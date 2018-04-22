Trị tóc bết dầu chưa bao giờ đơn giản đến thế nhờ những bí quyết cực hay ho này

Sống khỏe 22/04/2018 12:13

Mái tóc bết dầu luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em, nhất là trong những ngày hè nắng nóng. Đừng quá lo lắng, hãy thử áp dụng những cách trị tóc bết dính cực đơn giản dưới đây, bạn sẽ bất ngờ về kết quả của nó đấy!

Nguyên nhân gây ra tình trạng tóc bết dầu thường là do cơ địa, thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Đôi khi tình trạng này là do sự tác động của môi trường bên ngoài như khói bụi, nắng nóng… Tuy nhiên, dù với bất kỳ nguyên nhân nào thì tình trạng tóc dầu bết dính luôn khiến chị em bận tâm.

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, chị Dương Hồng Thái Phụng - Chuyên gia tạo mẫu tóc tại một salon ở quận 1 (TP.HCM) cho biết: “Những chị em sở hữu mái tóc bóng dầu thường mắc phải sai lầm khi chăm sóc tóc. Đa phần họ sẽ sử dụng những sản phẩm dầu gội, dầu xả giúp kiềm dầu, giảm bết dính. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến mái tóc trở nên khô xơ hơn, nhất là phần đuôi tóc”. 

Trị tóc bết dầu chưa bao giờ đơn giản đến thế nhờ những bí quyết cực hay ho này - Ảnh 1
Mái tóc bết dầu cần được chăm sóc đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, việc chăm sóc tóc đúng cách sẽ giúp giảm thiểu tình trạng dầu và bết dính, giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Dưới đây là những bí quyết giúp trị tóc bết dầu cực hiệu quả, đồng thời giúp tóc trở nên óng mượt và bồng bềnh tự nhiên:

Những cách trị tóc bết dầu cực đơn giản

Gội đầu đúng cách

Nhiều người cho rằng việc gội đầu mỗi ngày sẽ giúp bạn làm sạch dầu và bụi bẩn trên tóc. Tuy nhiên, thói quen này chỉ khiến tóc dễ bị mất nước, khiến tóc dễ khô xơ, đồng thời kích thích tuyến dầu trên da đầu hoạt động nhiều hơn.

Chị Dương Hồng Thái Phụng còn cho biết: “Bạn chỉ nên gội đầu mỗi tuần khoảng 3 lần để bảo vệ mái tóc, gội đầu quá nhiều có thể khiến nếp tóc bị hư, dễ gãy và khô xơ”.

Nếu ngại ngần vì mái tóc bóng dầu, bạn hãy thử áp dụng những kiểu tóc phù hợp để giấu đi “đầu bẩn” nhé!

Trị tóc bết dầu chưa bao giờ đơn giản đến thế nhờ những bí quyết cực hay ho này - Ảnh 2
Bạn có thể thử các kiểu tóc khác nhau để che đi mái tóc dầu - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng phấn rôm cho tóc

Chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: “Dùng phấn rôm dành cho tóc cũng là một cách để giảm tình trạng tóc dầu, bết dính mà vẫn giúp bảo vệ tóc không bị khô xơ”.

Sử dụng phấn rôm cho tóc sẽ giúp giảm bớt lượng dầu ở chân tóc, nhất là khi bạn ra nhiều mồ hôi hoặc thời tiết nắng nóng.

Tránh lạm dụng dầu xả

Bạn cần tránh sử dụng những loại dầu xả vì chúng chỉ khiến mái tóc của bạn thêm bết dính. Thay vào đó, bạn nên dùng dầu dưỡng tóc ngay sau khi gội đầu sạch. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng các loại mặt nạ tự nhiên dành cho tóc hoặc tinh dầu để duy trì độ bồng bềnh cho mái tóc mà vẫn hạn chế được dầu thừa hiệu quả.

Trị tóc bết dầu chưa bao giờ đơn giản đến thế nhờ những bí quyết cực hay ho này - Ảnh 3
Tránh sử dụng các loại dầu xả - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng baking soda

Phương pháp trộn baking soda với dầu gội để làm sạch tóc sẽ giúp giảm lượng dầu thừa và giúp hạn chế gàu hiệu quả.

Trị tóc bết dầu chưa bao giờ đơn giản đến thế nhờ những bí quyết cực hay ho này - Ảnh 4
Baking soda giúp giảm dầu thừa trên tóc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách trị tóc bết dầu đơn giản và hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để luôn sở hữu mái tóc bồng bềnh, đầy sức sống.

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