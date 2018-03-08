Bật mí cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/03/2018 16:06

Áp dụng cách trị hôi nách bằng khổ qua này, đảm bảo bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn và tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Người bị hôi nách luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm thậm chí còn bị người xung quanh xa lánh, kỳ thị. Muốn điều trị dứt điểm hôi nách, bạn cần phải kiên trì, tốn nhiều thời gian và chi phí. Tuy nhiên, nếu mới bị hôi nách hay tình trạng còn nhẹ, bạn có thể sử dụng khổ qua để giải quyết triệt để vấn đề này.

Bật mí cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ - Ảnh 1
Khổ qua có thể chữa dứt điểm hôi nách một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, lý do khổ qua có khả năng điều trị hôi nách là nhờ vào khả năng diệt khuẩn, sát trùng và khử mùi hôi rất tốt.

Cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản, hiệu quả không ngờ

Nước khổ qua

Khổ qua mua về bạn dùng dao cắt làm đôi rồi bỏ hết hạt bên trong. Sau đó, rửa sạch với nước để ráo rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cho tất cả vào máy xay trong vòng 30 giây, đổ vào một tấm vải sạch để vắt lấy nước cốt.

Bật mí cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ - Ảnh 2
Nước khổ qua sẽ 'đánh bay' hôi nách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi sử dụng nước khổ qua, bạn rửa sạch vùng da dưới cánh tay bằng nước ấm, lau lại cho thật khô. Tiếp theo, bạn dùng bông tẩy trang thấm nước khổ qua rồi chà nhẹ lên vùng da dưới cánh tay trong khoảng 1 - 2 phút. Sau đó, để yên 10 phút cho vùng này khô hoàn toàn và rửa lại bằng nước ấm.

Cuối cùng, dùng một chiếc khăn lạnh lau lại thêm lần nữa để chắc chắn các lỗ chân lông được se khít, ngăn chặn quá trình tích tụ bụi bẩn gây ra viêm nhiễm không đáng có.

Khổ qua phơi khô

Bạn chuẩn bị 1kg khổ qua tươi, rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành từng miếng mỏng và đem đi phơi khô. Bạn cho toàn bộ khổ qua phơi khô vào hũ sạch, đậy kín nắp rồi mỗi ngày lấy một ít để pha trà uống.

Bật mí cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ - Ảnh 3
Mỗi ngày đều dùng trà khổ qua sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Trà khổ qua sẽ có vị đắng tuy nhiên bạn tuyệt đối không được cho thêm đường hoặc muối vào vì sẽ làm giảm khả năng trị hôi nách.

Hỗn hợp khổ qua, chanh, mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nước ép khổ qua nguyên chất: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Mật ong: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

- Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chén rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.

- Bạn rửa sạch vùng da dưới cánh tay với nước ấm rồi thoa hỗn hợp khổ qua lên, massage khoảng 3 phút để các dưỡng chất thấm sâu. Sau đó, bạn thư giãn trong vòng 15 phút cho hỗn hợp khô lại và rửa lại bằng nước ấm.

- Cuối cùng dùng khăn lạnh lau lại để se khít lỗ chân lông. Áp dụng cách này 4 lần/tuần bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Bật mí cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ - Ảnh 4
Hỗn hợp khổ qua, mật ong và chanh không chỉ trị hôi nách mà còn giúp dưỡng trắng vùng da ở đây - Ảnh minh họa: Internet

Lá khổ qua

Không chỉ có phần quả, lá khổ qua cũng có khả năng "thổi bay" mùi hôi nách vô cùng hiệu quả. Lá khổ qua mua về, bạn rửa sạch, để ráo rồi đem đi giã hay cho vào máy xay nhuyễn sau đó lọc lấy nước.

Tiếp theo, bạn dùng bông tẩy trang thấm nước lá khổ qua, bôi trực tiếp vào vùng da dưới nách, để yên khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 2 tuần, mùi hôi nách sẽ giảm đi rất nhiều.

Chúc bạn thành công với những cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản ở trên.

Dùng bột phấn rôm theo cách này, thâm nách, hôi nách kinh niên cũng trị khỏi chỉ sau 1 đêm

Dùng bột phấn rôm theo cách này, thâm nách, hôi nách kinh niên cũng trị khỏi chỉ sau 1 đêm

Phấn rôm không chỉ dùng để dưỡng trắng da, biết công thức thần kỳ này bạn sẽ xóa sổ hôi nách, thâm nách nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị hôi nách bằng khổ qua chữa hôi nách

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 53 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen