Chính vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Khi khả năng sản xuất hoặc đáp ứng insulin của cơ thể gặp vấn đề, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao sẽ gây ra bệnh tiểu đường . Nếu không được điều trị, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Lượng đường trong máu không ổn định có thể khiến thị lực bị suy giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Khát nước thường xuyên chính là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do khi bạn mắc phải căn bệnh này, thận sẽ hoạt động không tốt, khiến lượng đường dư thừa, tích tụ trong cơ thể làm cho các mô bị mất nước.

Trong một số trường hợp, mờ mắt có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường. Nếu không phát hiện bệnh kịp thời và điều trị đúng cách, bệnh có thể gây ra biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến mù lòa.

Luôn có cảm giác đói

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng cơn đói lặp lại liên tục mặc dù bạn đã ăn uống đầy đủ thì tuyệt đối đừng chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể không sản xuất đủ insulin và không thể chuyển đổi thực phẩm thành glucose để tạo ra năng lượng cho các tế bào.

Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Bệnh tiểu đường gây ra tình trạng cơ thể luôn cảm thấy đói - Ảnh: Internet

Ngứa da

Ngứa da thường dễ bị nhầm lẫn là triệu chứng bình thường của cơ thể trước sự thay đổi thời tiết hoặc dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang dư thừa đường và nguy cơ bạn mắc bệnh tiểu đường là khá cao.

Chính vì vậy, nếu tình trạng ngứa da kéo dài thì bạn không nên chủ quan mà cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay.

Xuất hiện những vết tối màu trên da

Tình trạng sạm da vốn là vấn đề mà nhiều người thường gặp phải. Nhưng nếu vùng da bị xỉn màu xuất hiện ở những vùng như cổ, nách, háng, bên trong khuỷu tay, phía sau đầu gối và trên các ngón tay thì có nguy cơ bạn đang mắc bệnh tiểu đường.

Những vết sạm đen bất thường xuất hiện trên da có thể cảnh báo nguy cơ mắc tiểu đường - Ảnh: Internet

Tê tay hoặc chân

Tê tay hoặc chân là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh tiểu đường nhiều người thường bỏ qua. Nguyên nhân là do lượng đường trong máu khi tăng cao sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, dẫn tới tổn thương thần kinh gây ra chứng tê tay, chân.

Trên đây là một số dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường, nếu nghi ngờ về nguy cơ mắc bệnh, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.