổ có ăn được thịt vịt không? Thịt vịt với nhiều thành phần dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với sản phụ sau sinh, việc ăn nhiều những món ăn được chế biến từ vịt giúp mẹ tiết được nhiều sữa hơn, giúp cơ thể nhanh chóng điều tiết sau sinh, rút ngắn thời gian phục hồi….

Trường hợp sau sinh mổ ăn thịt vịt được không? Cũng như sinh thường, sản phụ khi sinh mổ cũng có thể sử dụng thực phẩm này để bổ sung dinh dưỡng và năng lượng đã mất trong quá trình vượt cạn nhé.

Món ngon từ thịt vịt cho bà bầu

Khi đã có câu trả lời cho việc sau sinh ăn thịt vịt được không? Liệu bạn đã biết những món ăn ngon được chế biến từ loại thịt này chưa? Với sản phụ đang trong thời kỳ ở cữ, dưới đây là những món ăn dinh dưỡng mà bạn nên bổ sung vào trong thực đơn.

Thịt vịt ninh hạt sen

Sự kết hợp tuyệt vời từ thịt vịt với hạt sen, món ăn này không chỉ mang đến các giá trị dinh dưỡng cao cho sản phụ mà còn là liều thuốc tốt cho người đang gặp chứng mất ngủ trong quá trình mang thai đấy.

Ảnh minh họa: Internet - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Thịt vịt: 1 - 1,5kg

Hạt sen tươi: 200 gram

Thịt nạc xay nhuyễn: 200 gram

Nấm hương: 30 - 50 gram

Hành khô, gia vị các loại

Thực hiện:

Thịt vịt đem làm sạch, chà với muối và gừng để khử bớt mùi tanh của vịt. Hạt sen rửa sạch, lọc bỏ phần tim sen và dùng cối xay nhỏ ½ lượng hạt sen. Phần hạt sen còn lại để nguyên. Nấm đem ngâm mềm và rửa sạch, bóc vỏ hành khô rồi lấy hành, nấm bằm nhuyễn.

Trộn đều hỗn hợp gồm thịt xay, hạt sen xay nhuyễn, nấm hương, hành cùng với 2 thìa cafe hạt nêm. Thịt vịt sau khi làm sạch, ướp gia vị và giữ yên khoảng 30 phút. Tiếp đó, nhồi phần nhân vào bên trong bụng vịt, bọc kỹ lại. Xếp vịt vào trong nồi, cho thêm 1 bát con nước cùng 1 thìa cafe hạt nêm, sau đó đun và hầm đến khi thịt mềm.

Khi thịt chín mềm, cho vào nồi phần hạt sen tươi còn lại. Đun chừng 10-15 phút cho hạt sen chín mềm thì tắt bếp. Món ăn này có thể ăn kèm với cơm, bún hay bánh mì đều ngon

Vịt om sấu

Vị chua, thanh của món vịt om sấu kích thích vị giác, giúp tiêu hóa tốt.

Vịt om sấu kích thích vị giác, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Vịt làm sẵn: 1,5 kg

Sấu tươi: 5 - 6 quả

Nấm hương: 30 - 50 gram

Nước dừa: 1 lít

Gia vị các loại, hành lá, ngò rí

Thực hiện:

Vịt làm sạch, rửa sạch qua với muối, rượu trắng để khử mùi tanh (có thể dùng gừng để chà xát), sau đó đem chặt thành từng miếng vừa ăn. Ướp thịt cùng với sa tế, hạt tiêu, đường, hạt nêm và giữ trong 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Sấu xanh đem rửa sạch và cạo vỏ. Nấm hương cắt bỏ chân, đem ngâm cùng với nước ấm, rồi rửa lại thêm một lần nữa với nước lạnh. Cho thịt và nước dừa vào nồi và đun trên lửa. Khi thấy nước sôi và thịt săn lại thì cho tiếp sấu xanh vào và đun tiếp cho đến khi thịt mềm.

