Cứ giữ những thói quen này khi còn trẻ thì đừng trách tại sao chưa già đã sớm loãng xương

Loãng xương không còn là căn bệnh của người già mà đang ngày càng trẻ hóa do những thói quen sai lầm trong sinh hoạt hàng ngày mà bạn đang vô tình mắc phải. Để bảo vệ xương khớp, giảm thiểu các cơn đau nhức và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, bạn cần từ bỏ ngay những thói quen xấu sau:

Sự rối loạn chuyển hoá của xương gây ra những tổn thương dẫn đến nguy cơ gãy xương là nguyên nhân gây ra bệnh loãng xương . Bên cạnh đó, nó còn có thể khiến bạn phải chịu đựng những cơn đau lưng, nhức mỏi chân…

Ngoài ra, việc luyện tập sai cách còn ảnh hưởng tới mật độ xương, khiến sức khỏe xương khớp ngày càng yếu đi.

Giảm cân không đúng cách do luyện tập cường độ cao có thể ảnh hưởng đến lượng lipit trong cơ thể, làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa estrogen, từ đó giảm thiểu khả năng hấp thụ canxi để thúc đẩy quá trình hình thành xương. Chính điều này đã làm tăng nguy cơ loãng xương ở người trẻ.

Giảm cân sai cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Đi giày cao gót thường xuyên

Giày cao gót dường như là vật bất ly thân của các cô nàng “nấm lùn” muốn cải thiện chiều cao. Tuy nhiên, thường xuyên mang giày cao gót có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là hệ xương.

Đi giày cao gót trong thời gian quá dài có thể khiến bạn gặp phải những vấn đề về cột sống lưng, khớp gối... gây nhức mỏi.

Ngồi nhiều

Ngồi quá nhiều, ít vận động chính là một trong những thói quen sai lầm làm tăng nguy cơ loãng xương sớm.

Chính vì vậy, nếu do đặc thù công việc bắt buộc bạn phải ngồi liên tục nhiều giờ liền thì nên thường xuyên vận động nhẹ nhàng để thúc đẩy quá trình lưu thông máu và bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Dành quá nhiều thời gian để ngồi hoặc nằm một chỗ sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của xương - Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá mặn

Thói quen ăn mặn không chỉ gây hại cho thận mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới mật độ phát triển của xương. Nguyên nhân là khi lượng muối trong cơ thể tăng lên sẽ giải phóng canxi trong nước tiểu, khiến xương bị thiếu hụt canxi và suy yếu.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế sử dụng các loại nước ngọt hoặc rượu bia vì chúng có thể làm tăng cortisol trong cơ thể, đồng thời làm giảm lượng testosterone và estrogen xuống, từ đó khiến xương yếu hơn.

Thường xuyên duy trì thói quen ăn uống sai cách sẽ vô tình làm giảm lượng canxi trong cơ thể.

Hạn chế ăn quá mặn để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen sai lầm khiến xương ngày càng yếu đi, làm tăng nguy cơ loãng xương bạn cần từ bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe chính mình.