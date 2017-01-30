Bạn bắt buộc phải biết điều này khi uống kháng sinh kẻo rước họa vào thân

Sống khỏe 30/01/2017 08:13

Bạn bắt buộc phải nhớ những điều này khi uống kháng sinh nếu không muốn rước họa vào thân, theo Boldsky.

Kháng sinh là loại thuốc giúp bạn chống lại các bệnh do vi khuẩn gây ra. Đây là loại thuốc được kê đơn nhiều nhất trong nền y học hiện đại. Nó có khả năng chữa bệnh bằng cách tiêu diệt hoặc gây tổn thương cho các vi khuẩn. Kháng sinh có thể trị được rất nhiều bệnh tật. Có nhiều loại kháng sinh khác nhau như penecillin, cephalexin, ciprofloxacin, ofloxacin, tetracycline, trimethoprim và amoxicillin.

Bạn bắt buộc phải biết điều này khi uống kháng sinh kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Boldsky

Mặc dù rất công hiệu, song việc lạm dụng thuốc quá mức đã gây ra tình trạng kháng kháng sinh cực kỳ nguy hiểm. Do đó, bạn cần phải lưu ý một số điều khi uống nếu không muốn rước họa vào thân.

Không bao giờ được tự ý uống kháng sinh

Mỗi loại kháng sinh chỉ có hiệu quả cho 1 số bệnh cụ thể. Bác sĩ sẽ là người cân nhắc nhu cầu của bạn để kê toa phù hợp. Vì thế, đừng bao giờ tự ý mua thuốc kháng sinh về uống, cho dù lần trước bạn đã uống chính loại kháng sinh đó để trị bệnh.

Kháng sinh chỉ trị các bệnh do vi khuẩn chứ không phải do virus

Kháng sinh không thể trị được một số bệnh do virus như cảm lạnh, viêm phế quản, bệnh cúm, hầu hết các loại ho, cũng như đau họng, vv. Loại thuốc này chỉ có thể được dùng để trị bệnh do vi khuẩn chứ không phải do virus.

Tác dụng phụ của kháng sinh

Một vài loại kháng sinh có các tác dụng phụ như tiêu chảy, đi phân lỏng, nôn ói, phát ban, đau bụng, đốm trắng ở lưỡi, sưng môi và mặt, khó thở và ngứa âm đạo.

Trộn nhiều loại kháng sinh

Nếu bạn trộn vài loại kháng sinh khác nhau, đôi khi nó có thể giúp trị được các bệnh nặng. Sự pha trộn này cũng có thể cần thiết cho những loại bệnh mà vi khuẩn trở nên kháng 1 loại kháng sinh quá nhanh. Những loại bệnh do 1 hoặc nhiều chủng vi khuẩn gây ra – trong đó có 1 chủng vi khuẩn kháng được 1 loại kháng sinh – có thể cần được điều trị bằng cách trộn lẫn nhiều loại kháng sinh khác nhau.

Liều lượng kháng sinh

Liều kháng sinh phổ biến là 2-3 lần/ngày. Tuy nhiên, hãy đọc kỹ hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, cần uống cho hết liều chứ đừng ngừng giữa chừng cho dù bạn đã hết bệnh. Việc bỏ ngang nửa đường sẽ không thể giúp bạn trị hết bệnh.

Bạn bắt buộc phải biết điều này khi uống kháng sinh kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh: Boldsky

Thời gian uống kháng sinh

Chủ yếu bạn nên uống kháng sinh sau khi ăn. Bạn cũng nên ăn nhẹ trong thời gian này và nhớ không ăn đồ cay. Tuyệt đối tránh xa bia rượu.

Uống nhiều nước

Khi đang uống kháng sinh, cần uống nhiều nước để tống chất độc khỏi cơ thể. Bạn cũng nên uống các viên bổ sung vitamin để tăng cường sức khỏe, đồng thời ăn sữa chua và các probiotic khác để kích thích lợi khuẩn trong ruột.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.

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