Ngâm tỏi với mật ong theo cách này, mỗi ngày dùng 1 thìa còn tốt hơn cả nhân sâm, tổ yến

Bên cạnh đó, tỏi còn chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như vitamin B6, vitamin C, selen và chất xơ. Đặc biệt, hợp chất allicin trong tỏi có tác dụng giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do, giúp phòng chống ung thư.

Tỏi và mật ong là những thực phẩm quen thuộc chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt cả 2 nguyên liệu này đều có tính kháng khuẩn tự nhiên tuyệt vời, giúp bảo vệ và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau thì hiệu quả càng tăng lên gấp nhiều lần. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của tỏi ngâm mật ong :

Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hoá cùng các loại enzym và khoáng chất như sắt, kẽm, kali, canxi, phốt pho, magiê giúp duy trì cân nặng lý tưởng.

Tác dụng của tỏi ngâm mật ong

Giảm viêm

Hỗn hợp tỏi ngâm mật ong có tác dụng giảm nhanh các cơn đau nửa đầu. Chỉ cần uống 1/2 thìa cà phê mật ong mỗi ngày sẽ giúp bạn thư giãn và làm dịu những cơn đau mạn tính hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Khi thời tiết thay đổi, cơ thể rất dễ bị những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài tổn thương. Ngoài ra, tỏi và mật ong còn có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

Thường xuyên uống tỏi ngâm mật ong sẽ giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Những hoạt chất trong tỏi và mật ong có khả năng thúc đẩy quá trình tạo dịch dạ dày, hỗ trợ cơ thể hấp thụ lượng chất sắt cần thiết, ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể. Nhờ đó giúp giảm cholesterol và triglyceride, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch.

Chữa bệnh dạ dày

Tỏi ngâm mật ong là bài thuốc chữa đau dạ dày vô cùng hiệu quả, nhiều người đã áp dụng và thành công.

Nhờ tính kháng khuẩn mạnh mẽ, tỏi ngâm mật ong giúp giảm đau dạ dày nhanh chóng, đồng thời giảm nồng độ axit trong dạ dày. Kiên trì áp dụng bài thuốc này sẽ giúp chữa khỏi bệnh viêm dạ dày, cải thiện hệ tiêu hóa.

Hỗn hợp này giúp phòng và chữa trị nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn muốn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn thì hãy dùng tỏi ngâm mật ong mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Hàm lượng viatmin và khoáng chất trong hỗn hợp này sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Chính vì vậy, thường xuyên dùng tỏi ngâm mật ong sẽ giúp mỡ thừa được loại bỏ nhanh chóng.

Cải thiện vấn đề về da

Tỏi và mật ong đều chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tái tạo làn da từ bên trong, cải thiện các vấn đề về mụn trứng cá, nám và sạm da. Kiên trì sử dụng, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng và trắng hồng không tì vết.

Cách làm hỗn hợp tỏi ngâm mật ong

Nguyên liệu:

- 10 tép tỏi

- 300g mật ong nguyên chất

- 1 bình thủy tinh có nắp

Hướng dẫn thực hiện: Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi đem cắt đôi hoặc nghiền nhỏ đều được. Tiếp đến, bạn cho tỏi vào tô lớn trộn đều với mật ong. Sau đó bảo quản trong bình thủy tinh đậy nắp kín, để trong bóng tối khoảng 1 tuần là có thể dùng được.

Cách làm tỏi ngâm mật ong rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn 1 thìa cà phê hỗn hợp tỏi ngâm mật ong vào sáng sớm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.