Cuối cùng, cho tiếp nấm hương vào và nấu thêm khoảng 5 phút thì lấy sấu ra dầm nhuyễn, lấy nước chua, nêm thêm muối, hạt nêm, gia vị vừa ăn thì tắt bếp.

Cháo vịt nấu đậu xanh

Đây là món ăn giải cảm, phục hồi sức khoẻ, tăng năng lượng cho sản phụ sau sinh vẫn đang trong giai đoạn ở cữ, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng.

Cháo vịt nấu đậu xanh giải cảm, phục hồi sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Vịt nguyên con: 1,5kg

Gạo loại ngon: 150 gram

Đậu xanh (nguyên hạt): 200 gram

Hành lá, ngò, gừng: mỗi thứ 1 ít

Gia vị các loại

Nguyên liệu nước chấm: tỏi, chanh, ớt sừng

Thực hiện:

Vịt đem làm sạch và rửa sạch với muối, gừng để khử bớt mùi tanh, sau đó đem luộc chín và chặt thành từng miếng vừa ăn. Gạo đem vo sạch, tận dụng nước luộc vịt để nấu cháo cho đến khi thấy chín nhừ thì cho tiếp phần đậu xanh vào. Khi thấy đậu đã chín, nở mềm thì nêm gia vị gồm muối, hạt nêm, nước mắm.. rồi tắt bếp. Khi múc cháo ra cho thêm chút hành lá, ngò và rắc lên lên một chút tiêu xay. Cháo ăn kèm với thịt vịt và nước mắm chua ngọt.

Có thể nói, ngoài những gợi ý trên. Với thịt vịt, bạn có thể tha hồ chế biến thành nhiều món ăn khác như vịt rang muối, vịt xào rau lang, vịt tiềm… Vậy còn món vịt quay thì sao? bà đẻ ăn vịt quay được không? Nhiều người thường hay thắc mắc việc bà đẻ có ăn được thịt vịt quay không thì mẹ hoàn toàn yên tâm nhé. Món vịt quay không những thơm ngon, hấp dẫn mà cũng rất tốt cho mẹ bồi bổ cơ thể đấy.

Với thịt vịt, bạn có thể tha hồ chế biến thành nhiều món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn thịt vịt với phụ nữ sau sinh

Mặc dù món thịt vịt tốt cho phụ nữ sau khi sinh nhưng nhằm đảm bảo cho sức khỏe của cả mẹ và bé, khi sử dụng thực phẩm này để chế biến món ăn, mẹ bỉm sữa cũng cần chú ý cách chế biến để phù hợp cơ địa của phụ nữ sau khi sinh. Một vài vấn đề mà mẹ cần lưu ý với thịt vịt như sau:

Theo Đông y, món thịt vịt có tính hàn, bổ âm, đối với phụ nữ mới vừa sinh xong, vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn thì không nên ăn vì sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sản phụ.

Dù câu trả lời sau sinh ăn thịt vịt được không là sản phụ vẫn có thể ăn bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sau khi sinh con, hệ tiêu hóa của phụ nữ vẫn còn khá yếu nên khi chế biến, nên chế biến phần thịt nạc, loại bỏ các phần da, mỡ ra khỏi món ăn, tránh sản phụ bị đầy bụng, khó tiêu vì ăn mỡ vịt.

Đồng thời, không chỉ phụ nữ sau sinh mà người đang mang thai cũng không nên ăn các món thịt vịt chưa được nấu chín, tiết canh… Do trong thịt còn sống có chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại đến sức khỏe mẹ và bé. Do đó, tốt nhất mẹ nên nấu chín vịt trước khi ăn. Ngoài ra, trong những tháng đầu sau sinh, nên hạn chế ăn các món vịt được chế biến có vị chua hoặc quá mặn.

Phụ nữ sau sinh không nên ăn các món thịt vịt chưa được nấu chín - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin cho thắc mắc về việc sau sinh ăn thịt vịt được không? Với những thông tin trên, hy vọng mẹ có thể yên tâm và bổ sung thực phẩm dinh dưỡng này vào trong thực đơn của mình.