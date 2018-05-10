Nước ép khổ qua: Không chỉ dưỡng nhan mà còn là 'thần dược' trị tiểu đường

Sống khỏe 10/05/2018 11:18

Nước ép khổ qua là một trong những phương pháp tự nhiên ít tốn kém hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Tiểu đường là một trong những căn bệnh nguy hiểm, khó chữa trị và có thể ảnh tới bất kỳ ai. Trước đây, tiểu đường thường xuất hiện ở những người lớn tuổi hay do di truyền nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ cũng mắc bệnh.

Nước ép khổ qua: Không chỉ dưỡng nhan mà còn là 'thần dược' trị tiểu đường - Ảnh 1
Bệnh tiểu đường khó chữa trị tận gốc - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ cho biết, tiểu đường được chia làm 3 loại: Tiểu đường tuýp 1, tiểu đường tuýp 2 và bệnh tiểu đường thai kỳ. Đặc biệt khi người bệnh mắc phải tiểu đường tuýp 2 nếu không sớm được điều trị đúng cách có thể dẫn đến mù lòa, nhồi máu cơ tim, đột quỵ thậm chí tử vong.

Để điều trị tiểu đường, người bệnh cần phải kiên trì uống thuốc trong thời gian dài theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh việc dùng thuốc, không ít người bệnh đã áp dụng một số phương pháp tự nhiên để hỗ trợ điều trị tiểu đường, trong đó nước ép khổ qua mang lại kết quả tốt nhất.

Nước ép khổ qua: Không chỉ dưỡng nhan mà còn là 'thần dược' trị tiểu đường - Ảnh 2
Nước ép khổ qua rất hiệu quả trong việc điều trị tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khổ qua: "Thần được" rẻ tiền trị tiểu đường

Tác dụng của nước ép khổ qua

Tăng sản xuất insulin

Người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 nguyên nhân là do sự thiếu hụt insulin từ đó làm tăng lượng đường trong máu. Theo các chuyên gia, insulin là chất có tác dụng ngăn ngừa sự sản xuất và phóng thích đường vào máu. Nếu việc sản xuất insulin gặp vấn đề sẽ dẫn đến lượng đường huyết tăng cao, gây ra bệnh tiểu đường tuýp 1 thường gặp ở những người trẻ tuổi.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ), trong nước ép khổ qua có một số hợp chất giúp kích thích tuyến tụy sản xuất nhiều insulin, từ đó hạn chế được sự tăng đột biến của lượng đường trong máu hữu hiệu.

Giảm lượng glucose được hấp thụ

Khổ qua có khả năng ức chế các enzym tham gia vào quá trình phá vỡ disaccharides, monosaccharides, do đó làm giảm lượng glucose được đưa vào máu.

Khả năng hạn chế hàm lượng glucose của khổ qua rất có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường tuýp 1 và 2, giúp ổn định lượng đường trong máu sau mỗi bữa ăn.

Cách làm nước ép khổ qua

Nguyên liệu:

Khổ qua: 1 - 2 trái

Nước cốt chanh: 1 muỗng cà phê

Mật ong: 2 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Khổ qua bạn ngâm trong nước muối pha loãng sau đó bổ đôi, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi cho vào máy ép lấy nước. Nếu không có máy ép, bạn có thể cắt nhỏ khổ qua rồi cho vào máy xay nhuyễn. Tiếp theo cho vào một túi vải sạch vắt lấy nước.

Bước 2: Cho nước ép ra ly, thêm vào 1 muỗng cà phê nước cốt chanh và 2 muỗng canh mật ong, khuấy đều là bạn đã có thể dùng ngay. Để dễ uống hơn, bạn nên để nước ép vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng trước khi dùng. Người bệnh tiểu đường nên uống hỗn hợp này vào mỗi buổi sáng trước khi ăn để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nước ép khổ qua: Không chỉ dưỡng nhan mà còn là 'thần dược' trị tiểu đường - Ảnh 3
Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã hoàn thành nước ép khổ qua - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Những người mắc bệnh tiêu hóa, huyết áp thấp, đau đầu kinh niên, phụ nữ mang thai không nên ăn hoặc uống nước ép khổ qua vì có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nếu có hiện tượng bất thường sau khi uống nước ép khổ qua, bạn nên dừng lại ngay và đến gặp bác sĩ để được thăm khám.

Hy vọng với cách làm nước ép khổ qua dễ làm ở trên, bạn sẽ sớm điều trị khỏi bệnh tiểu đường. 

* Thông tin mang tính tham khảo.

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