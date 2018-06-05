'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè

Nấu gì hôm nay 05/06/2018 17:58

Chè sương sa hạt lựu nhiều màu sắc, thơm ngon và hấp dẫn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để giải nhiệt trưa hè. Cách làm món chè này khá đơn giản, chị em hãy lưu lại vào sổ tay để trổ tài chiêu đãi cả gia đình nhé!

Một chút dai ngon sần sật của hạt lựu cùng vị bùi béo của nước cốt dừa sẽ tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng cho món chè sương sa hạt lựu nhiều màu sắc này.

'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè - Ảnh 1
Chè sương sa hạt lựu thơm mát sẽ giúp giải nhiệt ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng học ngay cách làm chè sương sa hạt lựu cực đơn giản dưới đây để chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé!

Cách làm chè sương sa hạt lựu cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 30 củ năng

- 150g đậu xanh

- 1 củ dền

- 1 nắm lá dứa

- 400g bột năng

- 400ml nước cốt dừa

- Đường cát

- Bột rau câu

'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè - Ảnh 2
Các nguyên liệu cho món chè sương sa hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu xanh đãi sạch, ngâm nước khoảng 2 tiếng. Lá nếp rửa sạch, cắt nhỏ rồi cho vào máy xay cùng với một chút nước, xay nhuyễn lọc lấy phần nước cốt. Củ dền gọt vỏ, thái nhỏ rồi cho vào máy ép lấy phần nước.

Đậu xanh sau khi ngâm cho vào nồi luộc chín rồi đem xay nhuyễn. Tiếp đó đổ đậu xanh xay nhuyễn vào nồi, thêm một chút muối và đường cho phù hợp khẩu vị rồi đun sôi trở lại rồi tắt bếp. Đợi đậu xanh nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè - Ảnh 3
Đậu xanh nấu chín rồi xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Củ năng rửa sạch, gọt vỏ rồi ngâm trong nước đã hòa một chút nước cốt chanh. Đây chính là bí quyết để củ năng trắng giòn, ngon mắt hơn. Sau khi ngâm, vớt ra để ráo rồi thái hạt lựu.

Cho củ năng vào hai tô riêng, một tô ngâm nước lá dứa, tô còn lại ngâm nước củ dền. Ngâm trong khoảng 2-3 tiếng để hạt lựu ngấm màu.

'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè - Ảnh 4
Ngâm màu củ năng - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần hạt lựu đã ngấm màu vào tô, thêm vào bột năng và trộn đều, sao cho phần bột năng bám đều xung quanh hạt lựu. Bạn có thể dùng rây để làm sạch hết phần bột năng thừa.

Bắc nồi nước lên bếp, cho hạt lựu đã tẩm bột năng vào luộc chín. Khi thấy lớp bột chuyển sang trong và nổi hết lên trên thì vớt ngay ra, cho vào tô nước lạnh để hạt lựu không dính vào nhau.

'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè - Ảnh 5
Củ năng sau khi tẩm bột năng đem luộc chín - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn cho thạch rau câu vào nồi, đun sôi với 1,5 lít nước. Sau đó thêm vào 100g đường, khuấy đều rồi đợi đến khi bột tan hết thì tắt bếp. Đổ thạch ra khuôn, đợi nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Cuối cùng là chuẩn bị phần nước cốt dừa, bạn cho vào nồi 200ml nước cốt dừa, thêm một thìa canh đường, 1/2 thìa cà phê muối, 50ml nước rồi đun sôi lăn tăn với lửa nhỏ. Cho 1 thìa canh bột năng vào tô, khuấy đều với một chút nước rồi đổ vào nồi nước cốt dừa, đun sôi trở lại rồi tắt bếp.

'Bỏ túi' ngay cách làm chè sương sa hạt lựu thơm ngon cực đơn giản, giải nhiệt trưa hè - Ảnh 6
Cùng thưởng thức món chè sương sa hạt lựu thơm ngon ngay thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát con, thêm nước cốt dừa và đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Chúc bạn thành công với cách làm chè sương sa hạt lựu cực đơn giản này nhé!

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