Mùa hè, hãy chăm làm sạch những vật dụng này để ngăn ngừa mụn và bảo vệ sức khỏe

Nếu không được làm sạch thường xuyên, bụi bẩn và vi khuẩn từ những vật dụng này sẽ gây hại cho sức khỏe , khiến làn da dần xấu đi và dễ bị mụn.

Nắng nóng ngày hè là nguyên nhân khiến tình trạng bụi bẩn gia tăng, mồ hôi tiết ra nhiều hơn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và bám dính vào vật dụng chúng ta thường dùng.

Khẩu trang là vật dụng không thể thiếu với bất kỳ ai khi đi ra ngoài, giúp ngăn ngừa bụi bẩn, chống nắng và bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng dễ khiến khẩu trang nhanh bị bẩn dẫn đến tình trạng vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Dưới đây là những đồ vật bạn nên vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng để ngăn ngừa mụn , bảo vệ làn da và sức khỏe:

Khẩu trang rất dễ bị nhiễm bụi bẩn từ môi trường bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sử dụng khẩu trang chưa được giặt sạch, làn da sẽ bị nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn gây bít lỗ chân lông, hình thành mụn trứng cá. Thay vì dùng đi dùng lại nhiều lần, bạn nên chú ý giặt khẩu trang 2-3 ngày/lần.

Bạn có thể sử dụng khẩu trang y tế (loại dùng một lần) hoặc lựa chọn những loại khẩu trang với chất liệu vải thấm hút tốt.

Cọ, mút trang điểm

Nếu bạn là một cô nàng thường xuyên make-up mỗi khi ra đường thì không được quên việc làm sạch dụng cụ trang điểm.

Cọ và mút tán là những vật dụng cần được làm sạch thường xuyên trong mùa hè, vì chúng đều tiếp xúc trực tiếp với làn da. Mồ hôi và cặn mĩ phẩm tích tụ có thể khiến vi khuẩn phát triển gây mụn trứng cá.

Bạn nên làm sạch cọ và mút trang điểm thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Để làm sạch cọ và mút trang điểm, bạn nên dùng dầu tẩy trang hoặc nước rửa chuyên dụng. Sau khi vệ sinh dụng cụ thì rửa qua nước ấm và phơi khô trước khi dùng lại.

Mũ bảo hiểm

Bạn có biết, mũ bảo hiểm là nơi tích tụ một lượng lớn vi khuẩn và bụi bẩn, nhất là trong những ngày nắng nóng khi da đầu thường đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Bụi bẩn và mồ hôi tích tụ sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi phát triển gây mụn, nấm và ngứa da đầu. Chính vì vậy, bạn nên lưu ý vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên bằng cách giặt lớp lót phía trong mũ và phơi khô.

Chăn, ga gối

Chăn, ga gối đều là những vật tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài. Một trong những nguyên nhân khiến da bạn thường xuyên bị mụn là do chăn và ga gối bị nhiễm bẩn.

Thường xuyên tiếp xúc với chăn ga gối bẩn sẽ khiến làn da hình thành mụn - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, lượng mồ hôi và bụi bẩn càng gia tăng khiến chăn, ga gối trở thành “thủ phạm” gây hại sức khỏe và làn da. Lúc này, bạn cần làm sạch chăn ga thường xuyên hơn.

Trên đây là những vật dụng bạn nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong mùa hè để ngăn ngừa mụn cũng như bảo vệ sức khỏe.