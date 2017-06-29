Thủ dâm hay còn gọi là "tự sướng", đây là trạng thái tình dục bình thường của con người. Đây là hành vi tự kích thích tình dục cho chính mình bằng tay hoặc dùng dụng cụ để tạo cảm giác "lên mây".

Theo các nhà khoa học Anh, "tự sướng" hầu hết đều xảy ra ở nam giới từ 15 tuổi trở lên. Do ở độ tuổi này lượng testosteron, hooc-môn chi phối ham muốn tình dục, tiết ra mạnh mẽ khiến các bạn trẻ tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Ngoài ra, hiện tượng này còn xảy ra ở nam giới trưởng thành, thậm chí đã có gia đình nhưng không cảm thấy thỏa mãn trong chuyện "giường chiếu" với đối tác.

Từ lâu nay, xã hội luôn định kiến rằng "tự sướng" là hành vi xấu, nhân cách lệch lạc, biến thái. Nhưng nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy thủ dâm không xấu mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với nam giới.

Những nam giới trưởng thành còn độc thân chọn thủ dâm để giải tỏa nhu cầu về "chuyện ấy", thay vì tìm đến những đối tác bên ngoài và đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục.

... Nhưng nếu nghiện thì tác hại thật đáng sợ

Tuy nhiên, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền – Trưởng khoa Hỗ Trợ sinh sản, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết nếu "tự sướng" với tần suất quá nhiều có thể bị nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cũng như sức khỏe của nam giới.

Dưới đây là một số hậu quả mà phái mạnh mắc phải khi nghiện "tự sướng".

Ung thư tuyến tiền liệt

Các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện các quý ông thường xuyên thủ dâm có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn so với những người không có thói quen này.

"Cậu nhỏ" bị tổn thương

Nếu các quý ông "tự sướng" vô độ và chẳng may quá tay có thể làm cho vùng da ở "cậu bé" bị tấy đỏ, đau rát và khó chịu. Thậm chí, trong lúc thủ dâm, nhiều trường hợp quý ông đã không kiềm chế được sức mạnh và lỡ tay làm "gãy súng" hoặc "vỡ súng".

Rối loạn chức năng tình dục

Nghiện thủ dâm là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nam giới bị rối loạn chức năng tình dục, như: xuất tinh sớm, liệt dương, rối loạn cương...

Theo Ths.BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), việc nghiện thủ dâm trong một thời gian dài khiến cho trung khu thần kinh luôn ở trạng thái quá hưng phấn, gây ức chế trung khu cảm giác tình dục. Vì thế, "cậu bé" chỉ cần một kích thích nhỏ cũng có thể "phun trào", từ đó dẫn tới hiện tượng "xuất binh" sớm.

Ảnh hưởng tâm lý

Hầu hết mọi người đều có quan niệm thủ dâm là hành vi có hại, bệnh hoạn, đi ngược với lối sống lành mạnh, vì thế những người nghiện "tự sướng" thường phải lén lút khi hành sự. Do đó, họ luôn ở trong trạng thái tâm lý căng thẳng, lo lắng, dằn vặt và nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Lão hóa sớm

Một số nghiên cứu cho thấy, ở nam giới "tự sướng" từ 6 - 7 lần/ tuần, khả năng rụng tóc, lão hóa sẽ xảy ra sớm hơn bình thường. Nguyên nhân là do thủ dâm quá nhiều sẽ làm giảm sút lượng testosterone trong cơ thể.