Tóc bồng bềnh đầy sức sống như vừa đi salon nhờ chăm dưỡng bằng những phương pháp tự nhiên này

Bên cạnh đó, việc thường xuyên tạo kiểu và chăm sóc tóc không đúng cách cũng khiến mái tóc của bạn mất đi vẻ bóng mượt, bồng bềnh tự nhiên. Chính vì vậy, bên cạnh việc gội đầu thường xuyên, chúng ta cũng cần phải chú ý tới việc dưỡng tóc để cải thiện sức khỏe của không chỉ da đầu mà còn cả mái tóc.

Chắc hẳn bất kỳ chị em nào cũng mong muốn sở hữu mái tóc chắc khỏe đầy sức sống. Thế nhưng mái tóc của bạn ngày càng khô xơ, gãy rụng và yếu đi do sự tác động từ môi trường bên ngoài.

Dưới đây là những phương pháp dưỡng tóc tự nhiên cực đơn giản tại nhà bạn không thể bỏ qua:

Thay vì đến salon, bạn có thể áp dụng những phương pháp chăm sóc tóc từ nguyên liệu thiên nhiên, vừa an toàn, giúp tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả bất ngờ.

Phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên

Giấm táo

Những dưỡng chất trong giấm táo có tác dụng giúp tóc mọc dài nhanh, đồng thời nuôi dưỡng mái tóc thêm mềm mượt, óng ả. Cách sử dụng giấm táo rất đơn giản, bạn cần chuẩn bị 30ml giấm táo, 250ml nước, 1 bình xịt tóc.

Cho giấm táo vào ly nước, hòa tan hỗn hợp rồi cho vào bình xịt. Sau khi gội đầu, bạn dùng nước giấm táo thoa lên tóc, mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút rồi xả lại với nước sạch.

Đừng lo lắng mùi giấm táo sẽ bám lại trên tóc vì chúng sẽ bão hòa và bay hơi ngay sau khi xả nước lạnh.

Dùng giấm táo có thể giúp mái tóc của bạn trở nên bóng mượt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa

Dầu dừa được biết đến là sản phẩm chăm sóc tóc cực hiệu quả, giúp dưỡng ẩm và làm mềm tóc, đồng thời dưỡng sâu vào trong da đầu và ngọn tóc, giúp tóc không những mềm mượt mà còn chắc khỏe.

Bạn dùng một lượng nhỏ dầu dừa xoa đều ra tay rồi vuốt theo chiều dài của tóc, tránh xoa quá mạnh. Sau đó dùng khăn tắm bọc tóc lại ủ khoảng vài tiếng rồi gội đầu với nước sạch.

Lưu ý đối với người tóc dầu, bạn chỉ nên dùng dầu dừa ở phần chân tóc để tránh tình trạng tóc bết dính.

Dầu dừa là sản phẩm chăm sóc tóc tự nhiên, hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chanh tươi

Chanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa có tác dụng làm mềm mượt tóc, giúp mái tóc trở nên chắc khỏe. Đặc biệt phương pháp này rất phù hợp với những cô nàng có tóc dầu vì nó giúp làm sạch tóc và kiềm dầu hiệu quả.

Bạn cần chuẩn bị khoảng 4 quả chanh và 500ml lít, sau đó pha loãng và dùng nước này gội đầu. Khi gội, bạn nên mát xa nhẹ nhàng da đầu để những dưỡng chất trong chanh thấm vào da đầu rồi xả sạch với nước lạnh.

Phương pháp dưỡng tóc bằng chanh tươi rất phù hợp với tóc dầu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây những phương pháp tự nhiên cực đơn giản tại nhà giúp mái tóc của bạn được phục hồi và trở nên bóng mượt, chắc khỏe hơn.