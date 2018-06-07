Mùa hè, hãy chăm làm sạch những vật dụng này để ngăn ngừa mụn và bảo vệ sức khỏe

Sống khỏe 07/06/2018 17:20

Những đồ dùng cá nhân luôn cần được làm sạch thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và hạn chế vi khuẩn sinh sôi, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Đây cũng chính là cách để bảo vệ làn da và sức khỏe của bạn.

Nắng nóng ngày hè là nguyên nhân khiến tình trạng bụi bẩn gia tăng, mồ hôi tiết ra nhiều hơn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và bám dính vào vật dụng chúng ta thường dùng.

Nếu không được làm sạch thường xuyên, bụi bẩn và vi khuẩn từ những vật dụng này sẽ gây hại cho sức khỏe, khiến làn da dần xấu đi và dễ bị mụn.

Dưới đây là những đồ vật bạn nên vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng để ngăn ngừa mụn, bảo vệ làn da và sức khỏe:

Những vật dụng cần làm sạch thường xuyên để ngăn ngừa mụn, bảo vệ sức khỏe

Khu trang

Khẩu trang là vật dụng không thể thiếu với bất kỳ ai khi đi ra ngoài, giúp ngăn ngừa bụi bẩn, chống nắng và bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng dễ khiến khẩu trang nhanh bị bẩn dẫn đến tình trạng vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Mùa hè, hãy chăm làm sạch những vật dụng này để ngăn ngừa mụn và bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1
Khẩu trang rất dễ bị nhiễm bụi bẩn từ môi trường bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sử dụng khẩu trang chưa được giặt sạch, làn da sẽ bị nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn gây bít lỗ chân lông, hình thành mụn trứng cá. Thay vì dùng đi dùng lại nhiều lần, bạn nên chú ý giặt khẩu trang 2-3 ngày/lần.

Bạn có thể sử dụng khẩu trang y tế (loại dùng một lần) hoặc lựa chọn những loại khẩu trang với chất liệu vải thấm hút tốt.

Cọ, mút trang điểm

Nếu bạn là một cô nàng thường xuyên make-up mỗi khi ra đường thì không được quên việc làm sạch dụng cụ trang điểm.

Cọ và mút tán là những vật dụng cần được làm sạch thường xuyên trong mùa hè, vì chúng đều tiếp xúc trực tiếp với làn da. Mồ hôi và cặn mĩ phẩm tích tụ có thể khiến vi khuẩn phát triển gây mụn trứng cá.

Mùa hè, hãy chăm làm sạch những vật dụng này để ngăn ngừa mụn và bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2
Bạn nên làm sạch cọ và mút trang điểm thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Để làm sạch cọ và mút trang điểm, bạn nên dùng dầu tẩy trang hoặc nước rửa chuyên dụng. Sau khi vệ sinh dụng cụ thì rửa qua nước ấm và phơi khô trước khi dùng lại.

Mũ bảo hiểm

Bạn có biết, mũ bảo hiểm là nơi tích tụ một lượng lớn vi khuẩn và bụi bẩn, nhất là trong những ngày nắng nóng khi da đầu thường đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Bụi bẩn và mồ hôi tích tụ sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi phát triển gây mụn, nấm và ngứa da đầu. Chính vì vậy, bạn nên lưu ý vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên bằng cách giặt lớp lót phía trong mũ và phơi khô.

Chăn, ga gối

Chăn, ga gối đều là những vật tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài. Một trong những nguyên nhân khiến da bạn thường xuyên bị mụn là do chăn và ga gối bị nhiễm bẩn.

Mùa hè, hãy chăm làm sạch những vật dụng này để ngăn ngừa mụn và bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3
Thường xuyên tiếp xúc với chăn ga gối bẩn sẽ khiến làn da hình thành mụn - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, lượng mồ hôi và bụi bẩn càng gia tăng khiến chăn, ga gối trở thành “thủ phạm” gây hại sức khỏe và làn da. Lúc này, bạn cần làm sạch chăn ga thường xuyên hơn.

Trên đây là những vật dụng bạn nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong mùa hè để ngăn ngừa mụn cũng như bảo vệ sức khỏe.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ bổ sung ngay 1 ly nước ép dứa vào mỗi bữa sáng

Dứa là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, loại quả này còn được ví như “tiên dược” giúp mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa mụn vật dụng cần làm sạch thường xuyên bảo vệ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?