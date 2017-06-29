Nghiện 'tự sướng', nam giới tự giết chính mình từng ngày

Sống khỏe 29/06/2017 11:43

Thủ dâm có chừng mực sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, nếu thủ dâm quá độ sẽ dẫn đến nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất lẫn tinh thần của phái mạnh.

Thủ dâm là hành vi bình thường...

Thủ dâm hay còn gọi là "tự sướng", đây là trạng thái tình dục bình thường của con người. Đây là hành vi tự kích thích tình dục cho chính mình bằng tay hoặc dùng dụng cụ để tạo cảm giác "lên mây". 

Theo các nhà khoa học Anh, "tự sướng" hầu hết đều xảy ra ở nam giới từ 15 tuổi trở lên. Do ở độ tuổi này lượng testosteron, hooc-môn chi phối ham muốn tình dục, tiết ra mạnh mẽ khiến các bạn trẻ tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Ngoài ra, hiện tượng này còn xảy ra ở nam giới trưởng thành, thậm chí đã có gia đình nhưng không cảm thấy thỏa mãn trong chuyện "giường chiếu" với đối tác.

Nghiện 'tự sướng', nam giới tự giết chính mình từng ngày - Ảnh 1
Theo khoa học, thủ dâm điều độ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Từ lâu nay, xã hội luôn định kiến rằng "tự sướng" là hành vi xấu, nhân cách lệch lạc, biến thái. Nhưng nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy thủ dâm không xấu mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với nam giới.

Những nam giới trưởng thành còn độc thân chọn thủ dâm để giải tỏa nhu cầu về "chuyện ấy", thay vì tìm đến những đối tác bên ngoài và đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục.

... Nhưng nếu nghiện thì tác hại thật đáng sợ

Tuy nhiên, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền – Trưởng khoa Hỗ Trợ sinh sản, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết nếu "tự sướng" với tần suất quá nhiều có thể bị nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cũng như sức khỏe của nam giới.

Dưới đây là một số hậu quả mà phái mạnh mắc phải khi nghiện "tự sướng".

Ung thư tuyến tiền liệt

Các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện các quý ông thường xuyên thủ dâm có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn so với những người không có thói quen này.

Nghiện 'tự sướng', nam giới tự giết chính mình từng ngày - Ảnh 2
"Tự sướng" là một trong những thủ phạm khiến nam giới mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh: Internet

"Cậu nhỏ" bị tổn thương

Nếu các quý ông "tự sướng" vô độ và chẳng may quá tay có thể làm cho vùng da ở "cậu bé" bị tấy đỏ, đau rát và khó chịu. Thậm chí, trong lúc thủ dâm, nhiều trường hợp quý ông đã không kiềm chế được sức mạnh và lỡ tay làm "gãy súng" hoặc "vỡ súng".

Rối loạn chức năng tình dục

Nghiện thủ dâm là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nam giới bị rối loạn chức năng tình dục, như: xuất tinh sớm, liệt dương, rối loạn cương...

Theo Ths.BS Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), việc nghiện thủ dâm trong một thời gian dài khiến cho trung khu thần kinh luôn ở trạng thái quá hưng phấn, gây ức chế trung khu cảm giác tình dục. Vì thế, "cậu bé" chỉ cần một kích thích nhỏ cũng có thể "phun trào", từ đó dẫn tới hiện tượng "xuất binh" sớm.

Ảnh hưởng tâm lý

Nghiện 'tự sướng', nam giới tự giết chính mình từng ngày - Ảnh 3
Sợ người khác phát hiện, nam giới nghiện thủ dâm thường ở tâm trạng căng thẳng, lo lắng kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Hầu hết mọi người đều có quan niệm thủ dâm là hành vi có hại, bệnh hoạn, đi ngược với lối sống lành mạnh, vì thế những người nghiện "tự sướng" thường phải lén lút khi hành sự. Do đó, họ luôn ở trong trạng thái tâm lý căng thẳng, lo lắng, dằn vặt và nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Lão hóa sớm

Một số nghiên cứu cho thấy, ở nam giới "tự sướng" từ 6 - 7 lần/ tuần, khả năng rụng tóc, lão hóa sẽ xảy ra sớm hơn bình thường. Nguyên nhân là do thủ dâm quá nhiều sẽ làm giảm sút lượng testosterone trong cơ thể.

Từ khóa:   thủ dâm thủ dâm ở nam giới tác hại của nghiện thủ dâm

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 50 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 50 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?