Dùng nước hoa hồng đúng cách trong chu trình chăm sóc da

Nước hoa hồng được biết đến là “bước đệm” giúp các dưỡng chất từ các loại mỹ phẩm dưỡng da khác dễ dàng thẩm thấu và đi sâu vào da hơn. Bên cạnh việc biết dùng nước hoa hồng đúng cách , bạn có thể sẽ bất ngờ trước những tác dụng thần kì của nước hoa hồng đấy.

Để chăm sóc làn da tốt nhất, bạn cần phải chọn nước hoa hồng với độ cồn phù hợp với da của mình. Nếu sở hữu làn da khô, nên chọn những sản phẩm có chứa độ cồn thấp, tránh khiến da bị khô hơn.

Ngoài việc dùng nước hoa hồng đúng cách , bạn cũng cần chú ý chọn mua sản phẩm nước hoa hồng phù hợp với làn da của mình. Hầu hết các loại nước hoa hồng hiện nay trên thị trường đều có chứa cồn. Chất còn chứa trong nước hoa hồng sẽ giúp tăng tính kháng viêm, sát khuẩn, làm giảm sưng và sạch da một cách hiệu quả. Tuy vậy, tác dụng phụ là dễ gây ra tình trạng kích ứng trên da, với da nhạy cảm, thành phần cồn trong nước hoa hồng sẽ dễ làm cho da bị tổn thương: mỏng da, giảm bớt độ ẩm, gây khô da.

Nước hoa hồng thường chia thành 3 loại, tùy nồng độ cồn trong sản phẩm:

Độ cồn dưới 10%: Dành cho làn da khô.

Độ cồn trên 20%: Dành hầu hết mọi loại da.

Độ cồn trên 60%: Sản phẩm cho người có làn da nhờn.

Khi tìm mua nước hoa hồng, bạn cũng cần lưu ý đến đặc tính của làn da.

Với da khô: Tránh mua những sản phẩm có chứa nồng độ cồn cao. Các chuyên gia khuyên dùng các sản phẩm không chứa cồn, axit salicylic. Nếu khi dùng, làn da của bạn có dấu hiệu bị mẩn đỏ, hãy ngừng ngay và đổi sản phẩm dành cho da nhạy cảm.

Với da thường và hỗn hợp: Những sản phẩm có tính dưỡng ẩm cùng độ cồn dưới 20% được cho là thích hợp nhất với những người sở hữu làn da này. Ngoài ra, bạn có thể dùng các sản phẩm chứa các hoạt chất giúp tẩy tế bào chết AHA.

Với da dầu: Những sản phẩm nước hoa hồng giúp tăng cường se khít lỗ chân lông được khuyên nên sử dụng.

Với da mụn: Da mụn khá nhạy cảm và dễ tổn thương, nên dùng các sản phẩm chứa axit salicylic dưới 2%, do sản phẩm giúp làm se lỗ chân lông có thể sẽ mang đến tác dụng ngược.

Sử dụng nước hoa hồng vào lúc nào

Theo chuyên gia về da liễu Joshua Zeichner (Viện Nghiên cứu về Thẩm mỹ & Khoa học Da liễu thuộc bệnh viện Mount Sinai). Nước hoa hồng dù mang đến nhiều lợi ích cho làn da nhưng không nên lạm dụng nhiều cũng như phải biết dùng nước hoa hồng đúng cách và đúng thời điểm. Nên hạn chế sử dụng các sản phẩm có chứa cồn vì có thể sẽ làm tổn thương đến các lớp màng bảo vệ da. Da sẽ bị bào mòn hoặc thậm chí là khiến làn da bị viêm.

Nước hoa hồng nên được dùng trong bước đầu tiên sau khi da được làm sạch - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nước hoa hồng tốt nhất nên được dùng trong bước đầu tiên sau khi da được làm sạch bằng chất tẩy trang, sữa rửa mặt. Lý giải cho điều này là vì nước hoa hồng sẽ có tác dụng giúp làn da được làm sạch hoàn toàn, những tạp chất còn dư thừa, sót lại trên da sẽ được lấy đi, từ đó hỗ trợ các bước chăm sóc da sau đó.

Vậy dùng nước hoa hồng có cần rửa lại không? Sau khi dùng nước hoa hồng không cần rửa mặt lại mà hãy dùng ngay kem dưỡng ẩm để da được chăm sóc tốt nhất.

Hướng dẫn dùng nước hoa hồng đúng cách

Nếu chưa biết cách dùng nước hoa hồng và kem dưỡng da đúng cách. Hãy thực hiện thao những bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Làm sạch da

Dùng sữa rửa mặt phù hợp để làm sạch da, massage nhẹ nhàng làn da, tốt nhất là dùng nước ấm. Tránh sử dụng nước quá nóng, bởi sẽ làm cho da bị khô và bong tróc. Sau đó, lau khô mặt lại bằng khăn bông mềm.

Làm sạch da trước khi dùng toner - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thoa nước hoa hồng lên da

Thoa nước hoa hồng đều lên khắp bề mặt da bằng cách sử dụng một miếng bông cotton. Nên sử dụng bông cotton mỏng để đảm bảo nước hoa hồng sẽ được thẩm thấu vào da nhiều nhất.

Thoa nước hoa hồng bằng bông cotton - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Vỗ nhẹ mặt và massage

Hầu hết nước hoa hồng thẩm thấu vào da rất nhanh nhưng để các tinh chất có thể phát huy tối đa tác dụng vào da, hãy vỗ nhẹ mặt và đợi trong vài giây để cho dưỡng chất thấm vào da. Massage theo chiều xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ.

Bước 4: Thoa kem dưỡng da

Cuối cùng, sau khi dùng miếng cotton lau hết nước hoa hồng trên da, hãy sử dụng ngay kem dưỡng để da tiếp tục hấp thu dưỡng chất trong chu trình chăm sóc da.

Lưu ý khi sử dụng nước hoa hồng

Để nước hoa hồng phát huy tốt tác dụng của nó cũng như dùng nước hoa hồng đúng cách, cần lưu ý những vấn đề sau:

Nên tránh dùng nước hoa hồng ở vùng mắt

Sử dụng mỗi ngày 2 lần: buổi sáng sau khi ngủ dậy, tối trước khi ngủ.

Không lạm dụng nước hoa hồng nhiều lần trong ngày do nước hoa hồng có chứa cồn, có tác dụng khử dầu, nếu dùng nhiều sẽ khiến làn da bị khô.

Cần đậy kín nắp sau mỗi lần sử dụng, không dùng quá 8 tháng sau mở nắp.

Có thể bỏ nước hoa hồng vào ngăn mát của tủ lạnh trước 5 phút khi sử dụng nhằm giúp sản phẩm phát huy hết công dụng.

Chọn loại bông tẩy trang chuyên dụng khi thấm nước hoa hồng. Không sử dụng bông gòn bởi chúng có chứa nhiều lông xơ, có hại cho làn da và làm lãng phí nước hoa hồng.

Nên tránh dùng nước hoa hồng ở vùng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số thông tin về việc dùng nước hoa hồng đúng cách. Có thể nói, nước hoa hồng là sản phẩm mang đến nhiều tác dụng cho làn da, vì thế, bên cạnh việc làm sạch da, hãy tận dụng kết hợp loại nước này trong chu trình dưỡng da để các sản phẩm chăm sóc da phát huy được hết tác dụng tối đa bạn nhé.