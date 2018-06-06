Thấy đau ở những vị trí này trên cơ thể, bạn đang mắc bệnh nguy hiểm mà không hề hay biết

Sống khỏe 06/06/2018 16:04

Đôi khi những cơn đau bất thường ở một vài vị trí trên cơ thể lại chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đang có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm, tuyệt đối không được xem thường.

Cơ thể con người vốn rất nhạy cảm, nó sẽ phản ứng ngay khi các cơ quan gặp phải vấn đề. Chính vì vậy, những cơn đau là dấu hiệu ban đầu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn.

Việc phát hiện kịp thời nguyên nhân các cơn đau sẽ giúp bạn có hướng điều trị phù hợp. Dưới đây là những vị trí đau trên cơ thể cảnh báo bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được chủ quan:

Những vị trí đau trên cơ thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Đau vùng tay trái hoặc phần giữa phía trên lưng

Theo nhiều nghiên cứu, những cơn đau tim không chỉ liên quan đến khu vực quanh vùng ngực mà còn ảnh hưởng đến vùng tay trái và phần giữa phía trên lưng.

Nếu phát hiện những cơn đau bất thường ở khu vực tay trái hay vùng giữa lưng thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề liên quan đến tim mạch, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Thấy đau ở những vị trí này trên cơ thể, bạn đang mắc bệnh nguy hiểm mà không hề hay biết - Ảnh 1
Những vị trí đau trên cơ thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đau một bên cổ hoặc vai

Những cơn đau nhức một bên cổ hoặc vai kéo dài có thể là triệu chứng của bệnh phổi và các vấn đề về cơ hoành. Tình trạng này có thể kèm theo cảm giác khó thở do sự chèn ép các dây thần kinh chạy từ cột sống thông qua phổi tới cơ hoành.

Đau xương bả vai

Nhiều chuyên gia cho biết các vấn đề liên quan tới túi mật có thể là nguyên nhân gây ra các cơn đau xương bả vai. Bên cạnh đó, những cơn đau xuất hiện ở khu vực này còn là dấu hiệu cảnh báo gan đang hoạt động kém hiệu quả.

Thấy đau ở những vị trí này trên cơ thể, bạn đang mắc bệnh nguy hiểm mà không hề hay biết - Ảnh 2
Đau xương bả vai có thể liên quan đến túi mật - Ảnh minh họa: Internet

Đau lưng và bụng

Có đến 50% bệnh nhân viêm tụy cấp thường xuất hiện cơn đau ở lưng. Khi thấy khu vực góc phần tư phía trên bụng đau âm ỉ, bạn đừng chủ quan vì nó có thể liên quan đến các vấn đề dạ dày và tuyến tụy.

Đau hai bên vùng bụng

Theo kết quả nhiên cứu được cống bố trên Women’s Health Advice, đau thắt hai bên vùng bụng có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh u nang buồng trứng. Ngoài ra, tình trạng này có thể là biểu hiện của một số căn bệnh khác liên quan tới buồng trứng.

Thấy đau ở những vị trí này trên cơ thể, bạn đang mắc bệnh nguy hiểm mà không hề hay biết - Ảnh 3
Bệnh u nang buồng trứng có thể gây ra các cơn đau âm ỉ vùng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Đau vùng thắt lưng

Nếu đau ở vùng xương chậu thấp ở cả phía trước và sau thì nguy cơ cao bạn đang gặp các vấn đề ở bàng quang. Nguyên nhân là do cơ quan này bị nhiễm trùng gây ra các cơn đau nghiêm trọng và kéo dài.

Nếu thấy nghi ngờ trước bất kỳ cơn đau nào xuất hiện ở những vị trí trên thì bạn nên đến bệnh viên để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, tránh tự ý điều trị tại nhà để bảo vệ sức khỏe.

7 dấu hiệu cảnh báo tình trạng thiếu hụt i-ốt trong cơ thể mà bạn không nên coi thường

7 dấu hiệu cảnh báo tình trạng thiếu hụt i-ốt trong cơ thể mà bạn không nên coi thường

Thiếu hụt i-ốt có thể gây suy giảm tuyến giáp hoặc bệnh bướu cổ. Do đó, bạn đừng nên chủ quan bỏ qua mà cần tìm hiểu những dấu hiệu nhận biết tình trạng này để bổ sung đủ i-ốt cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu cảnh báo bệnh dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?