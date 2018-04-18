Ngâm tỏi với mật ong theo cách này, mỗi ngày dùng 1 thìa còn tốt hơn cả nhân sâm, tổ yến

Sống khỏe 18/04/2018 17:18

Tỏi ngâm mật ong là bài thuốc quý, được ví như “tiên dược” giúp phòng và trị nhiều loại bệnh, đồng thời hỗn hợp này còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân và cải thiện làn da hiệu quả.

Tỏi và mật ong là những thực phẩm quen thuộc chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt cả 2 nguyên liệu này đều có tính kháng khuẩn tự nhiên tuyệt vời, giúp bảo vệ và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Bên cạnh đó, tỏi còn chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như vitamin B6, vitamin C, selen và chất xơ. Đặc biệt, hợp chất allicin trong tỏi có tác dụng giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do, giúp phòng chống ung thư.

Ngâm tỏi với mật ong theo cách này, mỗi ngày dùng 1 thìa còn tốt hơn cả nhân sâm, tổ yến - Ảnh 1
Tỏi ngâm mật ong rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hoá cùng các loại enzym và khoáng chất như sắt, kẽm, kali, canxi, phốt pho, magiê giúp duy trì cân nặng lý tưởng.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau thì hiệu quả càng tăng lên gấp nhiều lần. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của tỏi ngâm mật ong:

Tác dụng của tỏi ngâm mật ong

Giảm viêm

Hỗn hợp tỏi ngâm mật ong có tác dụng giảm nhanh các cơn đau nửa đầu. Chỉ cần uống 1/2 thìa cà phê mật ong mỗi ngày sẽ giúp bạn thư giãn và làm dịu những cơn đau mạn tính hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Khi thời tiết thay đổi, cơ thể rất dễ bị những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài tổn thương. Ngoài ra, tỏi và mật ong còn có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

Ngâm tỏi với mật ong theo cách này, mỗi ngày dùng 1 thìa còn tốt hơn cả nhân sâm, tổ yến - Ảnh 2
Thường xuyên uống tỏi ngâm mật ong sẽ giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Những hoạt chất trong tỏi và mật ong có khả năng thúc đẩy quá trình tạo dịch dạ dày, hỗ trợ cơ thể hấp thụ lượng chất sắt cần thiết, ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể. Nhờ đó giúp giảm cholesterol và triglyceride, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch.

Chữa bệnh dạ dày

Tỏi ngâm mật ong là bài thuốc chữa đau dạ dày vô cùng hiệu quả, nhiều người đã áp dụng và thành công.

Nhờ tính kháng khuẩn mạnh mẽ, tỏi ngâm mật ong giúp giảm đau dạ dày nhanh chóng, đồng thời giảm nồng độ axit trong dạ dày. Kiên trì áp dụng bài thuốc này sẽ giúp chữa khỏi bệnh viêm dạ dày, cải thiện hệ tiêu hóa.

Ngâm tỏi với mật ong theo cách này, mỗi ngày dùng 1 thìa còn tốt hơn cả nhân sâm, tổ yến - Ảnh 3
Hỗn hợp này giúp phòng và chữa trị nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn muốn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn thì hãy dùng tỏi ngâm mật ong mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Hàm lượng viatmin và khoáng chất trong hỗn hợp này sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Chính vì vậy, thường xuyên dùng tỏi ngâm mật ong sẽ giúp mỡ thừa được loại bỏ nhanh chóng.

Cải thiện vấn đề về da

Tỏi và mật ong đều chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tái tạo làn da từ bên trong, cải thiện các vấn đề về mụn trứng cá, nám và sạm da. Kiên trì sử dụng, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng và trắng hồng không tì vết.

Cách làm hỗn hợp tỏi ngâm mật ong

Nguyên liệu:

- 10 tép tỏi

- 300g mật ong nguyên chất

- 1 bình thủy tinh có nắp

Hướng dẫn thực hiện: Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi đem cắt đôi hoặc nghiền nhỏ đều được. Tiếp đến, bạn cho tỏi vào tô lớn trộn đều với mật ong. Sau đó bảo quản trong bình thủy tinh đậy nắp kín, để trong bóng tối khoảng 1 tuần là có thể dùng được.

Ngâm tỏi với mật ong theo cách này, mỗi ngày dùng 1 thìa còn tốt hơn cả nhân sâm, tổ yến - Ảnh 4
Cách làm tỏi ngâm mật ong rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn 1 thìa cà phê hỗn hợp tỏi ngâm mật ong vào sáng sớm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

7 thực phẩm được công nhận an toàn cho cân nặng mà người ăn kiêng không nên bỏ qua để tốt hơn cho sức khỏe

7 thực phẩm được công nhận an toàn cho cân nặng mà người ăn kiêng không nên bỏ qua để tốt hơn cho sức khỏe

Đang trong quá trình giảm cân, bạn có thể ăn kiêng nhiều loại thực phẩm nhưng đừng bỏ qua 7 loại sau để cơ thể không bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   tỏi ngâm mật ong cách làm tỏi ngâm mật ong tác dụng của tỏi ngâm mật ong

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 34 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?