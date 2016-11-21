Ngâm hành tây vào mật ong, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì đến giờ mới biết công thức này

Sống khỏe 21/11/2016 15:44

Ho là một trong những triệu chứng đi kèm với các bệnh như cảm cúm, cảm lạnh, viêm phổi hoặc viêm họng. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng ho gây mệt mỏi và khó chịu cho người mắc phải.

Có khá nhiều cách để điều trị ho, ngoài việc đến bác sĩ thăm khám và được kê đơn thuốc thì sử dụng các liệu pháp thiên nhiên cũng là biện pháp an toàn và hiệu quả cao. Hỗn hợp mật ong và hành tây là một phương thuốc ho tự nhiên truyền thống được người dân các nước sử dụng qua nhiều thế kỉ.

Thành phần tạo nên hỗn hợp này chỉ bao gồm mật ong hoa cà phê và hành tây – 2 nguyên liệu có thể tìm thấy trong bất cứ gian bếp của các gia đình. Ngoài ra, 2 nguyên liệu giúp chữa bệnh ho này là hoàn toàn tự nhiên và không chứa hóa chất nguy hiểm, không chất bảo quản, màu sắc nhân tạo và các độc tố gây ra các biến chứng khác về sức khỏe.

Nếu gia đình bạn có người mắc bệnh ho và trẻ em trên 18 tháng có thể sử dụng hỗn hợp này, bệnh ho dù nặng đến đâu cũng dứt điểm sau vài lần sử dụng, theo Healthy Food House.

Vậy bạn cần phải chuẩn bị những gì?

Thành phần cần thiết:

2-3 muỗng canh mật ong 

1 củ hành tây

Thực hiện:

Ngâm hành tây vào mật ong, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì đến giờ mới biết công thức này - Ảnh 1

Bước 1: Lột bỏ lớp vỏ bên ngoài của hành tây rồi dùng dao chẻ dọc thân củ và chừa phần đuôi (lưu ý chẻ sao cho các miếng hành không bị rời khỏi nhau).

Bước 2: Cho củ hành đã chẻ vào một cái bát có đáy sâu hoặc cho vào tô lớn, đổ mật ong lên củ hành và dùng giấy bạc hoặc nắp đậy phủ lên trên miệng bát.

Để hỗn hợp mật ong với hành tây qua đêm ở nhiệt độ phòng. Sáng hôm sau, dùng dụng cụ rây lọc để chắt lấy phần nước hỗn hợp, lượng thuốc ho này dùng đủ cho 1 ngày.

Sử dụng:

Nên sử dụng ngay sau khi chắt lọc để có kết quả tốt nhất. 

Người lớn: Uống 1 muỗng canh/ lần, ngày 3 lần.

Trẻ em: Mỗi lần uống 1 muỗng cà phê hỗn hợp, ngày uống 2 lần.

Chúc bạn sống vui khỏe.

 

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