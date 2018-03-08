Bật mí cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ

Theo các chuyên gia, lý do khổ qua có khả năng điều trị hôi nách là nhờ vào khả năng diệt khuẩn, sát trùng và khử mùi hôi rất tốt.

Người bị hôi nách luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm thậm chí còn bị người xung quanh xa lánh, kỳ thị. Muốn điều trị dứt điểm hôi nách, bạn cần phải kiên trì, tốn nhiều thời gian và chi phí. Tuy nhiên, nếu mới bị hôi nách hay tình trạng còn nhẹ, bạn có thể sử dụng khổ qua để giải quyết triệt để vấn đề này.

Trước khi sử dụng nước khổ qua, bạn rửa sạch vùng da dưới cánh tay bằng nước ấm, lau lại cho thật khô. Tiếp theo, bạn dùng bông tẩy trang thấm nước khổ qua rồi chà nhẹ lên vùng da dưới cánh tay trong khoảng 1 - 2 phút. Sau đó, để yên 10 phút cho vùng này khô hoàn toàn và rửa lại bằng nước ấm.

Khổ qua mua về bạn dùng dao cắt làm đôi rồi bỏ hết hạt bên trong. Sau đó, rửa sạch với nước để ráo rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cho tất cả vào máy xay trong vòng 30 giây, đổ vào một tấm vải sạch để vắt lấy nước cốt.

Cuối cùng, dùng một chiếc khăn lạnh lau lại thêm lần nữa để chắc chắn các lỗ chân lông được se khít, ngăn chặn quá trình tích tụ bụi bẩn gây ra viêm nhiễm không đáng có.

Khổ qua phơi khô

Bạn chuẩn bị 1kg khổ qua tươi, rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành từng miếng mỏng và đem đi phơi khô. Bạn cho toàn bộ khổ qua phơi khô vào hũ sạch, đậy kín nắp rồi mỗi ngày lấy một ít để pha trà uống.

Mỗi ngày đều dùng trà khổ qua sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Trà khổ qua sẽ có vị đắng tuy nhiên bạn tuyệt đối không được cho thêm đường hoặc muối vào vì sẽ làm giảm khả năng trị hôi nách.

Hỗn hợp khổ qua, chanh, mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nước ép khổ qua nguyên chất: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Mật ong: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

- Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chén rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.

- Bạn rửa sạch vùng da dưới cánh tay với nước ấm rồi thoa hỗn hợp khổ qua lên, massage khoảng 3 phút để các dưỡng chất thấm sâu. Sau đó, bạn thư giãn trong vòng 15 phút cho hỗn hợp khô lại và rửa lại bằng nước ấm.

- Cuối cùng dùng khăn lạnh lau lại để se khít lỗ chân lông. Áp dụng cách này 4 lần/tuần bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Hỗn hợp khổ qua, mật ong và chanh không chỉ trị hôi nách mà còn giúp dưỡng trắng vùng da ở đây - Ảnh minh họa: Internet

Lá khổ qua

Không chỉ có phần quả, lá khổ qua cũng có khả năng "thổi bay" mùi hôi nách vô cùng hiệu quả. Lá khổ qua mua về, bạn rửa sạch, để ráo rồi đem đi giã hay cho vào máy xay nhuyễn sau đó lọc lấy nước.

Tiếp theo, bạn dùng bông tẩy trang thấm nước lá khổ qua, bôi trực tiếp vào vùng da dưới nách, để yên khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 2 tuần, mùi hôi nách sẽ giảm đi rất nhiều.

Chúc bạn thành công với những cách trị hôi nách bằng khổ qua đơn giản ở trên.