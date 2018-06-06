Chớ dại trồng những loại cây này trong nhà nếu không muốn rước họa vào thân

Hoa bông tai thường có màu đỏ cam rất đẹp mắt nên được nhiều người lựa chọn để trồng trong sân vườn. Tuy nhiên, nhựa của loại hoa này lại chứa chất độc có thể gây ngộ độc cấp nếu dính vào miệng.

Trồng cây xanh để làm cảnh là thú vui được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng có thể trồng được trong nhà. Dưới đây là những loại cây độc hại bạn nên tránh xa để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra:

Theo các nghiên cứu, nếu trẻ em hái hoa bị dính nhựa vào tay và cho tay vào miệng có thể gây ngộ độc, hôn mê.

Tất cả các bộ phận của hoa đai vàng gồm vỏ cây, hoa, lá, hạt và nhựa đều chứa chất độc, có khả năng gây ngộ độc ở trẻ em. Nhiều trường hợp nuốt phải nhựa mủ gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hoá, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sưng môi, choáng váng…

Bên cạnh đó, ngộ độc cây đai vàng còn có thể xảy ra ở những trẻ có cơ địa mẫn cảm. Nếu chẳng may trẻ sờ phải nhựa mủ trắng của cây thì sẽ gặp hiện tượng nổi hồng ban, mề đay trên da.

Cây trúc đào

Nhựa của cây trúc đào có màu trắng đục và rất độc, nếu ăn phải có thể nguy hiểm tính mạng. Ngay cả khi được đun sôi hay sấy khô thì chất độc vẫn không bị phá hủy. Theo các nghiên cứu, người uống phải nước có lá trúc đào rơi vào cũng sẽ bị trúng độc. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không để trẻ nhỏ nhặt hoa trúc đào chơi vì trẻ dễ cho hoa vào miệng.

Chất độc của loại cây này không bị phá hủy ngay cả khi được đun sôi hay sấy khô - Ảnh minh họa: Internet

Người bị trúng độc có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy ra máu, rối loạn hô hấp, nôn mửa, chân tay co giật, loạn nhịp tim… Tốt nhất, bạn không nên trồng loại cây này trong nhà để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Cây hoa thông thiên

Cây hoa thông thiên là loài cây thân gỗ, toàn cây tiết mủ màu trắng, có hoa màu vàng rực, một số loài có màu vàng cam và thường có 5 cánh. Cây có chứa nhiều chất độc ở hoa, lá, quả và hạt. Thevetin, neriin, glucozid… là những chất độc có thể gây nguy hiểm rất cao ở người.

Trên đây là những loại cây độc hại bạn tuyệt đối không nên trồng trong nhà để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và hạn chế tối đa những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.