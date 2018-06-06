Da đầu nhờn rít, ngứa ngáy suốt cả ngày vì thường xuyên duy trì những thói quen này

Sống khỏe 06/06/2018 11:22

Nếu muốn thoát khỏi tình trạng da đầu nhờn rít cả ngày, nhất là khi thời tiết nắng nóng thì chị em cần từ bỏ ngay những thói quen sai lầm này trong sinh hoạt hàng ngày.

Vào những ngày hè, da đầu thường gặp tình trạng nhờn rít gây bết tóc, ngứa ngáy rất khó chịu, khiến chị em mất đi ít nhiều sự tự tin. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, một trong số đó đến từ những thói quen sai lầm trong quá trình chăm sóc tóc và sinh hoạt cá nhân.

Dưới đây là những thói quen nhiều người mắc phải và là nguyên nhân không ngờ dẫn đến tình trạng da đầu nhờn rít cả ngày dài:

Những thói quen khiến da đầu nhờn cả ngày

Gội đầu quá thường xuyên

Nhiều người cho rằng chỉ cần gội đầu thường xuyên thì tình trạng da đầu bết dính sẽ được giảm thiểu. Tuy nhiên, thói quen này chỉ khiến tình trạng nhờn rít trở nên trầm trọng hơn.

Nguyên nhân là do việc gội đầu quá thường xuyên sẽ khiến da đầu mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô ngứa. Điều này dẫn đến việc da đầu phải tiết ra lượng dầu nhiều hơn để duy trì độ ẩm phù hợp.

Chính vì vậy, bạn chỉ nên gội đầu khoảng 3 lần một tuần để cân bằng độ ẩm, tránh tình trạng da đầu tiết ra nhiều dầu thừa.

Da đầu nhờn rít, ngứa ngáy suốt cả ngày vì thường xuyên duy trì những thói quen này - Ảnh 1
Tránh gội đầu quá nhiều sẽ gây phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng sai sản phẩm chăm sóc tóc

Với mỗi loại da đầu, bạn cần lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, nếu quá lạm dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chứa nhiều sulphate và chất tạo bọt thì sẽ khiến da đầu nhờn rít hơn. Các sản phẩm này sẽ loại bỏ lớp dầu tự nhiên có tác dụng cân bằng độ ẩm, khiến da đầu mẫn cảm, dễ bị dị ứng và khô ngứa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến da đầu phải tiết lượng dầu nhiều hơn để bù đắp độ ẩm bị thiếu hụt.

Da đầu nhờn rít, ngứa ngáy suốt cả ngày vì thường xuyên duy trì những thói quen này - Ảnh 2
Lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không thường xuyên làm sạch lược chải tóc

Không phải ai cũng biết rằng, lược chải tóc chính là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, tế bào chết, bụi bẩn và dầu nhờn nhất trong số các dụng cụ chăm sóc tóc. Nếu nó không được làm sạch thường xuyên thì những bụi bẩn, dầu nhờn sẽ bám lại trên da đầu và tóc, khiến chúng trở nên nhờn rít ngay sau khi bạn vừa gội đầu sạch sẽ.

Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, bạn nên vệ sinh lược ít nhất 2 lần/tuần để đảm bảo mái tóc và da đầu luôn khỏe mạnh.

Vuốt tóc quá thường xuyên

Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải vì tưởng chừng quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, thường xuyên vuốt tóc có thể khiến da đầu và mái tóc của bạn nhanh chóng bị nhờn rít.

Da đầu nhờn rít, ngứa ngáy suốt cả ngày vì thường xuyên duy trì những thói quen này - Ảnh 3
Hạn chế vuốt tóc quá nhiều các nàng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là do bàn tay của chúng ta thường chứa nhiều mồ hôi, bụi bẩn, vi khuẩn… Khi vuốt tóc, da đầu sẽ tiếp xúc với lượng bụi bẩn từ tay khiến mái tóc của bạn nhanh rơi vào tình trạng dầu nhờn.

Trên đây là những thói quen khiến da đầu nhờn rít, gây ngứa ngáy khó chịu nhiều chị em đang mắc phải. Bạn cần lưu ý để chăm sóc và bảo vệ tóc cũng như da đầu tốt hơn.

Tóc bồng bềnh đầy sức sống như vừa đi salon nhờ chăm dưỡng bằng những phương pháp tự nhiên này

Tóc bồng bềnh đầy sức sống như vừa đi salon nhờ chăm dưỡng bằng những phương pháp tự nhiên này

Mái tóc dễ trở nên khô xơ do sự tác động từ môi trường bên ngoài như khói bụi, ánh nắng và nhiệt lượng khi tạo kiểu thường xuyên. Để nuôi dưỡng mái tóc trở nên bóng mượt, bạn có thể áp dụng những phương pháp tự nhiên dưới đây tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen khiến da đầu nhờn rít chăm sóc da đầu chăm sóc da đầu đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?