Nhìn vào mắt người bị đau mắt đỏ có lây không? Làm thế nào để phòng tránh?

Sống khỏe 21/09/2023 11:38

Nhiều người cho rằng nếu nhìn vào mắt người bị đau mắt đỏ sẽ lây. Điều này có đúng không và làm thế nào để phòng tránh lây bệnh đau mắt đỏ?

Nhìn vào mắt người đau mắt đỏ có bị lây không?

Nhìn vào mắt người bị đau mắt đỏ có lây không? Làm thế nào để phòng tránh? - Ảnh 1

Theo ThS.BS Nguyễn Hải Yến, đau mắt đỏ (viêm kết mạc) không thể lây bệnh trực tiếp thông qua việc nhìn vào mắt người bệnh.

Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn có cảm giác như vậy bởi họ nghĩ mình không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh mà vẫn lây.

Thực tế, nguyên nhân dẫn đến bệnh đau mắt đỏ hoàn toàn không phải do nhìn vào mắt người bệnh như lời dân gian đồn thổi.

Bệnh này lây lan qua hơi thở, nước bọt hoặc khi tay người khỏe mạnh có dính virus của người bệnh rồi vô tình chạm vào mắt.

Đau mắt đỏ do virus có thể lây qua nhiều đường, nhưng đặc biệt nguy hiểm và nhanh nhất là lây qua hệ hô hấp.

Người đau mắt đỏ có thể lây bệnh cho người khác ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng, việc lây bệnh diễn ra ở thời kỳ ủ bệnh. Và ngay khi bệnh nhân đã khỏi vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần.

Việc đeo kính không loại trừ hết nguy cơ lây bệnh mà chỉ giảm thiểu khả năng lây bệnh. Nếu đeo kính nhưng vẫn dùng chung khăn mặt, chậu rửa mặt thì khả năng lây bệnh là rất lớn.

Đau mắt đỏ lây truyền qua những hạt tiết tố nhỏ li ti khi bệnh nhân ho hoặc hắt hơi; qua đồ dùng cá nhân, khăn tay; qua nước bị nhiễm khuẩn (nước hồ bơi). Vì thế, bệnh dễ lây ở trẻ em học cùng trường hoặc người sống cùng một nhà.

Ở những nơi công cộng, bao gồm bệnh viện, trường học, văn phòng làm việc… hoặc những khu vực có mật độ người đông, thường phải tiếp xúc với cự ly gần như bến tàu xe, trên xe bus, chợ… nguy cơ lây lan bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc do virus) là rất cao.

Làm thế nào để phòng tránh lây bệnh đau mắt đỏ?

Để chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ, chúng ta cần thực hiện:

1. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch

Rửa tay thường xuyên là biện pháp quan trọng để ngăn chặn lây truyền các loại bệnh truyền nhiễm, bao gồm bệnh đau mắt đỏ.

2. Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng

Tránh tiếp xúc tay với mắt, mũi hoặc miệng mà không rửa tay trước. Đây là cách giúp ngăn ngừa việc chất lỏng nhiễm bệnh từ mắt của người bị đau mắt đỏ tiếp xúc với niêm mạc mắt, mũi hoặc miệng của bạn.

3. Không dùng chung vật dụng cá nhân

Tránh sử dụng chung các vật dụng cá nhân với người bệnh như: khăn mặt, lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang,...

4. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày

Sử dụng nước muối sinh lý hoặc các loại thuốc nhỏ mắt và nhỏ mũi thông thường để giữ cho mắt, mũi và họng của bạn sạch sẽ.

5. Sát trùng các đồ dùng và vật dụng cá nhân của người bệnh

Nếu bạn phải chăm sóc người bệnh đau mắt đỏ, hãy đảm bảo rằng bạn sát trùng các đồ dùng và vật dụng cá nhân của họ đề phòng lây bệnh.

6. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ

Tránh tiếp xúc gần với người bệnh đau mắt đỏ và hạn chế việc tiếp xúc với họ trong thời gian họ có triệu chứng hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

7. Người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác

Người bệnh cần thực hiện các biện pháp cách ly và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế để ngăn ngừa lây bệnh cho người khác.

8. Đến cơ sở y tế khi cần thiết

Nếu bạn có các triệu chứng của đau mắt đỏ hoặc nghi ngờ mắc bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

Nguồn tham khảo: Cục Y tế dự phòng

Để phòng tránh lây lan, bệnh nhân đau mắt đỏ cần "tuân thủ" 2 hành động này

Để phòng tránh lây lan, bệnh nhân đau mắt đỏ cần "tuân thủ" 2 hành động này

Bệnh đau mắt đỏ lây qua tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, qua đường hô hấp, qua nước mắt, nước bọt, bắt tay…

Xem thêm
Từ khóa:   đau mắt đỏ phòng bệnh sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 26 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 26 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?