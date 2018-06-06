Da đầu nhờn rít, ngứa ngáy suốt cả ngày vì thường xuyên duy trì những thói quen này

Dưới đây là những thói quen nhiều người mắc phải và là nguyên nhân không ngờ dẫn đến tình trạng da đầu nhờn rít cả ngày dài:

Vào những ngày hè, da đầu thường gặp tình trạng nhờn rít gây bết tóc, ngứa ngáy rất khó chịu, khiến chị em mất đi ít nhiều sự tự tin. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, một trong số đó đến từ những thói quen sai lầm trong quá trình chăm sóc tóc và sinh hoạt cá nhân.

Nguyên nhân là do việc gội đầu quá thường xuyên sẽ khiến da đầu mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô ngứa. Điều này dẫn đến việc da đầu phải tiết ra lượng dầu nhiều hơn để duy trì độ ẩm phù hợp.

Nhiều người cho rằng chỉ cần gội đầu thường xuyên thì tình trạng da đầu bết dính sẽ được giảm thiểu. Tuy nhiên, thói quen này chỉ khiến tình trạng nhờn rít trở nên trầm trọng hơn.

Chính vì vậy, bạn chỉ nên gội đầu khoảng 3 lần một tuần để cân bằng độ ẩm, tránh tình trạng da đầu tiết ra nhiều dầu thừa.

Tránh gội đầu quá nhiều sẽ gây phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng sai sản phẩm chăm sóc tóc

Với mỗi loại da đầu, bạn cần lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, nếu quá lạm dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chứa nhiều sulphate và chất tạo bọt thì sẽ khiến da đầu nhờn rít hơn. Các sản phẩm này sẽ loại bỏ lớp dầu tự nhiên có tác dụng cân bằng độ ẩm, khiến da đầu mẫn cảm, dễ bị dị ứng và khô ngứa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến da đầu phải tiết lượng dầu nhiều hơn để bù đắp độ ẩm bị thiếu hụt.

Lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không thường xuyên làm sạch lược chải tóc

Không phải ai cũng biết rằng, lược chải tóc chính là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, tế bào chết, bụi bẩn và dầu nhờn nhất trong số các dụng cụ chăm sóc tóc. Nếu nó không được làm sạch thường xuyên thì những bụi bẩn, dầu nhờn sẽ bám lại trên da đầu và tóc, khiến chúng trở nên nhờn rít ngay sau khi bạn vừa gội đầu sạch sẽ.

Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, bạn nên vệ sinh lược ít nhất 2 lần/tuần để đảm bảo mái tóc và da đầu luôn khỏe mạnh.

Vuốt tóc quá thường xuyên

Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải vì tưởng chừng quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, thường xuyên vuốt tóc có thể khiến da đầu và mái tóc của bạn nhanh chóng bị nhờn rít.

Hạn chế vuốt tóc quá nhiều các nàng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là do bàn tay của chúng ta thường chứa nhiều mồ hôi, bụi bẩn, vi khuẩn… Khi vuốt tóc, da đầu sẽ tiếp xúc với lượng bụi bẩn từ tay khiến mái tóc của bạn nhanh rơi vào tình trạng dầu nhờn.

Trên đây là những thói quen khiến da đầu nhờn rít, gây ngứa ngáy khó chịu nhiều chị em đang mắc phải. Bạn cần lưu ý để chăm sóc và bảo vệ tóc cũng như da đầu tốt hơn.