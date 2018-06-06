Việc phát hiện kịp thời nguyên nhân các cơn đau sẽ giúp bạn có hướng điều trị phù hợp. Dưới đây là những vị trí đau trên cơ thể cảnh báo bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được chủ quan:

Cơ thể con người vốn rất nhạy cảm, nó sẽ phản ứng ngay khi các cơ quan gặp phải vấn đề. Chính vì vậy, những cơn đau là dấu hiệu ban đầu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn.

Nếu phát hiện những cơn đau bất thường ở khu vực tay trái hay vùng giữa lưng thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề liên quan đến tim mạch, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Theo nhiều nghiên cứu, những cơn đau tim không chỉ liên quan đến khu vực quanh vùng ngực mà còn ảnh hưởng đến vùng tay trái và phần giữa phía trên lưng.

Những vị trí đau trên cơ thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đau một bên cổ hoặc vai

Những cơn đau nhức một bên cổ hoặc vai kéo dài có thể là triệu chứng của bệnh phổi và các vấn đề về cơ hoành. Tình trạng này có thể kèm theo cảm giác khó thở do sự chèn ép các dây thần kinh chạy từ cột sống thông qua phổi tới cơ hoành.

Đau xương bả vai

Nhiều chuyên gia cho biết các vấn đề liên quan tới túi mật có thể là nguyên nhân gây ra các cơn đau xương bả vai. Bên cạnh đó, những cơn đau xuất hiện ở khu vực này còn là dấu hiệu cảnh báo gan đang hoạt động kém hiệu quả.

Đau xương bả vai có thể liên quan đến túi mật - Ảnh minh họa: Internet

Đau lưng và bụng

Có đến 50% bệnh nhân viêm tụy cấp thường xuất hiện cơn đau ở lưng. Khi thấy khu vực góc phần tư phía trên bụng đau âm ỉ, bạn đừng chủ quan vì nó có thể liên quan đến các vấn đề dạ dày và tuyến tụy.

Đau hai bên vùng bụng

Theo kết quả nhiên cứu được cống bố trên Women’s Health Advice, đau thắt hai bên vùng bụng có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh u nang buồng trứng. Ngoài ra, tình trạng này có thể là biểu hiện của một số căn bệnh khác liên quan tới buồng trứng.

Bệnh u nang buồng trứng có thể gây ra các cơn đau âm ỉ vùng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Đau vùng thắt lưng

Nếu đau ở vùng xương chậu thấp ở cả phía trước và sau thì nguy cơ cao bạn đang gặp các vấn đề ở bàng quang. Nguyên nhân là do cơ quan này bị nhiễm trùng gây ra các cơn đau nghiêm trọng và kéo dài.

Nếu thấy nghi ngờ trước bất kỳ cơn đau nào xuất hiện ở những vị trí trên thì bạn nên đến bệnh viên để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, tránh tự ý điều trị tại nhà để bảo vệ sức khỏe.